Купеобразный кроссовер Renault Rafale объявлен новым флагманом марки

Паркетник предложат исключительно в виде гибрида, причем таких версий две: базовая –как у родственных Austral и Espace, а вот вторая – новая, с возможностью зарядки от электросети и полным приводом.

В модельном ряду Renault уже есть купеобразный кросс – Arkana (глобальная версия отличается от российской почившей Арканы). И все же компания решила пополнить линейку еще одним SUV с аналогичным кузовом, вот только новый паркетник больше и престижнее: на авиасалоне в Ле-Бурже состоялась мировая премьера Renault Rafale, объявленного флагманом бренда. Место презентации выбрано не случайно, ведь свое имя кроссовер получил в честь семейства самолетов, которое делало в 1934 году подразделение Caudron-Renault.

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Renault Rafale – это родной брат Austral и нового Espace, модели делят платформу CMF C/D. При этом у «купе» свой дизайн экстерьера: кросс стал первой моделью марки, чей облик полностью разработан под началом Жиля Видаля, который перешел в Рено из Пежо в 2020 году. Впрочем, кое-какие черты нового фирменного стиля мы уже видели – например, ходовые огни рестайлингового хэтча Clio тоже оформлены в виде бумерангов.



Собственные фишки Rafale, кроме, конечно, силуэта: оригинальные фары и фонари (головная оптика – матричная), состоящая из множества ромбов радиаторная решетка (вернее, это лишь декор, сам радиатор находится ниже; ромбы расположены под разными углами и имеют двухцветную окраску) и установленное под уклоном 17 градусов заднее стекло. Кстати, в Renault заявили, что задний стеклоочиститель машине не нужен – мол, грязи и разводов не останется.



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Дина нового кросс-купе равна 4,71 м, ширина – 1,86 м, высота – 1,61 м, колесная база – 2,74 м. По первому и последнему показателям Renault Rafale почти совпал с трехрядным Espace, но кроссовер с «традиционным» кузовом у́же и выше. Также у Rafale расширена колея (на 40 мм), вдобавок паркетник уже «в базе» имеет 20-дюймовые колеса. Заявленный дорожный просвет – 180 мм.

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Внутри Rafale в целом повторил соплатформенные модели, но есть и особенности. Так, для большого «купе» не предусмотрен кожаный салон – только синтетика, в том числе, и вторсырье. У дорогого исполнения Esprit Alpine (оно запечатлено на всех фирменных фото) «спортивные» кресла с более развитой боковой поддержкой. Кроме того, Renault Rafale первым получил мультимедиа с новой операционной системой и иной графикой. Еще в список оборудования входит панорамная крыша (без сдвижной секции), которая не пропускает ультрафиолет и сама может менять уровень прозрачности (в частности, автоматически становится темной, когда водитель выходит из машины). Ну и, разумеется, в арсенале модели значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



Спинка заднего дивана разделена в пропорции 40:20:40, в центральный подлокотник интегрированы USB-разъемы и подстаканники (они поворачиваются и имеют откидные подставки для смартфона или планшета), плюс есть места для хранения гаджетов. Объем багажника – 647 литров (вместе с подпольем).



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Как и Renault Espace, купеобразный Rafale будет доступен только в виде гибрида, таких версий две. В состав базовой установки E-Tech (она такая же, как у братьев) входят бензиновая турботройка 1.2 (130 л.с.) со стартер-генератором, электромотор мощностью 70 л.с. и скромная батарея емкостью 2 кВт*ч. Гибрид начального уровня – исключительно переднеприводный, совокупная отдача – 200 л.с. Второй вариант – подзаряжаемый гибрид с полным приводом, то есть с отдельным электромотором на задней оси и более емким аккумулятором (у Austral и Espace такой системы нет). Суммарная мощность – 300 л.с. Остальные подробности о плагин-гибридной модификации появятся позже. У «купе» независимая задняя подвеска (как у Espace), но со своими настройками. Опционально предложат полноуправляемое шасси 4Control.



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В Европе старт продаж Renault Rafale намечен на весну 2024 года, цены еще не объявлены. Производство новинки наладят на испанском заводе, где делают родственные Austral и Espace.

