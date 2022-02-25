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Российский авторынок замер в состоянии шока, ключевые решения — впереди

25.02.2022 657 0 0

Военная спецоперация на территории Украины сулит российскому авторынку встряску, по сравнению с которой пандемия COVID-19 и дефицит микрочипов покажутся мелочью.

 

Новая геополитическая повестка, сопровождаемая широкомасштабными военными действиями в центре Европы, вызвала резкое осуждение лидеров стран западного мира. Против России формируется невиданный в истории пакет экономических санкций, последствия которых для экономики нашей страны пока трудно оценить. Ясно только, что все прежние прогнозы обнулены, из-под стратегий развития иностранных компаний в России выбит фундамент — им придётся либо уходить (что многие наверняка и сделают), либо научиться жить в новой реальности.

Для всего российского ритейла и для автомобильных дилеров в частности первоочередная проблема сейчас — пикирующий рубль: продавать машины по старым ценам рискованно, шансов на то, что рубль вернётся на «довоенные позиции», немного. Ещё вчера Forbes сообщил, что корпорация Stellantis и компания Jaguar Land Rover приостановили поставки машин в Россию. Stellantis позже эту информацию опроверг, а в компании Jaguar Land Rover на наш запрос по этом поводу пока не ответили. По нашим собственным данным, остановлены поставки машин дилерам Porsche. Коллеги из «Авторевю» утверждают, что аналогичное решение в отношении России приняли корпорация General Motors и концерн Volkswagen. Но официальных пресс-релизов на эту тему пока не было.

Действительно, говорить что-то определённое компаниям пока рано. Заявление главы Stellantis Карлоса Тавареса, которого цитирует The Wall Street Journal, о том, что корпорация готова закрыть или сократить производство на калужском заводе ПСМА Рус, если этого потребуют санкции, ничего не значит. По сути, Таварес говорит лишь о том, что он будет исполнять закон, а это и так ясно. Между тем ещё в понедельник, когда проходила пресс-конференция российского представительства Mitsubishi, а военные действия ещё не начались, в воздухе чувствовалось тревожное ожидание от обостряющейся геополитической повестки. Mitsubishi — совладелец ПСМА Рус и решение по будущему калужского завода, очевидно, будет принимать после консультаций с коллегами из Stellantis и понимания полной картины санкций.

Запрет на поставку высокотехнологичных комплектующих может побудить западные компании закрыть заводы в России. К этому же сценарию может привести резкое снижение спроса на новые автомобили из-за обеднения населения вследствие инфляции и прочих социально-экономических последствий санкций. Правительство РФ наверняка будет пытаться смягчить негативный эффект санкций. Не исключено, что начнутся пересмотры СПИКов в сторону более выгодных для иностранных автопроизводителей параметров, но опять-таки — прямо сейчас вряд ли кто-то этим занимается, нет исходных данных, проблема пока только обозначила себя, точнее свои огромные масштабы. Мы будем следить за развитием событий.

Россия авторынок бизнес

 

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