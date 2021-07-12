Mitsubishi Outlander для России: скромный рестайлинг вместо нового поколения

В самом начале текущего года компания Mitsubishi представила кроссовер Outlander новой, четвертой по счету генерации. Однако на данный момент такая модель доступна лишь в Штатах, Канаде и Пуэрто-Рико. До нас же совершенно новый SUV доберется в лучшем случае в следующем году, ну а пока российское подразделение марки решило слегка освежить «третий» кросс калужской сборки. К слову, в 2021-м в РФ модель пока в «плюсе»: с января по июнь, согласно статистике самой Mitsubishi, реализовано 7503 автомобиля Outlander, что на 16% больше, чем в карантинном 2020-м. Впрочем, в первом полугодии допандемийного 2019-го кроссовер разошелся тиражом в 10 656 экземпляров, да и в этом году в ТОП-25 самых популярных моделей рынка Outlander в последний раз мы видели еще в апреле.

Mitsubishi Outlander 2021 модельного года

На радиаторной решетке теперь красуются затемненные хромированные вставки вместо блестящих (кстати, у дореформенного кросса в России есть отдельная спецверсия Black с аналогичным декором), в исполнении Invite 4WD появились рейлинги на крыше (у «простой» версии Invite рейлингов раньше вовсе не было), начиная с комплектации Intense+ на багажной двери добавлен новый спойлер (также начиная с этой версии рейлинги черные вместо серебристых), у а топового Outlender Ultimate на противотуманках появились накладки (как у зарубежного гибрида). Кроме того, обновлен дизайн колесных дисков.



Mitsubishi Outlander 2021 модельного года

В комплектациях Instyle и Ultimate кресла отделаны материалом «с фактурой замши» и искусственной кожей, органайзер с тремя отсеками в багажнике теперь доступен, начиная с варианта Invite, а электропривод багажника отныне есть не только у самого дорогого Аутлендера, но и у «предтоповой» версии (Instyle). Наконец, модернизирована мультимедийная система Яндекс.Авто (в частности, можно воспроизводить видео с USB-носителя). При этом, как и прежде, базовый Outlander имеет лишь «магнитолу», а у топового кроссовера идет мультимедиа-система Mitsubishi Connect с интеграцией смартфона.



Mitsubishi Outlander 2021 модельного года

Двигатели прежние: у нас кросс Mitsubishi доступен с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (146 л.с.) и 2.4 (167 л.с.), оба сочетаются с вариатором. Кроссовер с базовым мотором бывает как с передним, так и с полным приводом, Аутлендер со старшим движком – исключительно полноприводный. Напомним, раньше у модели в РФ еще была мощная версия GT с мотором V6 3.0 (227 л.с.), но в начале года ее отправили в отставку.



Любопытно, что в сегодняшнем релизе марки нет ни слова о семиместном Outlander – не исключено, что его доведут до 2021 модельного года позже. Ну а пятиместный кросс в комплектациях Inform, Invite, Intense+ и Instyle подорожал на 30 000 – 80 000 рублей (в зависимости от версии), топовый Ultimate «потяжелел» сразу на 100 000 рублей.

Цены и комплектации Mitsubishi Outlander 2021 модельного года