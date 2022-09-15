Россия без Renault: как выживают дилеры и автовладельцы после ухода компании

С момента, когда компания Renault объявила об уходе из России, прошло ровно четыре месяца. За это время многое стало понятно: доля французов в АВТОВАЗе ушла государству, завод в Москве перешел на баланс города, оптимистичные планы по выпуску Duster под брендом Lada оказались фантазией, а цепочки поставок зарубежных компонентов нарушились, заморозив производство Lada Largus и полностью похоронив Lada Xray. Но главными пострадавшими во всей этой истории остаются люди: те, кто создавал экосистему Renault – продавал, покупал, эксплуатировал, ремонтировал и обслуживал автомобили. Более сотни дилерских центров и сотни тысяч автомобилей, в том числе гарантийных – что с ними произошло после ухода компании? Выживают ли дилеры? Где обслуживают и ремонтируют свои машины автовладельцы? Есть ли проблемы с поставками запчастей? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы связались с Ассоциацией дилеров Рено и дилерскими сетями.

Покинув Россию, французский автопроизводитель потерял свой второй по величине рынок сбыта: как указано в собственном отчете, автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере €2,3 млрд из-за потери российского рынка. Местные потери тоже можно считать грандиозными. Во-первых, сотни тысяч автовладельцев оказались без официальной поддержки бренда. Во-вторых, по данным российской Ассоциации дилеров Рено (АДР), в дилерской сети Renault в нашей стране работает примерно 11 тысяч сотрудников, которые столкнулись с возможностью потери работы, а собственники 150 дилерских организаций были вынуждены перестраивать свой бизнес.

Как развивались события

В марте и апреле французы постоянно меняли решения: то собирались уходить, то говорили о том, что найдут возможность сохранить бизнес. А уже в мае компания покинула российский рынок: 16 мая группой Renault было подписано соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Москвы, в соответствии с которым все ее доли в российских компаниях перешли в госсобственность. В результате этих сделок 100% акций ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность правительства Москвы, а 67,69% акций АО «АВТОВАЗ», которыми владела Renault, стали собственностью РФ в лице ФГУП НАМИ. Оставшиеся акции «АВТОВАЗ» сохранились за госкомпанией «Ростех».

Будущее дилерской сети казалось бесперспективным: французы полностью свернули бизнес, избавились от всех активов и перестали собирать и поставлять новые автомобили, оставив официальным продавцам лишь складские запасы. После этого ожидалась череда массовых банкротств и последующее закрытие салонов. Тогда же стало известно, что дилеры сохранят за собой право на использование товарного знака французской марки в течение трех лет после прекращения деятельности компании в России, то есть до истечения гарантии на новые автомобили. При этом они освобождались от обязанности исполнять установленные французами стандарты в отношении качества и организации работ. Кроме того, дилеры получили право устанавливать собственные цены на обслуживание, также отпала необходимость в отчетности перед производителем.

В Минпромторге пояснили, что передача доли Renault государству даст возможность АВТОВАЗу продолжать работу в условиях санкций. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada, также предприятие будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке. АДР заверила владельцев Рено в том, что ремонт и обслуживание будут проводиться с использованием оригинальных запчастей. «Это точно будут оригинальные детали, а не китайские. Организацию их поставок через Renault взял на себя "АВТОВАЗ": дилеры будут получать их от дочерней компании "Лада-Имидж", а та в свою очередь – от Renault», – заявил Эдуард Маркман, который до 21 июля являлся президентом АДР.

Параллельный импорт

Параллельный импорт был запрещен в России с 2009 года, но весной 2022 года из-за международных санкций и логистических проблем его вновь легализовали. Однако в начале августа Минпромторг вычеркнул Renault из списка параллельного импорта. Это решение объясняется тем, что АО «АВТОВАЗ» в полном объеме приняло обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания и продаже запчастей этой марки. Таким образом, юридические лица сейчас не имеют права ввозить оригинальные запчасти и автомобили Renault без согласия французской компании.

Непреодолимое лето

Все лето дилерскую сеть лихорадило, а владельцы Рено задавались многочисленными вопросами относительно гарантийного ремонта, техобслуживания и запчастей. Ходили слухи о банкротстве некоторых дилерских компаний. АДР готовила коллективный иск от официальных дилеров к «сбежавшим» французам о компенсации потраченных на рекламу и обустройство шоурумов средств, но представители крупных юридических компаний сошлись на бесперспективности такого шага.

