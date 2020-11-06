Samsung QM6 ещё раз обновлён: круче исходного Koleos, но временно. А из РФ кросс Renault ушёл

Флагманскому паркетнику подправили дизайн экстерьера, правда, пока только в Корее, где модель выпускают под местным брендом Samsung. Кроме того, был расширен список доступного оборудования. Глобальная версия, вероятно, обновится в том же ключе, но до России SUV уже вряд ли доберется.

В Европе кроссовер Renault Koleos актуальной генерации спросом не пользуется: по итогам января-сентября текущего года, согласно статистике CarSalesBase, там продано лишь 5509 единиц, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. А вот в Корее, где и налажено производство флагманского SUV, модель входит в ТОП-15 самых популярных машин всего рынка в целом. Напомним, там паркетник известен как Samsung QM6 (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов компания отношения уже давно не имеет). Результат QM6 за девять месяцев 2020-го – 34 088 реализованных штук (+15%). К слову, кроссовер возглавляет личный рейтинг Renault Samsung. Летом прошлого года корейскую и глобальную версии слегка обновили, но тогда почти не тронули внешность. Теперь же паркетник пережил еще одну модернизацию. Начать решили именно с QM6, и такой кроссовер пока круче Koleos, хотя это временно, ведь скоро должен дебютировать и посвежевший «мировой» вариант.

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Итак, флагман Renault Samsung получил новую радиаторную решетку с «сетчатым» узором и полностью светодиодные фары Pure Vision (идут уже в «базе»). У задних фонарей прежняя форма, но начинку заменили, вдобавок появились динамические поворотники. В салоне обновок меньше – безрамочное зеркало, улучшена шумоизоляция, также можно будет выбрать отделку коричневой кожей.



Samsung QM6 после второй модернизации 1 / 5 Samsung QM6 после второй модернизации 2 / 5 Samsung QM6 после второй модернизации 3 / 5 Samsung QM6 после второй модернизации 4 / 5 Samsung QM6 после второй модернизации 5 / 5

На корейском рынке у QM6 еще имеется роскошная модификация Premiere (аналог топ-версии Initiale Paris глобального Koleos), особенности такого кроссовера – темный декор на кузове, 19-дюймовые диски оригинального дизайна и обитые кожей Nappa сиденья. Как и прежде, для Samsung QM6 также предусмотрены мультимедийная система с вертикальным тачскрином, подогрев руля и кресел, панорамный люк в крыше, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.



Samsung QM6 после второй модернизации 1 / 4 Samsung QM6 после второй модернизации 2 / 4 Samsung QM6 после второй модернизации 3 / 4 Samsung QM6 после второй модернизации 4 / 4

Техника у корейского кроссовера прежняя. Еще в прошлом году из гаммы убрали дизель 2.0 dCi (177 л.с.), вместо него модель получила работающий на газе мотор 2.0 LPe (140 л.с.). Кроме того, QM6 можно приобрести с бензиновым двигателем 2.0 GDe (144 л.с.). В Корее все версии имеют вариатор и лишь передний привод. Кстати, еще одно новшество для местного рынка – для кросса с движком 2.0 LPe теперь тоже доступна комплектация Premiere.



Samsung QM6 Premiere 1 / 3 Samsung QM6 Premiere 2 / 3 Samsung QM6 Premiere 3 / 3

Цена обновленного Samsung QM6 лежит в диапазоне от 24 740 000 до 33 240 000 вон, что эквивалентно примерно 1 724 000 – 2 316 000 рублей по текущему курсу.



В Европе во второй раз модернизированный Renault Koleos, скорее всего, представят до конца 2020-го: замаскированные машины уже попадались фотошпионам, плюс всплыли патентные картинки, судя по которым, решетка, как у QM6, глобальному кроссу не досталась.

В России же такой SUV можно не ждать – Koleos покидает наш рынок, он уже исчез с российского сайта марки, причем до нас так и не добрался кроссовер после первого рестайлинга. В последнее время флагманский паркетник был единственной импортной легковушкой Renault в РФ, то есть и он, видимо, стал жертвой утилизационного сбора, как Mazda 3 (подробнее о ситуации с «трешкой» Kolesa.ru рассказывал ранее). Впрочем, продажи Koleos в России все равно мизерные – 282 штуки по итогам девяти месяцев 2020-го (в январе-сентябре 2019-го было реализовано 478 единиц).

