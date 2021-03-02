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  • Брату Renault Koleos вернули дизель и полный привод на фоне снижения продаж

Брату Renault Koleos вернули дизель и полный привод на фоне снижения продаж

02.03.2021 470 0 0

Флагманский кроссовер Renault Samsung с мотором на «тяжелом» топливе доступен только в двух комплектациях, хотя прежде дизельных версий было больше. Есть и другие доработки.

 

Россию паркетник Renault Koleos покинул из-за низкого спроса, да и на европейском рынке продажи скромные: по данным CarSalesBase, в 2020-м было реализовано лишь 6916 таких автомобилей, что на 44% меньше, чем годом ранее. А вот в Корее, где SUV выпускают и продают как Renault Samsung QM6 (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов компания отношения уже давно не имеет), он не просто является бестселлером «дочки» французского автогиганта, но и входит в ТОП-15 самых востребованных моделей. Однако и там кроссовер в «минусе»: в прошлом году QM6 разошелся тиражом в 46 825 экземпляров – почти на 2% меньше, чем в 2019-м. И вот на этом фоне Renault Samsung объявила о расширении гаммы флагмана. Впрочем, официальная версия гласит, что выпуск новых версий приурочен к грядущему сезону «на открытом воздухе».

Samsung QM6
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Samsung QM6
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Samsung QM6
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Напомним, и Koleos, и QM6 успели обновиться дважды – в 2019 и 2020 годах, причем после второй модернизации кросс Renault Samsung в плане дизайна дистанцировался от брата, обретя собственную радиаторную решетку. Моторов на «тяжелом» топливе QM6 лишился еще три года назад, теперь же паркетник снова можно приобрести с турбодизелем, правда, как и у посвежевшего Koleos, он один – 2.0 dCi мощностью 184 л.с. (прежде еще был 1.7 dCi). Вместе с дизелем вернулся и полный привод, и только с этим мотором Samsung QM6 бывает полноприводным. В Корее кроссовер также оснащается бензиновым двигателем 2.0 GDe (144 л.с.) и работающим на газе 2.0 LPe (140 л.с.). Все версии QM6 имеют вариатор. У европейского Koleos помимо двухлитрового дизеля, который тоже сочетается с CVT, еще есть бензиновая «турбочетверка» 1.3 TCe (160 л.с.), работающая в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой EDC.

Samsung QM6
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Samsung QM6
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Samsung QM6
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Если раньше дизельный QM6 был представлен в нескольких вариантах исполнения, то теперь комплектаций две – богатая RE и еще более дорогая Premier. Последняя считается аналогом реношной Initiale Paris, особенности такого кроссовера – темный декор на кузове, 19-дюймовые диски оригинального дизайна и обитые кожей Nappa сиденья. Также для Samsung QM6 предусмотрены мультимедийная система с вертикальным тачскрином, подогрев руля и кресел, панорамный люк в крыше, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.

Samsung QM6 Premier

У машин с дизелем еще улучшена шумоизоляция, плюс только им положена система помощи при спуске со склона (Hill Descent Control), которая работает на скорости от 5 до 30 км/ч.

Samsung QM6 с 2.0 dCi стоит 34 660 000 – 40 550 000 вон, что эквивалентно примерно 2 291 000 – 2 680 000 рублей по актуальному курсу. За кроссовер с бензиновым мотором просят минимум 24 740 000 вон (1 636 000 рублей), цена модели с газовым двигателем начинается с отметки в 24 350 000 вон (1 610 000 рублей).

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