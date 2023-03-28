Новый Renault Espace: семейный кроссовер с 1,2-литровым мотором и передним приводом

Renault Espace первого поколения дебютировал в 1983 году: благодаря новому подходу к компоновке он открыл для европейцев класс минивэнов (MPV). Примерно до конца 90-х этот класс считался очень прогрессивным и перспективным, затем эволюция в автопроме дала резкий крен в сторону сегмента SUV, и сегодня вместо сотен вариантов минивэнов мы имеем на рынке полчище кроссоверов, а класс MPV стал откровенно нишевым, за исключением Китая, где однообъёмники (особенно роскошные) сегодня пользуются высоким спросом.

Марка Renault из Китая ушла в 2020 году, а производить однообъёмники для Европы французская компания больше не хочет. Собственно, уже «пятый» Espace на платформе CMF-C/D маркетологи Renault пытались продавать как кроссовер, но из-за однообъёмного профиля покупатели отказывались воспринимать его таковым, продажи были скромными.

В шестом поколении Espace полностью расстался с концепцией MPV, теперь это совершенно типичный кроссовер с высокой посадкой, двухобъёмным профилем и довольно тесной галёркой, которая предлагается в виде бесплатной опции. «Шестой» Espace — это, по сути, удлинённая версия дебютировавшего год назад компактного кроссовера Renault Austral, обе модели, как и «пятый» Espace, созданы на модульной платформе CMF-C/D. Габаритная длина нового Espace — 4722 мм, ширина — 1843 мм, высота — 1645 мм, колёсная база — 2738 мм, дорожный просвет — 180 мм. По сравнению с предшественником новый Espace стал короче на 140 мм и «похудел» на 215 кг, снаряженная масса кроссовера — 1587-1698 кг в зависимости от оснащения. Штатный размер шин — 205 55 R 19 либо 235 45 R 20.



1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

С места водителя Espace и Austral абсолютно идентичны: приборный экран — 12,3-дюймовый, мультимедийный — 12-дюймовый, а ещё есть опциональный проекционный экран с диагональю 9,3 дюйма. Мощный рычаг на центральном тоннеле — это просто подпорка для рук, селектор режимов трансмиссии расположен справа на рулевой колонке. Кресла второго ряда можно двигать вперёд-назад в диапазоне 220 мм, максимальный запас пространства в коленях в втором ряду — 321 мм, для каждого ряда кресел предусмотрены порты USB-C для зарядки гаджетов. За доплату предлагается стеклянная крыша длиной 1,33 м без люка. Общая вместимость ниш для мелочей в салоне — 39 л.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Объём багажника у 5-местной версии с максимально отодвинутыми вперёд сиденьями второго ряда — 777 л, с максимально отодвинутыми назад сиденьями второго ряда — 581 л, со сложенными сиденьями второго ряда — 1818 л.



У 7-местной версии со всеми задействованными креслами объём багажника составляет скромные 159 л, со сложенной галёркой и максимально отодвинутыми вперёд сиденьями второго ряда — 677 л, со сложенной галёркой и максимально отодвинутыми назад сиденьями второго ряда — 477 л, со сложенными сиденьями второго и третьего рядов — 1714 л. Багажная дверь снабжена электроприводом, открыть её можно в том числе «пинком» (взмахом ноги под задним бампером).

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

От кроссовера Austral новый Espace унаследовал полноуправляемое шасси (оно, к слову, было и у «пятого» Espace) и богатый ассортимент электронных ассистентов водителя, но силовой агрегат у Espace только один — гибридный E-Tech на базе 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового тубромотора (130 л.с., 205 Нм). ДВС ассистируют два электромотора — основной тяговый (70 л.с., 205 Нм) и стартер-генератор (25 л.с., 50 Нм). Ёмкость буферной 400-вольтовой литий-ионной батареи — 2 кВт·ч, возможности зарядки от внешнего источника нет. Максимальная совокупная мощность системы — 200 л.с.. Коробка передач — автоматическая, привод — только передний. До 100 км/ч новый Espace разгоняется за 8,8 с, максимальная скорость — 175 км/ч.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Выпускаться новый Espace будет там же, где и родственный Austral — на заводе Renault в испанской Паленсии, продажи в Европе начнутся уже этой весной, но цены пока не объявлены. В европейской модельной линейке Renault новый Espace рано или поздно заменит среднеразмерный кроссовер Koleos, что выпускается с 2016 года, но пока Koleos всё ещё доступен у европейских дилеров.



Добавим, что младший однообъёмник Renault Scenic в следующем году тоже будет заменён одноимённым кроссовером.

