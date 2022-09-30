Новый Renault Espace: первые изображения

Недавно в Сети была опубликована фотография нового кроссовера Renault, кузов которого скрыт под маскировочной плёнкой. Мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

По предварительным данным, паркетник получит хорошо известное имя Espace. В нынешнем модельном ряду французской компании его носит большой минивэн, история которого началась в 1984 году, когда было представлено первое поколение. Сегодня на конвейере уже пятая генерация модели, премьера которой состоялась в 2014 году, а в 2019-м она получила рестайлинг. Теперь же Espace может изменить форм-фактор и превратиться в трёхрядный кроссовер.

Рендер нового Espace

Пока у нас в распоряжении лишь пара фотографий закамуфлированных образцов, однако на них видно, что новинка представляет из себя удлинённую версию кроссовера Austral, официальная презентация которого прошла в начале этой весны. Новинка будет отличаться существенно увеличенной колёсной базой (у Austral расстояние между осями равно 2667 мм), вся прибавка которой пойдёт на задние двери, а также более длинным задним свесом, который позволит разместить ещё один ряд сидений.

Рендер нового Espace

О технической части достоверной информации пока нет, можно предположить, что во многом новинка будет идентична кроссоверу Austral. он построен на доработанной платформе CMF C/D, которую также использует новый Nissan Qashqai. Переднеприводные варианты комплектуются полузависимой задней подвеской, полноприводные – многорычажкой, также им доступно полноуправляемое шасси 4Control Advanced. На европейских рынках Austral предлагается только с электрифицированными силовыми установками, и все они сделаны на основе бензиновых моторов. Базовая 130-сильная версия оснащается «турботройкой» 1.2 и 48-вольтовым стартер-генератором, самый же мощный вариант – полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

Нынешний Renault Espace 1 / 3 Нынешний Renault Espace 2 / 3 Нынешний Renault Espace 3 / 3

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

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