Новый Renault Scenic: теперь это электрический кроссовер, серийная версия — в 2024 году

Компания Renault представила концептуального предвестника модели Scenic пятого поколения: его внешность на 90% совпадает с серийной машиной, а вот экзотический салон и техническая начинка концепта вряд ли доживут до конвейера — всё будет намного проще.

О том, что Renault Scenic в новом поколении сменит форм-фактор, мы уже рассказывали в конце февраля и анализировали тогда причины этой трансформации. Вкратце напомним, что «первый» Scenic образца 1996 года был одним из родоначальников класса компактвэнов, очень популярного в конце 90-х и первой половине «нулевых» (в тот период продажи Scenic в Европе достигали 300 тысяч штук в год). В прошлом десятилетии компактвэны начали сильно сдавать под натиском кроссоверов и сегодня считаются вымирающим классом. Неудивительно поэтому, что новый Scenic будет не компактвэном, а кроссовером, хотят в самой компании Renault определения «кроссовер» в отношении нового Scenic избегают и называют его просто компактным семейным автомобилем.

В основе нового Scenic лежит модульная электромобильная платформа CMF-EV, уже знакомая нашим читателям по серийному Renault Megane E-Tech Electric, но в привязке к концепту Scenic Vision она модифицирована под гибридную силовую установку. Под гибридом в данном случае понимается не комбинация электромотора и ДВС, а комбинация двух источников электроэнергии — батареи и водородного электрохимического генератора. Такая комбинация, к слову, уже опробована на водородном Renault Master, но у Renault Scenic Vision, разумеется, другая компоновка и другие характеристики.



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Электромотор мощностью 160 кВт (218 л.с.) позаимствован у Megane E-Tech Electric, однако у концепта он расположен не на передней оси, а на задней. Электрохимический генератор мощностью 16 кВт (22 л.с.) и бак с водородом на 2,5 кг находятся под капотом, батарея ёмкостью 40 кВт·ч вмонтирована в пол. Водородный модуль в данном случае используется как удлинитель батарейного запаса хода, когда у владельца нет времени или возможности зарядиться от внешнего источника. Заправка бака водородом занимает всего 5 минут. Комбинированный запас хода достигает 800 км. Снаряженная масса концепта — 1700 кг.



Водородная энергетика сейчас в Европе стремительно развивается и предполагается, что к 2030 году водородные заправки будут общедоступными (в том смысле, что их будет много). Между тем в 2024 году, когда появится серийный новый Scenic, никакого водородного довеска у него, скорее всего, не будет, то есть ждём классический электромобиль с несколькими вариантами силовой установки. Будет ли двухмоторная версия с полным приводом, пока неизвестно.



Scenic Vision довольно точно (на 90%) передаёт внешний облик серийной машины, так что будет уместно сообщить его ключевые размеры: габаритная длина — 4490 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1590 мм, колёсная база — 2835 мм. Кузов рассчитан на пять посадочных мест и просторный багажник, удлинённой 7-местной версии не будет. 21-дюймовые колёса снабжены подвижными аэродинамическими заслонками, которые закрываются на высоких скоростях для снижения расхода энергии и открываются на малых, чтобы дать остыть тормозам.



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Кузов концепта не имеет центральных стоек, задние двери открываются против основного хода. Интерьер отделан современными материалами, полученными из вторсырья. Передняя панель является продолжением мягких поверхностей дверных карт, над ней размещён вытянутый во всю ширину салона экран, который отображает щиток приборов и картинки с камер наружного наблюдения, в том числе с фронтальной. Руль, напоминающий игровой джойстик, окружён россыпью маленьких экранчиков-виджетов, всего их в салоне десять. За доступ в салон отвечает система распознавания лиц, наружных дверных ручек у концепта нет. Серийный Scenic нового поколения, конечно, будет иметь и ручки, и центральные стойки, и более привычный интерьер в духе Megane E-Tech Electric.



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Напомним, что к 2030 году Renault хочет полностью переключиться на электромобили, но к нашей стране планы французской компании больше не имеют никакого отношения — на фоне известных геополитический событий Renault решила передать свой бизнес в России государству.