Юристы и дилеры разъясняли владельцам, что гарантийный ремонт по-прежнему будет проводиться за счет производителя: с Renault были достигнуты договоренности о продолжении поставок запчастей через «Лада-Имидж». Эдуард Маркман обнадежил, что ввозить в Россию будут даже те детали, которые подпадают под санкционные ограничения.

Несмотря на относительную ясность в разделении обязанностей между ключевыми игроками российского бизнеса Рено, с начала лета стали появляться многочисленные жалобы потребителей на нехватку оригинальных запчастей в сервисных центрах. Вполне понятно, что информация об уходе породила на них ажиотажный спрос. Не способствовали улучшению ситуации и проблемы с международными логистическими цепочками, глобальный дефицит электронных компонентов и полупроводников, а также кризисный рост цен на мировых рынках. Складские запасы истощились достаточно быстро, и некоторые дилеры даже начали предлагать альтернативу в виде неоригинальных деталей.

Откуда брать запчасти?

То, что все дилеры Renault в России в одночасье стали неофициальными, а обязательства по гарантийному обслуживанию возложили на АВТОВАЗ, никак не повлияло на фактические возможности дилеров Lada, которые продолжают обслуживать собственные машины. Само собой, они и не собирались взваливать на себя непосильную ношу, так что дилерская сеть французского бренда продолжает свою работу, и гарантийные операции осуществляются существующими дилерами Renault. Поставки запчастей возложены на дочернюю компанию АВТОВАЗа, которая называется «Лада-Имидж». Вся дилерская сеть Renault, по информации АДР, подписала новые договоры по организации гарантийного ремонта автомобилей французского бренда в России. И подписаны они не с Renault, а как раз с «Лада-Имидж». Наиболее сложные вопросы с гарантийным ремонтом, которые раньше должны были согласовываться с головной компанией, теперь будут решаться самостоятельно конкретным дилером. Официальный сайт Renault перестал работать в России с 1 августа.

ВАЗ за нас

Чтобы узнать из первоисточников, как обстоят дела с гарантийным ремонтом, ТО и запчастями, мы связались с несколькими дилерскими сетями – как крупными, так и небольшими региональными.

Первым откликнулся один из дилерских центров Major Renault. О том, как обстоят дела с гарантией и запчастями, рассказал менеджер отдела запчастей.

Сначала дефицит остро ощущался, но сейчас поставки потихоньку налаживаются и идут от “Лада-Имидж”. По поводу гарантии скажу следующее: когда Рено уходила с российского рынка, на какое-то время приостанавливались обязательства гарантийной политики. Сейчас, если не ошибаюсь, они возобновляются. Вообще, если ВАЗ взял на себя обязательства по гарантийной политике, он в любом случае будет их выполнять. Некоторые проблемы с поставками пока существуют, но это вполне естественно, ведь для налаживания ситуации требуется время. Определенный запас стратегических запчастей у нас имеется, некоторые пока не поставляются. Все проблемы решаем в индивидуальном порядке. Если детали есть на центральном складе, мы, конечно, сразу же обеспечиваем клиентов. Дмитрий менеджер отдела запасных частей

А вот сервисный инженер в ответ на вопрос о гарантийном обслуживании автомобилей рассказал о текущих сложностях. По его словам, машины дилер обслуживает, но ремонты в рамках гарантии по состоянию на начало сентября не выполняет. Причина проста: их пока не оплачивают. Пауза, изначально установленная до 1 сентября, затянулась, но представитель дилерского центра выразил надежду, что к 20 сентября они уже возобновят все виды гарантийных ремонтов. В качестве дополнительного аргумента он даже привел цитату представителя АВТОВАЗа: «Мы клиентов Рено не бросим!».

Еще один московский дилер, РТДСервис, напротив, подтвердил выполнение гарантийных ремонтов, но отметил проблемы с наличием запчастей:

Мы сейчас проводим гарантийный ремонт Рено. АВТОВАЗ курирует данное направление. С запчастями проблемы есть: в связи с тем, что в большинстве случаев они поставляются из Европы, их доставка занимает много времени. Для определения гарантийного случая сначала надо выполнить диагностику. Если выявится именно гарантийный случай, то диагностика обойдется клиенту бесплатно. Если случай окажется не гарантийным, то диагностика, не считая ремонта, будет стоить 3200 рублей. На большинство автомобилей, скорее всего, запчасти найдутся, но для автомобилей сложных в техническом отношении, например, Сценик, возможно, придется заказывать части в Европе. ТО проводим на все модели марки. Чтобы избежать возможной очереди на ТО, лучше записаться заранее, за день-два. Илья мастер-консультант

Та же ситуация с гарантийным ремонтом в столичном Автомир Премьер.

