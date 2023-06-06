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  • Кроссовер Peugeot 3008 нового поколения начали раскрывать с салона

Кроссовер Peugeot 3008 нового поколения начали раскрывать с салона

06.06.2023 409 0 1

Французы тоже переходят на табло. Мировую премьеру паркетник следующей генерации справит осенью.

Подобно Мерседесу концерн Stellantis решил сначала показать не облик, а «внутренний мир» своей новой модели, причем это вовсе не тизеры или дизайн-скетчи: опубликованы полноценные фирменные изображения интерьера кроссовера Peugeot 3008 третьего поколения. Впрочем, семь лет назад аналогичным образом раскрывался и предыдущий паркетник. Внешность грядущего 3008-го тоже упомянута, но вскользь: объявлено, что следующая модель будет представлять собой «кросс-фастбек», то есть, очевидно, речь идет о купеобразном кузове. Ну и, конечно, у нового Peugeot 3008 будут полностью электрические версии. Но вернемся к салону.

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Архитектура i-Cockpit также шагнула в следующее поколение, ее производитель теперь называет Panoramic i-Cockpit. Главная фишка – единый изогнутый 21-дюймовый экран, возвышающийся над передней панелью. Проекционного дисплея больше нет. Руль остался компактным, при этом на нем отныне сенсорные клавиши, хотя они все же активируются при нажатии, а не при касании – дабы избежать ложных срабатываний.

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Под центральными дефлекторами обдува установили панель i-Toggles, как у Peugeot 308: это настраиваемые сенсорные кнопки, обеспечивающие быстрый доступ к 10 наиболее часто используемым функциям (например, вызов избранного контакта, любимая радиостанция, оптимальная настройка «климата» и прочее).

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Механическая коробка для нового Peugeot 3008 не предусмотрена, а за управление «автоматом» отвечает миниатюрный селектор, который расположен на передней панели – сразу за кнопкой запуска мотора. Паркетник сохранил довольно массивный центральный тоннель: на нем разместили несколько клавиш, «крутилку» для регулировки громкости, беспроводную зарядку для смартфона, бокс с крышкой и подстаканники. Наконец, в отделке интерьера «третьего» Peugeot 3008 использованы ткань и алюминий.

Peugeot 3008 уходящего поколения
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Peugeot 3008 уходящего поколения
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Peugeot 3008 уходящего поколения
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Peugeot 3008 уходящего поколения
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Peugeot 3008 уходящего поколения
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О начинке нового кроссовера еще не рассказали – видимо, это следующий этап кампании по рассекречиванию модели. Ну а мировая премьера Peugeot 3008 состоится в сентябре текущего года.

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