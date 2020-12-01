Рестайлинг ×
  • Renault Koleos доработан следом за корейским братом: новая оптика и сокращение гаммы

Renault Koleos доработан следом за корейским братом: новая оптика и сокращение гаммы

01.12.2020 249 0 0

Французская марка представила флагманский кроссовер 2021 модельного года. На родине паркетник лишился базового дизеля, кроме того, там сокращено количество комплектаций.

 

Кроссовер Renault Koleos актуального поколения продолжает терять покупателей на «старосветском» рынке. Так, по данным ресурса CarSalesBase, в 2019-м модель разошлась по Европе тиражом в 12 371 экземпляр, что на 35% меньше, чем годом ранее. А по итогам января-октября 2020-го там продажи паркетника просели на 36% до 6020 единиц. Как мы видим, обновление, которое SUV пережил в прошлом году, не помогло. На нынешнюю модернизацию в компании тоже, судя по всему, не особо надеются, по крайней мере, на родине, ведь во Франции линейку доступных версий урезали. Кстати, месяц назад в Корее был представлен родной брат Koleos под маркой Samsung – QM6 (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов компания отношения уже давно не имеет).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Как и корейский паркетник, глобальный SUV теперь уже в «базе» имеет полностью светодиодные фары и фонари, задние поворотники сделали динамическими, плюс расширена палитра цветов кузова. В версии Intense кресла могут быть обиты светло-коричневой кожей, также для салона в этом варианте исполнения предусмотрены новые декоративные вставки «под дерево». Для полноприводного Koleos в качестве опции предлагается система помощи при спуске со склона (Hill Descent Control, работает на скорости от 5 до 30 км/ч). Вот, собственно, и все обновки. Между тем Samsung QM6 внешне изменился сильнее – «корейцу» еще досталась радиаторная решетка с рисунком в виде ячеек.

1 / 2
2 / 2

Во Франции из моторной гаммы Renault Koleos убрали базовый турбодизель 1.7 Blue dCi мощностью 170 л.с., хотя он появился лишь в прошлом году.  Таким образом, паркетник 2021 модельного года там доступен с турбодизелем 2.0 Blue dCi (190 л.с.) и бензиновой «турбочетверкой» 1.3 TCe (160 л.с.). Первый мотор сочетается с вариатором X-Tronic, второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой EDC. Дизельный Koleos – исключительно полноприводный, бензиновый, напротив, имеет только передний привод.

1 / 2
2 / 2

На родине марки обновленный паркетник пока предлагается лишь в двух богатых комплектациях – упомянутой выше Intense и Initiale Paris. При этом в документах глобального пресс-офиса Renault указано, что позже появится более доступная версия Zen, но самого дешевого варианта ﻿Life больше не будет. В списке оборудования комплектации Zen значатся: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином и двухзонный климат-контроль. Koleos Intense – это камера заднего вида, мультимедиа с экраном диагональю 8,7 дюйма, ассистент парковки и фоновая подсветка интерьера. Ну а в топ-версии Initiale Paris есть отделка кожей Nappa и аудиосистема Bose. Всем вариантам за доплату положена панорамная крыша.

Обновленный Renault Koleos с бензиновым мотором в комплектации Intense на домашнем рынке обойдется в 41 600 евро, что эквивалентно примерно 3 776 000 рублей по текущему курсу. Версия Initiale Paris с двигателем 1.3 TCe стоит 44 400 евро (4 030 000 рублей), за полноприводный дизельный кроссовер в том же варианте исполнения просят 48 700 евро (4 420 000 рублей). Цену ставшей базовой комплектации Zen еще не назвали.

В России такой Koleos можно не ждать – модель покидает наш рынок, причем до нас даже не добрался SUV после первого рестайлинга.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Renault Renault koleos

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия Porsche – значит, путешествие Автомобили Porsche изначально создавались как партнеры для жизни и отдыха. Сам класс Gran Tourismo и был предназначен для того, чтобы владелец такой машины мог в конце недели прыгнуть за рул... 97 0 0 01.12.2020
Статьи / Шины и диски Как маркировать остатки шин? Выбираем ПО и оборудование для обязательной маркировки вместе со Скан Сити Как маркировать шины в условиях склада, какие этикетки выбрать, на чём их печатать, как учитывать и вводить в оборот коды маркировки? Спокойно, мы знаем ответы. 75 0 0 01.12.2020
Статьи / Авто недели Задолго до Panamera: стоит ли покупать Renault Vel Satis за 450 тысяч рублей Представьте, что у вас есть совсем немного денег и желание купить автомобиль – необычный и экстравагантный, но при этом практичный, роскошный, просторный и функциональный. Еще раз. Практичны... 1062 1 0 01.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 160703 8 96 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 81601 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 51822 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings