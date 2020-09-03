Volkswagen Tiguan X: официальные фото очередного китайского «арканоида»

Китайское подразделение Volkswagen, наконец, расчехлило купеобразную версию Тигуана, но полноценна презентация состоится только 7 сентября. Впрочем, ключевые особенности автомобиля уже давно не секрет.

Марка VW продолжает фонтанировать паркетниками, в которых путаются даже сами разработчики. Tiguan X — это очередной представитель ниши так называемых купеобразных кроссоверов, которые в России некоторые автолюбители называют «арканоидами», памятуя о старой компьютерной игре из 80-х, но имея ввиду всё, что похоже на Renault Arkana, ставшего в нашей стране самым доступным и массовым представителем жанра.

На самом деле Tiguan X, как и Arkana, это никакое не купе, а обычный приподнятый лифтбек с покатой кормой. В основу новинки легла удлинённая версия обычного Тигуана, который в Китае называется Tiguan L, а в других странах известен как Tiguan Allspace. Колёсная база в 2791 мм и габаритная длина в 4764 мм позволяют отнести Tiguan X к среднеразмерному классу, и в китайской линейке марки он займёт место между компактным Tayron X и более крупным Teramont X. В основе всех трёх «арканоидов» лежит модульная платформа MQB с поперечным расположением силового агрегата.

Неофициальные фотографии Tiguan X уже давно гуляют по Сети, но на презентационных снимках автомобиль в спортивном обвесе R-Line выглядит, конечно, привлекательнее. Фотографий салона пока нет, однако больших сюрпризов тут ждать не стоит — будет примерно то же самое, что у обычного Тигуана.



Ещё в июле из сертификационных китайских документов стало известно, что Tiguan X будет оснащаться бензиновой «турбочетвёркой» 2.0 TSI мощностью 186 или 220 л.с. в паре с 7-ступенчатой коробкой DSG (DQ381). Предусмотрена в том числе версия с полным приводом, хотя не очень понятно, кому она в Китае нужна.

Добавим, что Tiguan раньше был самым востребованным кроссовером марки VW в Китае, но сейчас его опережает младший Tayron: по данным ресурса CarSalesBase, за первую половину 2020 года реализовано 66 284 и 69 495 шт. соответственно. Далее в марочном рейтинге следуют ещё более компактный, чем Tayron, паркетник Tharu (59 188 шт.), субкомпактный T-Roc (45 077 шт.), большой Teramont (29 822 шт.) и самый маленький в линейке T-Cross (14 298 шт.).



Появление Tiguan X за пределами Китая пока под вопросом — в том смысле, что официальная позиция компании по этому поводу пока не объявлена, но мы думаем, что шансы увидеть такую машину в Европе и России достаточно высоки. В США — вряд ли, там «арканоидный» форм-фактор не жалуют.

