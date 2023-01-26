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  • В белорусских салонах новая партия Renault Koleos: кроссовер предлагают купить россиянам

В белорусских салонах новая партия Renault Koleos: кроссовер предлагают купить россиянам

26.01.2023 736 0 0

В соседнюю страну завезли кроссоверы в комплектации Premium. Модель предложена с безальтернативным бензиновым мотором 2.5 и полным приводом.

В прошлом году Renault покинула Россию из-за всем известных событий, и по этим же причинам сама французская компания больше не отгружает машины на белорусский рынок. Зато там появился местный импортер – «Автопромсервис» (бывший официальный дилер Рено). В том же 2022-м эта фирма уже предлагала россиянам приехать за паркетником Renault Koleos, теперь же объявлено о появлении в соседней стране «новой партии 2023 года»: кросс доступен в комплектации Premium (в прошлом году была версия Premium+). К слову, Колеос убрали из российской гаммы марки еще в 2020-м – из-за низкого спроса.

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«Приобрести новый Renault Koleos в версии Premium могут граждане как Беларуси, так и Российской Федерации и других стран ТС (таможенного союза. — Ред.). Официальный импортер Renault предоставляет покупателям полный пакет документов, необходимый для постановки на учет и гарантийное обслуживание по месту регистрации. Все автомобили есть в наличии, имеется возможность выбрать цвет (черный, темно-фиолетовый, серый металлик, темно-бордовый и белый перламутр), а также оплатить покупку в российских рублях онлайн», — говорится в сообщении белорусского импортера Renault. 

Паркетник длиной 4673 мм доступен с бензиновым мотором 2.5 (171 л.с., 200 Нм), который сочетается с вариатором X-Tronic. Модель предложена исключительно с полным приводом. Паспортный дорожный просвет – 210 мм.

В арсенале комплектации Premium значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамная крыша, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система с вертикальным планшетом на 8,7 дюйма, подогрев всех сидений (передние – еще и с вентиляцией, плюс функция массажа для водительского кресла), обогрев лобового стекла и руля, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зони предупреждения о выходе из полосы.

В пересчете на наши деньги по актуальному курсу кроссовер Renault Koleos Premium обойдется примерно в 3 180 000 рублей.

Между тем белорусский импортер Рено также предлагает другие автомобили марки «актуального модельного ряда». Судя по сайту, в наличии еще есть «внедорожный» седан Logan Stepway, кроссоверы Duster и Arkana, коммерческие Master.

кроссовер Россия Беларусь авторынок бизнес Renault Renault Koleos

 

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