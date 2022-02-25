Новый Renault Scenic — кроссовер вместо компактвэна, электромоторы вместо ДВС

Scenic — один из родоначальников класса компактвэнов, который в позапрошлом десятилетии расходился в Европе тиражом более 300 тысяч штук в год и был одним из локомотивов продаж Renault. По мере смещения потребительского фокуса с компактвэнов на кроссоверы спрос на Scenic стал падать. В доковидном 2019 году Scenic, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся в Европе тиражом 76 045 шт., в 2020-м спрос упал до 36 592 шт., в 2021-м — до 20 678 шт. Многие конкуренты уже погибли в борьбе с кроссоверами, а у тех, то выжил, дела идут тоже так себе: Volkswagen Touran в прошлом году продан в Европе в количестве 30 543 шт., Citroen C4 Spacetourer — 16 826 шт.

Актуальный Renault Grand Scenic 1 / 3 Актуальный Renault Grand Scenic 2 / 3 Актуальный Renault Grand Scenic 3 / 3

Нынешнее четвёртое поколение Renault Scenic выпускается с 2016 года в 5-местной и 7-местной модификациях (7-местная носит приставку Grand) и пока не заслужил рестайлинга, а с некоторых рынков (например, из Великобритании) Scenic уже ушёл. В прошлом году дебютировал новый «каблучок» Renault Kangoo, пассажирская версия которого адресована любителем однообъёмников, а Scenic, как сообщает британский журнал Auto Express, вернётся в 2024 году в формате компактного электрического кроссовера.



Актуальный Renault Grand Scenic

На прошлой неделе Renault представила обновлённый план по ближайшим премьерам: на 2024 год заявлены три электрические модели, одной из которых, как выяснилось, и будет новый Scenic. По данным британских коллег, в основу «пятого» Scenic ляжет модульная платформа CMF-EV от уже представленного компактного электрического хэтчбека Megane E-Tech Electric. Длиннобазной 7-местной версии из-за компоновочных ограничений платформы не планируется, но её нельзя исключать в будущем, то есть на платформе следующего поколения

Актуальный Renault Scenic

Основным конкурентом нового Scenic на европейском рынке станет кроссовер Volkswagen ID.4. Французский SUV будет предлагаться в одномоторном либо двухмоторном (полноприводном) исполнениях и с несколькими батареями на выбор, но «горячей» версии под маркой Alpine, которая могла бы составить конкуренцию VW ID.4 GTX, не планируется. В линейке Alpine пока заявлен только один купеобразный кроссовер GT X-Over, премьера которого также ожидается в 2024 году, а Scenic получит более угловатый и практичный кузов с высоким потолком во втором ряду и большим багажником, то есть владельцы компактвэнов прошлых поколений должны быть довольны.

Актуальные Renault Grand Scenic и Scenic

С российского рынка Renault Scenic ушёл ещё в 2015 году, а будет ли у нас новый электрический Scenic, пока неизвестно — будущее российского авторынка в свете последних геополитических новостей вообще выглядит очень туманно.

