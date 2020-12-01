Renault Koleos доработан следом за корейским братом: новая оптика и сокращение гаммы

Кроссовер Renault Koleos актуального поколения продолжает терять покупателей на «старосветском» рынке. Так, по данным ресурса CarSalesBase, в 2019-м модель разошлась по Европе тиражом в 12 371 экземпляр, что на 35% меньше, чем годом ранее. А по итогам января-октября 2020-го там продажи паркетника просели на 36% до 6020 единиц. Как мы видим, обновление, которое SUV пережил в прошлом году, не помогло. На нынешнюю модернизацию в компании тоже, судя по всему, не особо надеются, по крайней мере, на родине, ведь во Франции линейку доступных версий урезали. Кстати, месяц назад в Корее был представлен родной брат Koleos под маркой Samsung – QM6 (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов компания отношения уже давно не имеет).

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Как и корейский паркетник, глобальный SUV теперь уже в «базе» имеет полностью светодиодные фары и фонари, задние поворотники сделали динамическими, плюс расширена палитра цветов кузова. В версии Intense кресла могут быть обиты светло-коричневой кожей, также для салона в этом варианте исполнения предусмотрены новые декоративные вставки «под дерево». Для полноприводного Koleos в качестве опции предлагается система помощи при спуске со склона (Hill Descent Control, работает на скорости от 5 до 30 км/ч). Вот, собственно, и все обновки. Между тем Samsung QM6 внешне изменился сильнее – «корейцу» еще досталась радиаторная решетка с рисунком в виде ячеек.



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Во Франции из моторной гаммы Renault Koleos убрали базовый турбодизель 1.7 Blue dCi мощностью 170 л.с., хотя он появился лишь в прошлом году. Таким образом, паркетник 2021 модельного года там доступен с турбодизелем 2.0 Blue dCi (190 л.с.) и бензиновой «турбочетверкой» 1.3 TCe (160 л.с.). Первый мотор сочетается с вариатором X-Tronic, второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой EDC. Дизельный Koleos – исключительно полноприводный, бензиновый, напротив, имеет только передний привод.



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На родине марки обновленный паркетник пока предлагается лишь в двух богатых комплектациях – упомянутой выше Intense и Initiale Paris. При этом в документах глобального пресс-офиса Renault указано, что позже появится более доступная версия Zen, но самого дешевого варианта ﻿Life больше не будет. В списке оборудования комплектации Zen значатся: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином и двухзонный климат-контроль. Koleos Intense – это камера заднего вида, мультимедиа с экраном диагональю 8,7 дюйма, ассистент парковки и фоновая подсветка интерьера. Ну а в топ-версии Initiale Paris есть отделка кожей Nappa и аудиосистема Bose. Всем вариантам за доплату положена панорамная крыша.



Обновленный Renault Koleos с бензиновым мотором в комплектации Intense на домашнем рынке обойдется в 41 600 евро, что эквивалентно примерно 3 776 000 рублей по текущему курсу. Версия Initiale Paris с двигателем 1.3 TCe стоит 44 400 евро (4 030 000 рублей), за полноприводный дизельный кроссовер в том же варианте исполнения просят 48 700 евро (4 420 000 рублей). Цену ставшей базовой комплектации Zen еще не назвали.



В России такой Koleos можно не ждать – модель покидает наш рынок, причем до нас даже не добрался SUV после первого рестайлинга.