Поддержка клиентов не прекратилась. Части все оригинальные, все обязанности по гарантии сохранились. Запчасти начали поставлять из “Лада-Имидж”. По наличию все зависит от индивидуального случая: какие-то позиции могут быть на складе, на другие придется оформлять заказ. Угадать здесь трудно, все рассматривается, исходя из существующей проблемы автомобиля. На ТО лучше записаться заранее, в зависимости от запчастей. На доставку может потребоваться час или два, а, может, и три дня. Если под заказ из Франции – это месяц. Гарантийный ремонт проводится. Повторюсь, опять же все зависит от конкретного случая. Какой-то ремонт проводится, а какой-то откладывается. За свои Рено клиенты не должны беспокоиться, все работает в штатном режиме. Иногда могут возникнуть какие-то внутренние нюансы, организационные моменты, на собственнике это никак не отражается. Иван руководитель сервисного отдела

Ответы других дилеров из регионов – в частности, Твери и Саратова, были аналогичными: там заверили, что проблемы с запчастями решаются в рабочем порядке. Об отсутствии критических сложностей с обслуживанием Renault заявил также один из опрошенных дилеров из Санкт-Петербурга.

АДР на страже интересов дилеров и собственников

Подтверждение умеренно благоприятного будущего официальных дилеров Рено прозвучало и в интервью Евгения Астафурова, недавно избранного президента Ассоциации дилеров Рено, которое было выложено на сайте АДР после 24 августа. В конце июля 2022 года состоялось общее собрание Ассоциации, на котором президентом был избран Евгений Астафуров, действующий гендиректор ГК «Башавтоком». На этом посту он сменил Эдуарда Маркмана.

В своем интервью новый президент рассказал о том, что АДР работает уже более 10 лет и во все времена отстаивала интересы российских дилеров и владельцев автомобилей этой марки. С первых же дней после ухода французов Ассоциация наладила диалог с МАЗ «Москвич», «АВТОВАЗ» и «Лада-Имидж». Эти диалоги сейчас ведутся беспрерывно и на постоянной основе. Сложностей еще много, но процессы стабилизации запущены, в ближайшее время все будет работать более совершенно с точки зрения послепродажного обслуживания.

О ситуации с гарантийным ремонтом Евгений Астафуров высказался пространно: «Все работает, но кризис автокомпонентов начался задолго до ухода Рено из России. Так или иначе, в 2020-2021 годах испытывались определенные проблемы, особенно с электроникой. Такая проблема существует не только у бренда Рено».

А вот на вопрос об обанкротившихся в связи с ситуацией дилерах новый президент АДР ответил вполне конкретно: «По моей информации, еще ни один контракт не расторгнут. Безусловно, шоурумы Рено по мере продаж автомобилей начинают пустеть. Поэтому дилер сам принимает решение и пытается получить различные франшизы. Это, на самом деле, никто не запрещает. Сервисный контракт сам по себе подразумевает, что решения о том, с кем дальше работать, продавать новые автомобили, б/у или еще что-то, принимаются самостоятельно. Надо как-то загружать эти большие площади шоурумов, дилерские центры, чтобы можно было зарабатывать».

Курс на вторичку

В 2020-2021 годах вторичный рынок в 4 раза превышал по объему рынок новых автомобилей, а с марта этого года наблюдается его дальнейший рост на фоне падения продаж новых автомобилей. Дилерская сеть, по словам президента АДР, в 2021 году сохраняла за собой 12-15 % от общего объема продаж на вторичном рынке, и при кажущейся незначительности процентного показателя это очень солидный объем автомобилей. А для дилерских сетей брендов, полностью ушедших из России или заморозивших бизнес, торговля подержанными машинами становится одним из основных видов деятельности в условиях отсутствия поставок «новья». Собственно, это подтвердила и большая часть из опрошенных нами дилеров. Более того, представительства брендов это тоже понимают: главные страницы официальных сайтов BMW, Hyundai и других марок уже пестрят списками б/у автомобилей в наличии у дилеров. А учитывая нынешний дефицит и рост цен на вторичке, желающих получить хоть какие-то гарантии «прозрачности» автомобиля от дилеров в ближайшие годы наверняка прибавится.