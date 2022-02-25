Новинки ×
  • Новый Renault Scenic — кроссовер вместо компактвэна, электромоторы вместо ДВС

Новый Renault Scenic — кроссовер вместо компактвэна, электромоторы вместо ДВС

25.02.2022 92 0 0

Теряющий популярность Renault Scenic выживет, но сменит формат. Новое поколение ожидается в 2024 году.

 

Scenic — один из родоначальников класса компактвэнов, который в позапрошлом десятилетии расходился в Европе тиражом более 300 тысяч штук в год и был одним из локомотивов продаж Renault. По мере смещения потребительского фокуса с компактвэнов на кроссоверы спрос на Scenic стал падать. В доковидном 2019 году Scenic, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся в Европе тиражом 76 045 шт., в 2020-м спрос упал до 36 592 шт., в 2021-м — до 20 678 шт. Многие конкуренты уже погибли в борьбе с кроссоверами, а у тех, то выжил, дела идут тоже так себе: Volkswagen Touran в прошлом году продан в Европе в количестве 30 543 шт., Citroen C4 Spacetourer — 16 826 шт.

Актуальный Renault Grand Scenic
1 / 3
Актуальный Renault Grand Scenic
2 / 3
Актуальный Renault Grand Scenic
3 / 3

Нынешнее четвёртое поколение Renault Scenic выпускается с 2016 года в 5-местной и 7-местной модификациях (7-местная носит приставку Grand) и пока не заслужил рестайлинга, а с некоторых рынков (например, из Великобритании) Scenic уже ушёл. В прошлом году дебютировал новый «каблучок» Renault Kangoo, пассажирская версия которого адресована любителем однообъёмников, а Scenic, как сообщает британский журнал Auto Express, вернётся в 2024 году в формате компактного электрического кроссовера.

Актуальный Renault Grand Scenic

На прошлой неделе Renault представила обновлённый план по ближайшим премьерам: на 2024 год заявлены три электрические модели, одной из которых, как выяснилось, и будет новый Scenic. По данным британских коллег, в основу «пятого» Scenic ляжет модульная платформа CMF-EV от уже представленного компактного электрического хэтчбека Megane E-Tech Electric. Длиннобазной 7-местной версии из-за компоновочных ограничений платформы не планируется, но её нельзя исключать в будущем, то есть на платформе следующего поколения

Актуальный Renault Scenic

Основным конкурентом нового Scenic на европейском рынке станет кроссовер Volkswagen ID.4. Французский SUV будет предлагаться в одномоторном либо двухмоторном (полноприводном) исполнениях и с несколькими батареями на выбор, но «горячей» версии под маркой Alpine, которая могла бы составить конкуренцию VW ID.4 GTX, не планируется. В линейке Alpine пока заявлен только один купеобразный кроссовер GT X-Over, премьера которого также ожидается в 2024 году, а Scenic получит более угловатый и практичный кузов с высоким потолком во втором ряду и большим багажником, то есть владельцы компактвэнов прошлых поколений должны быть довольны.

Актуальные Renault Grand Scenic и Scenic

С российского рынка Renault Scenic ушёл ещё в 2015 году, а будет ли у нас новый электрический Scenic, пока неизвестно — будущее российского авторынка в свете последних геополитических новостей вообще выглядит очень туманно.

кроссовер компактвэн слухи электромобиль новинки Renault Renault Scenic

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Прошла любовь: чем хороши гидрокомпенсаторы и почему многие от них отказываются Было время, когда наличие гидрокомпенсаторов в моторе считалось признаком лакшери: у наших Лад, Жигулей и Москвичей их не было никогда, и самостоятельная регулировка клапанов (точнее, их теп... 660 0 1 25.02.2022
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 3008 l с пробегом: очень хороший кузов, внутри которого живут глюки электрики Peugeot в России любят далеко не все. Рассуждают штампами: масло не течёт только из магнитолы, дизайн – на любителя, ремонт – это хроническое состояние, а не процесс. На самом деле, конечно,... 1353 12 1 23.02.2022
Статьи / Авто недели Почти полная свобода выбора: стоит ли покупать Hyundai Santa Fe III за 2,3 миллиона рублей Вторичный рынок – штука непредсказуемая. Неделю назад мы выбирали за 2 миллиона кроссовер от Mercedes-Benz, а сегодня посмотрим в сторону корейского автомобиля за те же деньги и почти того... 5829 3 3 22.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 19196 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16405 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15204 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings