В гамме Renault появился кроссовер Megane, и он уже давно известен в России

Другое имя в некоторых европейских странах присвоили купеобразному паркетнику, который у нас зовется Arkana. «Старосветская» версия также отличается от нашей модели дизайном и начинкой.

В сентябре компания Renault официально объявила о том, что в следующем году в Европе стартуют продажи кросс-купе Arkana. Теперь же выяснилось, что не везде паркетник сохранит название, уже давно известное россиянам: в странах бывшей Югославии модель переименовали в Megane Conquest. Дело в том, что прозвище Аркан (ударение на первую «а») носил Желько Ражнатович (1952-2000 гг.), а он был, согласно Википедии, «сербским военным и политическим деятелем, криминальным авторитетом». Ну а на старом добром Megane, видимо, остановились для привлечения внимания к новинке. Кстати, «фамилия» Conquest когда-то была у «внедорожной» версии компактвэна Renault Scenic.

Renault Megane Conquest в версии RS Line 1 / 2 Renault Megane Conquest в версии RS Line 2 / 2

Напомним, европейское «купе» Arkana/Megane Conquest сделано из «корейца» Samsung XM3 (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов оно отношения уже давно не имеет), а тот, в свою очередь, делит платформу CMF-B с последними хэтчбеком Renault Clio и еврокроссом Captur (не путать с нашим Kaptur). Российская же Аркана создана на «тележке», которая, хоть в компании и называют ее «новой SUV-платформой», многое унаследовала от B0.



Внешне от корейского кросса евроверсия отличается лишь наличием «игреков» спереди, а если сравнивать с нашим паркетником, то у модели на платформе CMF-B еще иные бамперы, накладки на дверях и бо́льшее количество хрома в отделке. Также Arkana/Megane Conquest положена «оспортивленная» версия RS Line, которой нет ни у XM3, ни у российского SUV. Особенности такого варианта – более агрессивный обвес, сетчатая нижняя решетка, черный спойлер на багажной двери и диски оригинального дизайна.

Renault Megane Conquest в версии RS Line 1 / 3 Renault Megane Conquest в версии RS Line 2 / 3 Renault Megane Conquest в версии RS Line 3 / 3

Длина кросс-купе для Европы составляет 4568 мм (на 23 мм больше, чем у нашей версии и на 2 мм меньше, чем у Samsung XM3), колесная база евроверсии – 2720 мм (у «корейца» такая же, у кросса для РФ – 2721 мм). Дорожный просвет – 186 мм против 205/208 мм у российского SUV (зависит от привода).



Интерьер у модели на «тележке» CMF – свой, его оформили в стиле родственных Clio и Captur: у топ-версии есть виртуальная «приборка» и мультимедийная система с вертикальным тачскрином. В салоне RS Line – вставки «под карбон», красный декор и алюминиевые накладки на педалях. Для «старосветского» кроссовера также предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе движения, системы экстренного торможения и мониторинга «слепых» зон.

Стандартная Renault Arkana для Европы и Arkana RS Line. В странах бывшей Югославии это Megane Conquest 1 / 2 Стандартная Renault Arkana для Европы и Arkana RS Line. В странах бывшей Югославии это Megane Conquest 2 / 2

Европейцам купеобразный паркетник предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.3 TCe (140 или 160 л.с.), которая имеет гибридный «довесок» в виде 12-вольтового стартер-генератора и сочетается с роботизированной коробкой EDC с двумя сцеплениями. Кроме того, в Старом Свете будет доступен кроссовер со 140-сильной гибридной установкой E-Tech, в нее входят «атмосферник» 1.6, пара электромоторов и автоматизированная коробка без сцепления. У российского SUV гибридных версий нет, как и у корейского XM3. Зато у нашей Arkana есть полный привод, тогда как в Европе и Корее «купе» бывает лишь переднеприводным.



Для Европы Arkana/Megane Conquest будет производить корейский завод Renault Samsung, российскую версию собирают на предприятии в Москве.

Между тем «истинный» Renault Megane в следующем году должен сменить поколение: в Старом Свете модель превратится в электрокар, но, как ожидается, останется хэтчбеком. Впрочем, появление кросс-версии все же исключать нельзя.