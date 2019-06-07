Обновлённый Renault Koleos: больше хрома и мочевины

Обновлённый Renault Koleos: больше хрома и мочевины

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Французский брат японского кроссовера Nissan X-Trail пережил плановое обновление, в результате которого получил слегка подретушированную внешность и новые дизельные двигатели.
 

Фирма Renault называет Koleos одной из своих самых успешных моделей, но на деле это не так. Например, в Европе в прошлом году продажи Колеоса выросли на 43,6% до 18 999 штук, но это по-прежнему весьма бледный показатель на фоне конкурентов: Nissan X-Trail нашёл 48 133 покупателя, Mazda CX-5 – 69 956, Toyota RAV4 – 68 779, Skoda Kodiaq – 63 990. В России в прошлом году Koleos разошёлся тиражом 994 экземпляра, тогда как результат Ниссана X-Trail – 22 878 проданных единиц, Toyota RAV4 – 31 115, Mitsubishi Outlander – 24 511, Skoda Kodiaq – 16 233.

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В общем, так себе продажи у Колеоса, хотя технически он практически во всём идентичен Ниссану и при этом обладает более современным интерьером. В чём проблема? Возможно, в том, что Renault не ассоциируется у массового потребителя с большими SUV (малолитражки ведь продаются отлично), а в России продажи Колеоса тормозят вдобавок неконкурентоспособные цены, так как модель не локализована.

Обновление должно повысить привлекательность флагманского кроссовера Renault, но только не в России, так как рассчитывать на снижение цен не приходится. Снаружи Koleos обзавёлся новыми бамперами с более заметными элементами псевдозащиты днища, а на переднем бампере к тому же стала толще хромированная отделка и появился дополнительная блестящая планка на уровне номерного знака.

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В салоне изменений тоже немного, но они хотя бы напрямую влияют на уют и комфорт: улучшено качество отделочных материалов, задний диван получил регулируемую по углу наклона спинку, изменён дизайн передних кресел – у них теперь более удобные подголовники и регулируемая длина подушек.

Европейская версия модели получила два новых мочевинных дизеля: 1,7-литровый (150 л.с., 340 Нм) в сочетании с передним приводом и 2,0-литровый (190 л.с., 380 Нм) для версии 4×4. Оба мотора идут в комплекте с вариатором X-Tronic, ручных коробок не предусмотрено. Переднеприводный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 11,8 с, полноприводный – за 10,1 с.

До России, скорее всего, доберётся лишь косметическая часть обновок, а моторная гамма останется прежней. На нашем рынке Koleos на данный момент предлагается только с полным приводом, вариатором и тремя двигателями на выбор: старым 2,0-литровым дизелем (177 л.с., 380 Нм) и двумя бензиновыми «атмосферниками» – 2,0 л (144 л.с., 200 Нм) и 2,5 л (171 л.с., 233 Нм). Официальный прайс-лист на дорестайлинговую модель начинается с отметки 1 699 000 рублей, с актуальными предложениями дилеров можно ознакомиться в разделе «Подобрать авто» нашего сайта.

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