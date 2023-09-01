Новые Mini Cooper и Countryman: без хрома, без щитка приборов и с тряпочным салоном

Британская марка Mini, принадлежащая BMW Group, накануне открытия автосалона в Мюнхене представила новые поколения хэтчбека Mini и кроссовера Countryman, а также анонсировала на апрель 2024 года премьеру младшего кроссовера Aceman.

В ближайшие годы модельный ряд Mini станет заметно богаче, чем сейчас, но первым делом британская марка хочет обновить уже существующие модели. Для хэтчбека Mini дебютировавшее сегодня поколение — пятое по счёту, для кроссовера Countryman — третье. Обе новинки будут предложены как с «углеводородными», так и с чисто электрическими силовыми установками, сегодня частично рассекречены электрические версии. Напомним, что последнюю модель с ДВС Mini выпустит на рынок в 2025 году, к 2030 году полностью переключится на электромобили.

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Все хэтчбеки Mini (сегодня представлен трёхдверный, но будет и пятидверный), а также кабриолет (ожидается в 2025 году), отныне носят имя Cooper. Прежде так назывались только относительно мощные версии, а у базовых не было собственного устойчивого имени — их величали то Mini One, то просто Mini Hatch. Между тем значительная часть аудитории Mini (в основном это молодые успешные женщины) и прежде называла все хэтчбеки Mini «куперами», так что компания просто зафиксировала народную практику.



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В пятом поколении хэтчбеки Mini разделены на две ветви — «углеводородную» и электрическую. За электрическую отвечает основанное в 2019 году в Китае совместное предприятие BMW Group и Great Wall Motor (GWM) — оно называется Spotlight Automotive и находится в прибрежной провинции Цзянсу. У GWM есть свой электромобильный бренд Ora (он скоро выйдет на российский рынок), который выпускает машины в стилистике Mini, но между настоящими новыми Mini и Ora едва ли есть что-то общее (разве что некоторые комплектующие), так как за инжиниринг всех хэтчбеков Mini пятого поколения отвечала BMW Group. Электрические версии будут выпускаться в Китае, «углеводородные» — по-прежнему в Великобритании. «Углеводородные» будут выглядеть почти так же, как электрические, но в плане техники они будут лишь эволюцией модели четвёртого поколения, тогда как для электрических Mini разработана полностью новая платформа.



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Технических подробностей о новом Mini Cooper пока немного — не опубликованы даже ключевые размеры, известно лишь, что габариты почти не изменились, а колёсная база выросла, то есть свесы кузова стали короче. Базовая версия Cooper E оснащается единственным электромотором на передний оси (двухмоторные полноприводные версии пока не заявлены) с максимальной отдачей в 135 кВт (184 л.с.) и 290 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с, ёмкость вмонтированной в пол батареи — 40,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 305 км по циклу WLTP.



У версии Cooper SE отдача электромотора увеличена до 160 кВт (218 л.с.) и 330 Нм, разгон до «сотни» занимает 6,7 с, ёмкость батареи — 54,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 402 км. Максимальная мощность зарядки батареи у версии Cooper E составляет 75 кВт, у версии Cooper SE — 95 кВт, для премиальной модели это, прямо скажем, немного. JCW (John Cooper Works) — это теперь не хот-хэтч, а просто топовая комплектация с набором спортивных атрибутов.

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Кузов нового Mini Cooper имеет очень лаконичный дизайн с плоскими, а не выпирающими, как было раньше, колёсными арками, хромированной отделки больше нет (она признана неэкологичной), задние фонари имеют анимированную пиксельную начинку. Штатные колёса — 16-, 17- либо 18-дюймовые.



Салон тоже визуально упростился, передняя панель и дверные карты обиты текстилем из переработанного полиэстера, кожа на сиденьях искусственная, третья спица на руле — это натянутый тканевый ремешок. Отдельного приборного щитка у Mini больше нет, он интегрирован в центральный круглый мультимедийный экран диаметром 240 мм, а оперативные показания выводятся на проекционный экран на лобовом стекле.

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Под круглый экран разработана собственная операционная система Mini 9 на движке Android с виртуальным ассистентом Спайком и несколькими вариантами «обоев», в том числе в стиле классического хронографа. Под мультимедийным экраном есть небольшой пульт с физическими клавишами, на него вынесены селекторы ездовых и дизайнерских режимов, флажок запуска силовой установки, кнопка стояночного тормоза и «крутилка» громкости аудиосистемы.



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Новый Mini Countryman тоже пока представлен только в электрических версиях. У базового Countryman E единственный электромотор расположен на задней оси, его максимальная отдача — 150 кВт (204 л.с.) и 250 Нм. До 100 км/ч Countryman E разгоняется за 8,6 с, максимальная скорость — 170 км/ч, полного заряда батареи ёмкостью 66,45 кВт·ч хватит на 462 км пробега.



Совокупная отдача силовой установки двухмоторной полноприводной версии Countryman SE All4 — 230 кВт (313 л.с.) и 494 Нм, батарея у него такая же, как у заднеприводной версии, запас хода на одной зарядке — 433 км. Первую «сотню» Countryman SE All4 набирает за 5,6 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Максимальная мощность зарядки батареи — 130 кВт.

В бензиновой линейке Countryman сохранится спортивная версия JCW с полным приводом и 2,0-литровым турбомотором мощностью 300 л.с.

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Со сменой поколений Countryman вырос по всем по всем направлениями и дорос до полноценного С-класса, чтобы угодить семейным покупателям и освободить нишу для младшего кроссовера Aceman. Габаритная длина Countryman третьего поколения — 4433 мм, ширина — 1843 мм, высота — 1656 мм, колёсная база — 2692 мм. Объём багажника — 460 л, со сложенными задними сиденьями — 1450 литров. Штатный размер колёс — от 17 до 20 дюймов.



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В салоне кроссовера — та же эргономика с «цветомузыкой», что у нового Mini Cooper, но передняя панель потолще, воздуховоды вертикальные, а не горизонтальные, тряпочная обивка имеет градиентный окрас, мест для мелочей больше — есть в том числе полочка с беспроводной зарядкой на два смартфона. Оснащение «на максималках» будет очень богатым, вплоть до автопилота второго уровня. Производиться новый Countryman будет на заводе BMW в Лейпциге (Германия).



Продажи новых Mini Cooper и Mini Countryman начнутся только в 2024 году, электрический Cooper будет стоить в Великобритании от 30 000 фунтов стерлингов, электрический Countryman — от 41 500 фунтов стерлингов.

