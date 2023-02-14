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Renault Espace в виде полноценного кроссовера: новые официальные фото

14.02.2023 54 0 0

Презентацию паркетника проведут весной. Ожидается, что в Европе новый SUV будет доступен исключительно с электрифицированными установками.

О том, что минивэн Renault Espace с «кроссоверным» имиджем отправят в отставку, известно уже давно. Однако от знакового для себя имени компания не отказывается: в январе французы официально заявили, что это название присвоено полноценному трехрядному SUV, тогда же были опубликованы первые тизеры. К слову, Renault такой кросс позиционирует в качестве модели Espace следующего, шестого по счету поколения. И вот новые фирменные картинки.

В компании об этом не упоминают, но Espace-кроссовер не разработан с нуля: за основу взяли пятиместный паркетник Renault Austral, который дебютировал в прошлом году (в гамме марки он постепенно вытеснит модель Kadjar). Последний, в свою очередь, построен на «тележке» CMF C/D, и на ней же базируется Nissan Qashqai третьей генерации. Объявлено, что длина нового Renault Espace равна 4,72 м. Для сравнения, длина исходного Austral составляет 4510 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2667 мм. Ну и приведем размеры уходящего минивэна Рено: 4857/1888/1677 мм, расстояние между осями – 2884 мм.

Новый Renault Espace и Renault Austral

Судя по тизерам, фары и задние фонари растянутому паркетнику достались от короткой версии. А вот радиаторная решетка у Espace, возможно, оригинальная, еще могли подретушировать бамперы. Интерьер же наверняка, как у донорского Renault Austral, за исключением, разумеется, наличия третьего ряда (при этом Espace предложат и в пятиместном исполнении).

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О технике все еще ни слова, впрочем, и ее новый кроссовер наверняка разделил с младшим братом, то есть оба SUV будут доступны только с электрифицированными установками на основе бензиновых двигателей. «Мягкогибридный» Renault Austral имеет «турботройку» 1.2 и 48-вольтовый стартер-генератор Mild Hybrid Advanced или «турбочетверку» 1.3 и 12-вольтовый стартер-генератор Mild Hybrid. В первом случае турбомотор выдает 130 л.с., такой Austral комплектуется исключительно механической коробкой. У движка 1.3T два варианта мощности: с «механикой» — 140 л.с., с вариатором X-Tronic – 160 л.с. 

Renault Austral
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Renault Austral
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Renault Austral
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Топовый короткий паркетник – это полноценный гибрид E-Tech с «турботройкой» 1.2 и аккумулятором на 1,7 кВт*ч, работающим с напряжением 400 вольт; совокупная отдача – 200 л.с. Кроссовер Renault Austral бывает с передним или полным приводом.

Премьера нового Renault Espace пройдет в начале весны.

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