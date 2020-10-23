  • Mazda приостановила поставки в Россию модели Mazda 3 из-за действий правительства РФ

Mazda приостановила поставки в Россию модели Mazda 3 из-за действий правительства РФ

23.10.2020 78 0 0

Причиной прекращения продаж Mazda 3 в России стал резко возросший утильсбор на легковые автомобили с 1 января 2020 года

 

Кажется, совсем недавно мы радовались «трёшке» четвёртого поколения, потому как, откровенно скажем, не ждали. Увы, радость оказалась недолгой: российское представительство Mazda приняло решение приостановить поставки автомобиля из Японии до лучших времён. Что же случилось, ведь Mazda 3 нового поколения только в прошлом году поступили к российским дилерам, притом, что премьера «четвёртой трёшки» прошла в конце 2018 года?

Всё просто: «помощь» пришла от нашего правительства. Для того, чтобы раскрыть тему, обратимся к данным постановки Mazda3 на учёт. В России за первые три квартала 2020 года своих покупателей нашёл 421 автомобиль. Исключим из этого списка четыре машины 2018 года выпуска – это застоявшиеся на дилерских складах образцы третьего поколения Mazda 3, остаётся 417 новеньких трёшек. Впрочем, новеньких ли? Оказывается, совсем не новеньких, в том смысле, что это не образцы 2020 года выпуска, а все, как один – 2019 года выпуска!

Но как это связано с приостановкой продаж? Напомним, что именно с 1 января 2020 года правительство РФ взвинтило утильсбор на автомобили. На легковые модели с двигателем от литра до двух он теперь составляет 178 тыс. рублей, на модели с двигателем от двух до трёх литров – 281 тыс. рублей, то есть, по сравнению с прошлым годом рост составил более, чем в два раза. На машины, собираемые в нашей стране, правительство компенсирует утильсбор тем заводам, которые заключили специнвестконтракт и выполняют взятые на себя обязательства. На импортируемые машины правительство не компенсирует утильсбор. Импортёр оплачивает его при таможенном оформлении завозимой машины, а затем просто включает в ту цену, которую покупатель видит в автосалоне. Именно поэтому Mazda 3 и при старом утильсборе была сравнима по цене с седаном Mazda 6 и кроссовером CX-5, а при новом оказалась бы дороже своих старших родственников. Проще говоря, завозить машину в этом году не имеет смысла, поэтому представительство просто распродавало склад образцов 2019 года выпуска, которые, соответственно и были завезены в прошлом году.

Все эти наши предположения нам подтвердил наш собеседник в российском представительстве Mazda, уточнив, что даты возобновления поставок Mazda 3 пока не известны. Собственно, по вопросу «трёшки» остаётся добавить, что ОТТС на неё действует по 2022 год, но без сборки во Владивостоке говорить о возобновлении продаж не имеет смысла.

А это уже Mazda CX-30. После получения сертификата на образец российской сборки, уже ничто не мешает запустить её на наш рынок

А что же с грядущей новинкой Mazda CX-30? В базе Росстандарта на неё имеются аж три Одобрения типа транспортного средства, то есть, сертификата, позволяющих продавать машину на нашем рынке. Два из них выданы на образцы японской сборки, а вот один – на сборку завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Интересно, что «японские» сертификаты выданы Росстандартом в декабре 2019 и январе 2020 года, но всё это время Mazda CX-30 на рынок не запускали во-первых, по причинам, указанным выше, а во-вторых, ждали начала сборки во Владивостоке. Очевидно, что партия автомобилей уже собрана, по крайней мере «российский» ОТТС на Mazda CX-30 был получен 22 сентября 2020 года. В общем, надеемся, что с запуском Mazda CX-30 на наш рынок никаких проблем не возникнет.

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