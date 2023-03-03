Кроссовер Renault Koleos не собирается на покой: рестайлинг и фургон

На производственной родине модели подправили дизайн экстерьера, в салоне тоже есть обновки, но они скромные. Дизель отправлен в отставку, вместе с ним кросс лишился и полного привода.

Европейский рынок Renault Koleos скоро покинет, там ему на смену придет трехрядный кроссовер Renault Espace. А вот в Корее, где и делают Колеосы, модель задержится: местный SUV только что пережил очередной рестайлинг. Напомним, корейский кросс зовется QM6, за его выпуск отвечает Renault Korea Motors – такое имя с прошлого года носит предприятие Renault Samsung. Ну и отметим, что к производителю электроники и бытовой техники эта фирма давно не имеет никакого отношения, автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года.

Обновленный Renault QM6

Паркетнику досталась новая радиаторная решетка – она стала шире, вдобавок на ней теперь красуются горизонтальные плашки. Также заменили передний бампер, плюс QM6 обрел диски нового дизайна (18- или 19-дюймовые). Габариты прежние: длина – 4675 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2705 мм. Паспортный дорожный просвет – 190 мм.



Внутри – иные материалы отделки, еще изменился мелкий декор. Дорогим комплектациям также отрядили более крупный тачскрин мультимедиа-системы: диагональю 9,3 дюйма вместо 8,7. Наконец, во втором ряду установили новый USB-порт C-type.

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А еще у QM6 появилась грузовая модификация, ее Renault Korea впервые анонсировала в феврале. Двухместный фургон назвали Quest, никаких внешних отличий от исходного кроссовера нет. Превращение в развозной автомобиль провели по стандартному сценарию: из салона убрали второй ряд кресел, за передними сиденьями установили перегородку, а на окнах задних дверей появились металлические поперечины. Длина грузового отсека варьируется от 1423 до 1760 мм («в зависимости от места измерения»), объем – 1413 литров.



Грузовой Renault QM6 Quest

Моторную гамму сократили, в отставку отправлен турбодизель 2.0 dCi (184 л.с.), а вместе с ним модель лишилась и полного привода (только дизельная версия имела 4WD). Кстати, дизель уже убирали – после рестайлинга 2020 года, но с 2021-го корейский QM6 снова был предложен с таким мотором. Итого, отныне паркетник доступен с бензиновым «атмосферником» 2.0 GDe (144 л.с.) и газовым двигателем 2.0 LPe (140 л.с.), все версии комплектуются вариатором. Фургон QM6 Quest бывает только с газовым мотором.



За обновленный бензиновый кроссовер в Корее просят примерно 21 800 – 28 500 долларов, газовая версия обойдется где-то в 22 200 – 28 800 долларов. Грузовой QM6 Quest стоит 20 300 – 24 700 долларов. Старт «живых» продаж намечен на конец марта.

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Из России Renault Koleos ушел задолго до начала всем известных событий, после которых последовал повальный исход автомобильных компаний из страны. Тем не менее, россиянам вновь доступен кроссовер Рено: за полноприводным Колеосом с бензиновым мотором 2.5 (171 л.с.) можно поехать в соседнюю Беларусь, там покупателям предоставят полный пакет документов, необходимый для постановки на учет.

