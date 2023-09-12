Новый Peugeot 3008 дебютировал в виде электромобиля, но версии с ДВС тоже будут

Peugeot 3008 третьего поколения стал первым носителем модульной платформы STLA Medium корпорации Stellantis и получил купеообразный кузов. Пока представлены только чисто электрические версии E-3008 с передним и полным приводом, их продажи в Европе начнутся в феврале 2024 года.

С интерьером нового Peugeot 3008 мы познакомились ещё в июне, на прошлом неделе была рассекречена внешность, а сегодня состоялась полноценная премьера с техническими подробностями.

Peugeot почему-то называет новый 3008 фастбеком, что не совсем точно, потому что фастбек — это седан с покатой кормой без чётко выраженного третьего объёма, а новый Peugeot 3008 — это лифтбек с полноценной багажной пятой дверью, объединённой с задним стеклом. Объём багажника — 520 л.

Со сменой поколений Peugeot 3008 вырос по всем направлениям, но не стал переростком С-класса: габаритная длина — 4542 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1641 мм, колёсная база — 2739 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет 0,28, при этом даже у электрических версий (на фотографиях показаны только они) решётка между фарами не плоская, а объёмная — будущие владельцы могут начинать готовиться выковыривать из неё насекомых. Особенно Peugeot гордится новым дизайном колёс (19- либо 20-дюймовые), они и стильные, и аэродинамичные. Хрома в отделке нет принципиально — он признан неэкологичным, зато непрактичного чёрного глянцевого пластика много как снаружи, так и внутри.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В отделке салона, впрочем, доминирует экологически чистый текстиль, эффектно подсвеченный светодиодами. Передняя панель имеет очень мудрёную, многоярусную форму, на её вершине у дорогих версий находится 21-дюймовое двухэкранное панорамное табло, а в «базе» вместо него установлены два раздельных 10-дюймовых экрана (приборный и мультимедийный) на общей «дощечке».



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Селектор режимов силовой установки выполнен в виде утопленного тумблера и находится слева от центральных воздуховодов, а под ними разместилась настраиваемая сенсорная панель i-Toggles, дающая быстрый доступ к десяти наиболее востребованным вторичным функциям. Клавиша электромеханического ручника, барабанчик регулятора громкости аудиосистемы, «аварийка», селектор ездовых режимов и кнопки управления обогревом находятся на чёрной глянцевой загогулине верхнего этажа центрального тоннеля. Топовая 690-ваттная аудиосистема Focal Premium Hi-Fi насчитывает 10 громкоговорителей, в том числе сабвуфер. Для мелочей в салоне предусмотрены 17 различных ниш и ящичков общей вместимостью 34 л.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Платформа STLA Medium, на которой построен новый Peugeot 3008, имеет 400-вольтовую архитектуру в привязке к электрическим версиям кроссовера, а как она устроена на «углеводородных» версиях, пока непонятно, их обещают показать потом отдельно, известно лишь, что это будут гибриды и plug-in гибриды. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная с разнесёнными пружинами и амортизаторами. Передний багажник для электрических версий не заявлен, что говорит о не самой аккуратной компоновке подкапотного пространства.



Базовая версия Standard Range кроссовера Peugeot E-3008 имеет единственный электромотор на передней оси с максимальной отдачей в 157 кВт (213,5 л.с.) и 343 Нм, до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 8,7 с, максимальная скорость — 170 км/ч. Ёмкость батареи — 73 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 525 км по циклу WLTP.

Версия Long Range также имеет единственный электромотор на передней оси, но его максимальная мощность увеличена до 170 кВт (241 л.с.) при неизменном максимальном крутящем моменте (343 Нм). Ёмкость батареи — 98 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 700 км. Первую «сотню» Peugeot E-3008 Long Range набирает за 8,9 с, максимальная скорость — 170 км/ч.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Двухмоторный полноприводный Peugeot E-3008 Dual Motor — самый мощный и динамичный в гамме, он разгоняется до 100 км/ч за 6,4 с и до максимальных 180 км/ч. Передний электромотор здесь такой же, как у версии Standard Range, а задний выдаёт 83 кВт (113 л.с.) и 166 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 240 кВт (326 л.с.) и 509 Нм. Ёмкость батареи — 73 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — те же 525 км, что у версии Standard Range. Как такое возможно? Дело в том, что задний электромотор у версии Dual Motor вступает в работу только тогда, когда это необходимо (при интенсивных разгонах и на скользком покрытии), и такой необходимости для выполнения цикла WLTP, судя по всему, не возникло. Режим 4WD можно включить и принудительно, он будет работать на скорости до 135 км/ч.Максимальная мощность зарядки батареи у всех версий E-3008 — 160 кВт, что немного по современным меркам.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Базовое оснащение системами активной и пассивной безопасности будет довольно богатым ради получение высокого рейтинга Euro NCAP. За доплату доступен адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом. Снаряженная масса версии Standard Range — 2114 кг, остальные ещё тяжелее.



Производиться Peugeot E-3008 будет исключительно на заводе Stellantis во французской коммуне Сошо, цены будут объявлены ближе к старту продаж.

