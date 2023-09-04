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  • Кроссовер Renault Scenic дебютировал в двух версиях, но без полного привода

Кроссовер Renault Scenic дебютировал в двух версиях, но без полного привода

04.09.2023 196 0 0

Электрический паркетник в целом сохранил внешность своего предвестника, внутри же серийная пятидверка ожидаемо повторила другие свежие модели марки. Сценик в виде кросса предложат в исполнениях Standard range и High range.

Компания Renault продолжает трансформацию линейки, используя при этом названия своих «заслуженных» моделей. Так, имя Espace теперь носит не минивэн, а кроссовер, который представляет собой трехрядную версию Austral. Ну а Renault Scenic превратился из компактвэна в пятиместный электрический паркетник: мировая премьера такого SUV состоялась сегодня на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Кстати, грядущее перевоплощение Сценика французы анонсировали еще в прошлом году, показав концепт Scenic Vision.

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В основе нового электрокросса лежит платформа CMF-EV, на которой также построены Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Длина Renault Scenic E-Tech electric равна 4470 мм, ширина – 1864 мм, высота – 1571 мм, колесная база – 2785 мм. То есть паркетник крупнее родственного «зеленого» Megane, кроме того, по длине и размеру базы Сценик-кроссовер превзошел почивший стандартный компактвэн (но до вэна с приставкой Grand так и не дотянулся; длина Гранда – 4,6 м, расстояние между осями – 2,8 м).

Внешне товарный кросс многое перенял от предвестника: в частности, с концепта перешли узкие светодиодные фары и «бумеранги» ходовых огней, вогнутая заглушка с «мозаикой» на месте радиаторной решетки. Впрочем, мишуру, присущую шоу-карам, все же убрали. Так, вместо камер установили привычные зеркала, появились центральные стойки, а на дверях – выкидные ручки. Renault Scenic E-Tech electric положены 19- или 20-дюймовые колеса. Одновременно представлена версия Esprit Alpine со «спортивным духом», ее фишки – серая матовая окраска, 20-дюймовые колеса оригинального дизайна и эмблема с названием комплектации на передних крыльях.

Renault Scenic E-Tech electric Esprit Alpine
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Renault Scenic E-Tech electric Esprit Alpine
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Renault Scenic E-Tech electric Esprit Alpine
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Renault Scenic E-Tech electric Esprit Alpine
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Renault Scenic E-Tech electric Esprit Alpine
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Renault Scenic E-Tech electric Esprit Alpine
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Renault Scenic E-Tech electric Esprit Alpine
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Renault Scenic E-Tech electric Esprit Alpine
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Внутри же о концепте ничего не напоминает – интерьер Scenic Vision был слишком футуристичным. Салон серийного электрокросса оформили так же, как у Megane E-Tech, Austral/Espace и новейшего купеобразного паркетника Renault Rafale. То есть Scenic E-Tech electric тоже получил виртуальную приборку и вертикальный планшет мультимедиа, помещенные в L-образный корпус. В отделке применяются экологичные материалы – натуральная кожа не предусмотрена даже для руля.

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Спинка заднего дивана разделена в пропорции 40:20:40, в центральный подлокотник второго ряда встроены USB-разъемы и подстаканники, которые вдобавок имеют откидные подставки для смартфона или планшета, плюс есть места для хранения гаджетов. Объем багажника Renault Scenic E-Tech electric – 545 литров, с разложенными спинками задних кресел этот показатель увеличится до 1670 литров.

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В списке оборудования кроссовера еще значится стеклянная крыша (без сдвижной секции), которая может менять степень прозрачности (как у «купе» Rafale), также есть адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Паркетник дебютировал в двух переднеприводных модификациях. Базовая Standard range – это 170-сильный электромотор (280 Нм) и батарея емкостью 60 кВт*ч. Запас хода такого Scenic – около 420 км по циклу WLTP. С места до 100 км/ч «стандартный» паркетник разгоняется за 9,3 секунды, максимальная скорость – 150 км/ч. Вариант High range оснащен электродвигателем мощностью 218 л.с. (300 Нм) и батареей емкостью 87 кВт*ч. Дальнобойность – уже 620 км, а первую «сотню» это исполнение массой 1842 кг (вес базового кросса не указан) наберет за 8,4 секунды. Максимальная скорость – 170 км/ч.

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Между тем платформа CMF-EV предусматривает наличие полного привода (установку двух электромоторов), и некоторые зарубежные профильные СМИ считают, что такая версия у Scenic впоследствии все же появится, хотя сама Рено об этом пока не сообщала.

Производство нового электрокросса наладят во французском Дуэ, где делают и родственный Megane E-Tech. В продажу Renault Scenic E-Tech electric поступит в начале следующего года, цены еще не объявлены. «Зеленый» Megane во Франции сегодня стоит от 38 000 евро (без учета льгот).

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