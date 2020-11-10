Ещё одна Renault Arkana: проще, чем в Европе, но богаче российского кросс-купе

Компания Renault начинает продажи купеобразного паркетника в Южной Америке. Первым рынком для модели в этом регионе станут Чили, туда поставляют машины корейской сборки, и такой кросс отличается от нашей версии – и в плане дизайна, и начинкой.

О том, что Аркана будет глобальной, стало известно еще три года назад, то есть до презентации серийного «купе», причем первоначальный список стран отличался от того, что мы имеем в итоге сегодня. Так, ожидалось, что выпуск модели наладят в России, Бразилии, Китае и Корее. В РФ кроссовер стартовал в 2019-м, нашу версию производят на московском заводе компании. В Корее тоже все по плану: там продажи начались в феврале 2020-го, «их» паркетник перевоплотился в Samsung XM3 (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов оно отношения уже давно не имеет), покупателям также предлагаются машины локальной сборки.

А вот до Поднебесной кросс-купе уже не доберется – там марка Renault вообще свернула продажи своих «традиционных» легковушек (остались коммерческий транспорт и «зелень»). В Бразилии, по данным местных СМИ, кроссовер тоже отменен (по крайней мере, там его больше не намерены производить). Зато в сентябре компания Renault объявила о том, что с 2021 года SUV корейской сборки буду продавать еще и в Европе (разумеется, как Renault Arkana, а не Самсунг). Но и про Южную Америку все же не забыли – модель дебютировала в Чили, причем туда машины тоже поставляют из Кореи.

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Напомним, в основе Samsung XM3, и, следовательно, всех его производных, лежит платформа CMF-B, на которой также построены последние хэтчбек Renault Clio и еврокросс Captur (не путать с нашим Kaptur). Российская же Аркана создана на «тележке», которая, хоть в компании и называют ее «новой SUV-платформой», многое унаследовала от B0. Версия для Чили внешне практически полностью повторяет «корейца», не считая, конечно, эмблем. Если сравнивать с нашим паркетником, то у модели на платформе CMF-B иные бамперы, накладки на дверях и бо́льшее количество хрома в отделке. Особенность «старосветского» SUV – «игреки» спереди, кроме того, в Европе еще предложат «оспортивленный» вариант RS Line, который не достался Samsung XM3, нашей и чилийской Arkana.



Габариты «купе» для Чили также совпадают с корейской моделью: длина равна 4566 мм, колесная база 2720 мм, дорожный просвет – 186 мм. Европейская Аркана на пару миллиметров длиннее, остальные размеры те же. Длина нашего кросса – 4545 мм, расстояние между осями – 2721 мм, дорожный просвет российского SUV – 205/208 мм (зависит от привода).

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Салон южноамериканского паркетника тоже скопирован с корейской и европейской версий, то есть он оформлен в стиле родственных Clio и Captur. Однако топовую «мультимедиа» с вертикальным тачскрином диагональю 9,3 дюйма в Чили модель не получила – там кроссу положен семидюймовый планшет, зато он идет уже в «базе». Также в списке стандартного оборудования значатся шесть подушек безопасности, ESP, кондиционер, 17-дюймовые диски. У топ-версии имеются 18-дюймовые колеса, виртуальная «приборка», климат-контроль, камеры кругового обзора, аудиосистема Bose, система мониторинга «слепых» зон. К слову, у российской Арканы в базовом исполнении четыре «эйрбэга», мультимедиа-система появляется лишь с третьей по старшинству комплектации (c 8-дюймовым экраном), а цифровая «приборка» нашему кроссу не положена даже за доплату.



Renault Arkana для Чили

В Чили Renault Arkana доступна только с одним мотором – со знакомой нам бензиновой «турбочетверкой» 1.3 мощностью 150 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Корее Samsung XM3 еще можно выбрать с «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) и вариатором, а в Европе у Арканы будет «мягкогибридная» версия (у турбомотора 1.3 есть «довесок»), плюс там модель предложат со 140-сильной гибридной установкой E-Tech на основе двигателя 1.6. Модель на «тележке» CMF-B бывает лишь переднеприводной, тогда как для российской Arkana предусмотрен полный привод.



Позже «купе» вероятно, появится и в других странах Южной Америки, но пока неизвестно – будут ли туда поставлять машины на платформе CMF-B из Кореи, или же на остальных рынках модель окажется аналогом нашей Арканы.



Между тем ранее Kolesa.ru сообщал о том, что не везде в Европе паркетник сохранил знакомое россиянам название – кое-где SUV переименовали в Megane Conquest.