Новинки ×

Новый Renault Espace: первые изображения

30.09.2022 487 0 0

Недавно в Сети была опубликована фотография нового кроссовера Renault, кузов которого скрыт под маскировочной плёнкой. Мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

 

По предварительным данным, паркетник получит хорошо известное имя Espace. В нынешнем модельном ряду французской компании его носит большой минивэн, история которого началась в 1984 году, когда было представлено первое поколение. Сегодня на конвейере уже пятая генерация модели, премьера которой состоялась в 2014 году, а в 2019-м она получила рестайлинг. Теперь же Espace может изменить форм-фактор и превратиться в трёхрядный кроссовер.

Рендер нового Espace

Пока у нас в распоряжении лишь пара фотографий закамуфлированных образцов, однако на них видно, что новинка представляет из себя удлинённую версию кроссовера Austral, официальная презентация которого прошла в начале этой весны. Новинка будет отличаться существенно увеличенной колёсной базой (у Austral расстояние между осями равно 2667 мм), вся прибавка которой пойдёт на задние двери, а также более длинным задним свесом, который позволит разместить ещё один ряд сидений.

Рендер нового Espace

О технической части достоверной информации пока нет, можно предположить, что во многом новинка будет идентична кроссоверу Austral. он построен на доработанной платформе CMF C/D, которую также использует новый Nissan Qashqai. Переднеприводные варианты комплектуются полузависимой задней подвеской, полноприводные – многорычажкой, также им доступно полноуправляемое шасси 4Control Advanced. На европейских рынках Austral предлагается только с электрифицированными силовыми установками, и все они сделаны на основе бензиновых моторов. Базовая 130-сильная версия оснащается «турботройкой» 1.2 и 48-вольтовым стартер-генератором, самый же мощный вариант – полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

Нынешний Renault Espace
1 / 3
Нынешний Renault Espace
2 / 3
Нынешний Renault Espace
3 / 3

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Ранее мы рассказывали, как выживают дилеры и автовладельцы в России после ухода компании Renault.

минивэн кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Renault Renault Espace Renault Austral

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Майонез в расширительном бачке: так ли опасна эмульсия в системе охлаждения Нет, наверное, смысла говорить о том, сколько паники способна вызвать эмульсия, которую автовладелец может однажды обнаружить на крышке маслозаливной горловины, в расширительном бачке или пр... 10 0 0 30.09.2022
Статьи / Шины и диски Правда или действие: стоит ли ремонтировать шины при помощи жгута Ремонт шины при помощи жгута сродни игре «правда или действие». «Правда» говорит о ненадежности и порой даже опасности экспресс-ремонта колес своими руками. Ну а «действие» позволяет рискнут... 765 0 1 29.09.2022
Статьи / Владимир Шмаков, Chery: в ценообразовании важна не только разница курсов валют По итогам прошлого года марка Chery оказалась в лидерах по продажам среди китайских брендов. В этом году в Chery намерены повторить успех, а суббренд Exeed продолжает набирать обороты. Но це... 868 2 0 25.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 11805 7 109 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 10560 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 7441 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings