Mitsubishi в РФ: в этом году без новинок, но с ожиданием роста продаж

Российское представительство Mitsubishi Motors провело пресс-конференцию по итогам работы в 2021 году и поделилось планами на 2022-й. Увы, больших перемен от «трёх бриллиантов» потребителю ждать пока не стоит, главное сейчас — справиться с дефицитом машин и вернуться к их ритмичным продажам.

Продуктовая линейка Mitsubishi в России, мягко говоря, не самая свежая: самой востребованной модели — среднеразмерному кроссоверу Outlander третьего поколения — в этом году стукнет десять лет и на покой он пока не собирается. Прошлым летом «третий» Outlander пережил очередной рестайлинг и россияне всё ещё хотят его покупать: по итогам 2021 года реализовано 17 169 шт., на 3,7% меньше, чем в 2020 году. Эта цифра не отражает реальный спрос на Outlander: дилеры могли продать больше, но глобальный дефицит микрочипов и логистические проблемы, спровоцированные пандемией COVID-19, сдерживают производство как в Калуге, так и на зарубежных заводах. Компания рассчитывает, что ситуация с поставками комплектующих в этом году стабилизируется и она сможет отгрузить россиянам столько машин, сколько они готовы купить, а именно 35 тысяч штук — таков план на 2022 год. В 2021-м совокупные продажи Mitsubishi в России составили 27 699 машин, на 1,6% меньше, чем в 2020-м.

Outlander в прошлом году, наконец, стал самой популярной моделью Mitsubishi в России за всю историю официального присутствия на рынке: продано 300 тысяч штук, прежний лидер — Lancer — в своё время до этой планки не дотянул.

Рост продаж — это, по сути, отложенный спрос, который Mitsubishi имеет все шансы удовлетворить, если, конечно, не дай бог, не случится чего-то экстраординарного: в компании признают, что любой расчёт может оказаться несостоятельным из-за геополитических рисков. Но если катаклизмов не случится, то Mitsubishi может выйти на 35 тысяч машин в год и без существенных обновлений модельного ряда — клиенты марки отличаются завидной лояльностью и терпением.



Mitsubishi Outlander четвёртого поколения

Год назад состоялась мировая премьера Аутлендера четвёртого поколения, но до России в этом году он не доберётся, так как принято принципиальное решение выходить на рынок с локализованной, а не импортной версией. Выпуск российского «четвёртого» Аутлендера планируется наладить на калужском заводе ПСМА Рус — переезда модели в Санкт-Петербург к родственному Nissan X-Trail, по словам президента и главного исполнительного директора ООО «ММС Рус» Осаму Иваба, не будет, хотя на наш взгляд это было бы вполне логично. Возвращение в Россию plug-in гибридной версии PHEV тоже обсуждается, но компания пока не готова назвать никаких сроков и подробностей. Сколько времени займёт подготовка производства обычных версий, тоже неизвестно, то есть нет гарантий, что в 2023 году мы всё-таки увидим «четвёртый» Outlander на наших дорогах.



Mitsubishi ASX

Нынешний компактный кроссовер Mitsubishi ASX — ещё более древний, чем Outlander: он выпускается с 2010 года, но в 2023-м году, наконец, отправится на покой, уступив место преемнику, сделанному на базе одной из моделей Renault (скорее всего, это будет перелицованный Captur). Новый ASX пока заявлен только для Европы, а на наш вопрос, планирует ли Mitsubishi привезти в Россию новый кроссовер начального уровня, Осаму Иваба не смог ответить ничего определённого — мол, желание, есть, будем работать в новом направлении. В прошлом году ASX разошёлся в РФ тиражом 4285 шт. (+60,2% по сравнению с результатом 2020 года).



Mitsubishi Eclipse Cross

Любопытно, что в презентационном слайде «ММС Рус» Mitsubishi ASX идёт одной строкой с родственным Eclipse Cross, продажи которого в прошлом году снизились на 16,5% до 1045 шт. Eclipse Cross формально самая молодая модель в линейке (выпускается с 2017 года), но слишком дорогая, то есть нишевая — едва ли она сможет показать существенный рост продаж в следующем году.



Mitsubishi Pajero Sport

Рыночный потенциал у рамных Pajero Sport и L200 (в прошлом году продано 2845 и 2355 шт. соответственно), безусловно, есть, но не очень большой — они слишком дороги (даже локализованный в Калуге Pajero Sport) и на роль массовых в РФ не претендуют. Нынешнее поколение Pajero Sport на глобальном рынке дебютировало в 2015 году, L200 — в 2014-м. По меркам рамных машин возраст у них ещё не пенсионный, но близкий к тому.



Затянувшееся обновление модельного ряда Mitsubishi — это следствие управленческого кризиса внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, разразившегося в 2018 году после ареста легендарного Карлоса Гона. На этот кризис затем наложилась пандемия и вот мы имеем то, что имеем. Придётся ещё запастись терпением и дать компании Mitsubishi пару лет на подготовку и вывод принципиально новых моделей.

Мультимедийная система Mitsubishi Connect

В связи с вышесказанным не стоит удивляться, что продуктовые анонсы Mitsubishi для России на этот год совсем уж местечковые. На локализованных моделях Outlander и Pajero Sport мультимедийная система от Яндекс.Авто уступит место более стабильной заводской системе Mitsubishi Connect нового поколения с долгожданной поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto (то есть приложения Яндекса на ней тоже работать будут). На дорогие версии Pajero Sport прямо на конвейере будут прикручивать стильный спойлер к багажной двери (об этом просили клиенты). Outlander будет доступен в новой топовой комплектации Ultimate+ с современными электронными ассистентами водителя, спрос на которые в России постепенно растёт. Наконец, спецверсия Outlander Black Edition теперь будет предлагаться не только в контрастной чёрно-белой окраске, но и в полностью чёрной — об этом тоже просили клиенты. Разумеется, были и другие просьбы, но сделали только то, что смогли.



Дилерская сеть Mitsubishi в прошлом году увеличилась на пять единиц, общее число точек достигло 111. Расширять сеть в этом году не планируется — в компании считают, что географическое покрытие находится на хорошем уровне, но надо повышать качество обслуживания. При этом запретить дилерам взвинчивать до небес цены за счёт дополнительного оборудования компания не может — таковы общие условия ведения бизнеса в России. Это значит, что как минимум в этом году реальные цены на автомобили Mitsubishi будут оставаться заметно выше рекомендованных.

