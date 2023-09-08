Новый Peugeot 3008 рассекречен досрочно: теперь это купеобразный электрокроссовер

Мировая премьера Peugeot 3008 третьего поколения запланирована на 12 сентября, но вчера в Сеть утекли официальные картинки экстерьера новинки, ужатые до плохого качества, и чтобы у публики не сложилось искажённое впечатление, пресс-служба Stellantis сегодня опубликовала те же самые картинки в нормальном качестве.

Мы уже многое знаем о новом Peugeot 3008: в начале этого года французская марка объявила, что он станет первой серийной моделью корпорации Stellantis на электромобильной модульной платформе STLA Medium. В июне нам показали салон нового Peugeot 3008 с довольно скульптурной передней панелью, увенчанной 21-дюймовым двухэкранным панорамным табло. В июле корпорация Stellantis раскрыла некоторые подробности о платформе STLA Medium и опубликовала фотографии экстерьера нового Peugeot 3008 в камуфляжной окраске. Теперь же внешность можно оценить, так сказать, без купюр.

Как видно, в новом поколении Peugeot 3008 получил покатую корму и теперь является купеобразным кроссовером. Пресс-служба Stellantis называет его фастбеком, но, судя по официальным изображениям, это скорее лифтбек с полноценной багажной дверью, которую, впрочем, в открытом состоянии нам пока не показали. Из-за перехода на электротягу новому кроссоверу положена буква Е в названии, официальное имя теперь — Peugeot E-3008.



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Будут ли у французского кроссовера в третьем поколении «углеводородные» версии, пока неизвестно. Если будут, то у них, скорее всего, останется прошлая платформа EMP2 — подобное разделение по платформам мы уже видели на примере нового Mini Cooper: у электрических версий платформа новая, у версий с ДВС платформа старая.



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Платформа STLA Medium имеет 400-вольтовую электрическую архитектуру и предназначена для моделей классов С и D с колёсной базой от 2700 до 2900 мм и габаритной длиной от 4,3 до 4,9 м. Максимальная ёмкость батареи — 98 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — более 700 км по циклу WLTP. На платформе STLA Medium можно делать одномоторные переднеприводные либо двухмоторные полноприводные модели, максимальная мощность каждого электромотора может варьироваться в диапазоне от 160 до 285 кВт (от 217,5 до 387,5 л.с.). Какие силовые установки будут у Peugeot E-3008, мы узнаем на следующей неделе.



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Главным рынком для Peugeot E-3008 будет родная Европа, а главным конкурентом — представленный на этой неделе на Мюнхенском автосалоне новый Renault Scenic — теперь это тоже кроссовер, он будет предлагаться только с электрическими силовыми установками, версии с ДВС не предусмотрены.

