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  • Кросс-купе Renault Arkana-2021 стартует в России: перемены в салоне и новая топ-версия

Кросс-купе Renault Arkana-2021 стартует в России: перемены в салоне и новая топ-версия

13.05.2021 94 0 0

Как и прежде, на нашем рынке кроссовер доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор, привод – передний или полный.

 

Российский офис Renault объявил о старте продаж в официальной дилерской сети и в онлайн-шоуруме купеобразного паркетника Arkana 2021 модельного года. Дизайн экстерьера прежний, ведь для рестайлинга еще рано – в нашей стране модель дебютировала в середине 2019-го, для РФ ее производят на московском заводе компании. А вот в салоне есть обновки.

Так, для всех исполнений предложен новый материал отделки потолка, у полноприводных версий селектор привода теперь имеет хромированную окантовку, в богатых комплектациях спереди и сзади установили LED-плафоны, вдобавок такие варианты получили наружные зеркала с автоматическим складыванием с центрального замка. Кроме того, для всех версий «купе» отныне доступен цвет Blue Iron, появившийся впервые у спецсерии Pulse.

Renault Arkana Pulse
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Renault Arkana Pulse
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Renault Arkana Pulse
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А еще в 2021 модельном году Arkana получила новую топовую комплектацию Prime. Кресла такого кроссовера обиты двухцветной «кожей» с перфорацией, на спинках передних сидений имеются надписи с названием модели, также в салоне есть хромированный декор, вставки на передней панели и дверях сделали серебристыми.

В списке оборудования Renault Arkana Prime значатся: наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием, салонное зеркало с автоматическим затемнением, мультимедийная система, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон, подогрев задних сидений, шторки безопасности переднего и заднего рядов. За доплату можно заказать мультимедиа Renault Connect с навигатором и пакет «Дизайн», в который входят черная окраска крыши, такого же цвета потолок в салоне и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Салон Arkana Prime
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Салон Arkana Prime
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Салон Arkana Prime
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Салон Arkana Prime
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Как и спецсерия Pulse, версия Prime предложена только с бензиновым турбомотором 1.3 TCe (150 л.с.) и вариатором X-Tronic, зато можно выбрать привод: переднеприводная Arkana Prime стоит от 1 702 000 рублей, полноприводная – от 1 782 000 рублей. В других комплектациях модель также доступна с «атмосферником» 1.6 (114 л.с.), при этом базовое кросс-купе 2021 модельного года – версия Life – бывает лишь с «механикой» (прежде и для этого исполнения был предусмотрен вариатор). Согласно прайс-листу марки, Arkana Life-2021 стоит от 1 246 000 рублей.

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