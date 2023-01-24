Официально: Renault Espace в новом поколении превратился в кроссовер

О том, что минивэн Renault Espace отправят в отставку, стало известно еще в 2020 году. Что ж, вэна действительно больше не будет, однако от знакового имени французский бренд все же не отказывается: это название присвоено кроссоверу, который предложат с пяти- или семиместным салоном. Более того, Renault такой SUV позиционирует в качестве Espace шестого поколения. Свой анонс компания сопроводила парой тизеров, полностью паркетник раскроется весной. Ну и напомним, что в виде концепта минивэн Renault Espace дебютировал в 1983-м, в серию модель отправили в 1984-м, а MPV уходящей пятой генерации продают с 2015 года. К слову, у актуального вэна «кроссоверный» имидж.

На групповом фото — минивэн Renault Espace в четырех поколениях, далее – пятый уходящий MPV 1 / 5 На групповом фото — минивэн Renault Espace в четырех поколениях, далее – пятый уходящий MPV 2 / 5 На групповом фото — минивэн Renault Espace в четырех поколениях, далее – пятый уходящий MPV 3 / 5 На групповом фото — минивэн Renault Espace в четырех поколениях, далее – пятый уходящий MPV 4 / 5 На групповом фото — минивэн Renault Espace в четырех поколениях, далее – пятый уходящий MPV 5 / 5

Совсем новым грядущий паркетник все же не назовешь – это растянутая версия пятиместного Renault Austral, дебютировавшего в прошлом году (он пришел на смену кроссу Kadjar). Последний, в свою очередь, построен на платформе CMF C/D, которая также лежит в основе Nissan Qashqai третьей генерации. Габариты кроссовера Espace еще не раскрыты. Длина Austral равна 4510 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2667 мм. Для сравнения, размеры нынешнего минивэна Рено: 4857/1888/1677 мм, расстояние между осями – 2884 мм.



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Судя по тизеру, сзади новый Renault Espace повторил «короткий» кросс – по крайней мере, фонари и багажная дверь у трехрядной модели такие же. При этом не исключено, что головная оптика и радиаторная решетка у удлиненного SUV все же свои. А вот интерьер наверняка, как у донорского Austral, за исключением, разумеется, наличия третьего ряда.



Технику паркетник, очевидно, разделил с братом, то есть в Старом Свете Espace тоже будет доступен исключительно с электрифицированными установками на основе бензиновых моторов. «Мягкогибридный» Renault Austral – это «турботройка» 1.2 и 48-вольтовый стартер-генератор Mild Hybrid Advanced или «турбочетверка» 1.3 и 12-вольтовый стартер-генератор Mild Hybrid. В первом случае турбодвижок выдает 130 л.с., такой Austral имеет исключительно механическую коробку. У мотора 1.3 два варианта мощности: с «механикой» — 140 л.с., с вариатором X-Tronic – 160 л.с. Топовый «короткий» паркетник – это полноценный гибрид E-Tech с «турботройкой» 1.2 и аккумулятором на 1,7 кВт*ч, работающим с напряжением 400 вольт; совокупная отдача – 200 л.с. Кросс Renault Austral бывает с передним или полным приводом.



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Предполагается, что кроссовер Renault Espace выйдет на европейский рынок уже в этом году. Модель явно будет дороже пятиместного Austral, за который во Франции сегодня просят минимум 34 000 евро. Ценник минивэна пятого поколения на родине марки уже убрали (хотя MPV еще «висит» на сайте); в Испании, например, вэн сегодня стоит от 47 400 евро.



Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, как может выглядеть Espace в виде SUV.