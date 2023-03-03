Кроссовер Renault Koleos не собирается на покой: рестайлинг и фургон

Европейский рынок Renault Koleos скоро покинет, там ему на смену придет трехрядный кроссовер Renault Espace. А вот в Корее, где и делают Колеосы, модель задержится: местный SUV только что пережил очередной рестайлинг. Напомним, корейский кросс зовется QM6, за его выпуск отвечает Renault Korea Motors – такое имя с прошлого года носит предприятие Renault Samsung. Ну и отметим, что к производителю электроники и бытовой техники эта фирма давно не имеет никакого отношения, автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года.
Паркетнику досталась новая радиаторная решетка – она стала шире, вдобавок на ней теперь красуются горизонтальные плашки. Также заменили передний бампер, плюс QM6 обрел диски нового дизайна (18- или 19-дюймовые). Габариты прежние: длина – 4675 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2705 мм. Паспортный дорожный просвет – 190 мм.
Внутри – иные материалы отделки, еще изменился мелкий декор. Дорогим комплектациям также отрядили более крупный тачскрин мультимедиа-системы: диагональю 9,3 дюйма вместо 8,7. Наконец, во втором ряду установили новый USB-порт C-type.
А еще у QM6 появилась грузовая модификация, ее Renault Korea впервые анонсировала в феврале. Двухместный фургон назвали Quest, никаких внешних отличий от исходного кроссовера нет. Превращение в развозной автомобиль провели по стандартному сценарию: из салона убрали второй ряд кресел, за передними сиденьями установили перегородку, а на окнах задних дверей появились металлические поперечины. Длина грузового отсека варьируется от 1423 до 1760 мм («в зависимости от места измерения»), объем – 1413 литров.
Моторную гамму сократили, в отставку отправлен турбодизель 2.0 dCi (184 л.с.), а вместе с ним модель лишилась и полного привода (только дизельная версия имела 4WD). Кстати, дизель уже убирали – после рестайлинга 2020 года, но с 2021-го корейский QM6 снова был предложен с таким мотором. Итого, отныне паркетник доступен с бензиновым «атмосферником» 2.0 GDe (144 л.с.) и газовым двигателем 2.0 LPe (140 л.с.), все версии комплектуются вариатором. Фургон QM6 Quest бывает только с газовым мотором.
За обновленный бензиновый кроссовер в Корее просят примерно 21 800 – 28 500 долларов, газовая версия обойдется где-то в 22 200 – 28 800 долларов. Грузовой QM6 Quest стоит 20 300 – 24 700 долларов. Старт «живых» продаж намечен на конец марта.
Из России Renault Koleos ушел задолго до начала всем известных событий, после которых последовал повальный исход автомобильных компаний из страны. Тем не менее, россиянам вновь доступен кроссовер Рено: за полноприводным Колеосом с бензиновым мотором 2.5 (171 л.с.) можно поехать в соседнюю Беларусь, там покупателям предоставят полный пакет документов, необходимый для постановки на учет.
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