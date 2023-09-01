Новинки ×
  • Новые Mini Cooper и Countryman: без хрома, без щитка приборов и с тряпочным салоном

Новые Mini Cooper и Countryman: без хрома, без щитка приборов и с тряпочным салоном

01.09.2023 148 0 0

Британская марка Mini, принадлежащая BMW Group, накануне открытия автосалона в Мюнхене представила новые поколения хэтчбека Mini и кроссовера Countryman, а также анонсировала на апрель 2024 года премьеру младшего кроссовера Aceman.

В ближайшие годы модельный ряд Mini станет заметно богаче, чем сейчас, но первым делом британская марка хочет обновить уже существующие модели. Для хэтчбека Mini дебютировавшее сегодня поколение — пятое по счёту, для кроссовера Countryman — третье. Обе новинки будут предложены как с «углеводородными», так и с чисто электрическими силовыми установками, сегодня частично рассекречены электрические версии. Напомним, что последнюю модель с ДВС Mini выпустит на рынок в 2025 году, к 2030 году полностью переключится на электромобили.

Новые Mini Cooper и Mini Countryman
1 / 7
Новые Mini Cooper и Mini Countryman
2 / 7
Новые Mini Cooper и Mini Countryman
3 / 7
Пять поколений хэтчбека Mini
4 / 7
Пять поколений хэтчбека Mini
5 / 7
Три поколения кроссовера Mini Countryman
6 / 7
Три поколения кроссовера Mini Countryman
7 / 7

Все хэтчбеки Mini (сегодня представлен трёхдверный, но будет и пятидверный), а также кабриолет (ожидается в 2025 году), отныне носят имя Cooper. Прежде так назывались только относительно мощные версии, а у базовых не было собственного устойчивого имени — их величали то Mini One, то просто Mini Hatch. Между тем значительная часть аудитории Mini (в основном это молодые успешные женщины) и прежде называла все хэтчбеки Mini «куперами», так что компания просто зафиксировала народную практику.

Новый Mini Cooper
1 / 5
Новый Mini Cooper
2 / 5
Новый Mini Cooper
3 / 5
Новый Mini Cooper
4 / 5
Новый Mini Cooper
5 / 5

В пятом поколении хэтчбеки Mini разделены на две ветви — «углеводородную» и электрическую. За электрическую отвечает основанное в 2019 году в Китае совместное предприятие BMW Group и Great Wall Motor (GWM) — оно называется Spotlight Automotive и находится в прибрежной провинции Цзянсу. У GWM есть свой электромобильный бренд Ora (он скоро выйдет на российский рынок), который выпускает машины в стилистике Mini, но между настоящими новыми Mini и Ora едва ли есть что-то общее (разве что некоторые комплектующие), так как за инжиниринг всех хэтчбеков Mini пятого поколения отвечала BMW Group. Электрические версии будут выпускаться в Китае, «углеводородные» — по-прежнему в Великобритании. «Углеводородные» будут выглядеть почти так же, как электрические, но в плане техники они будут лишь эволюцией модели четвёртого поколения, тогда как для электрических Mini разработана полностью новая платформа.

Новый Mini Cooper
1 / 5
Новый Mini Cooper
2 / 5
Новый Mini Cooper
3 / 5
Новый Mini Cooper
4 / 5
Новый Mini Cooper
5 / 5

Технических подробностей о новом Mini Cooper пока немного — не опубликованы даже ключевые размеры, известно лишь, что габариты почти не изменились, а колёсная база выросла, то есть свесы кузова стали короче. Базовая версия Cooper E оснащается единственным электромотором на передний оси (двухмоторные полноприводные версии пока не заявлены) с максимальной отдачей в 135 кВт (184 л.с.) и 290 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с, ёмкость вмонтированной в пол батареи — 40,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 305 км по циклу WLTP.

У версии Cooper SE отдача электромотора увеличена до 160 кВт (218 л.с.) и 330 Нм, разгон до «сотни» занимает 6,7 с, ёмкость батареи — 54,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 402 км. Максимальная мощность зарядки батареи у версии Cooper E составляет 75 кВт, у версии Cooper SE — 95 кВт, для премиальной модели это, прямо скажем, немного. JCW (John Cooper Works) — это теперь не хот-хэтч, а просто топовая комплектация с набором спортивных атрибутов.

Новый Mini Cooper
1 / 5
Новый Mini Cooper
2 / 5
Новый Mini Cooper
3 / 5
Новый Mini Cooper
4 / 5
Новый Mini Cooper
5 / 5

Кузов нового Mini Cooper имеет очень лаконичный дизайн с плоскими, а не выпирающими, как было раньше, колёсными арками, хромированной отделки больше нет (она признана неэкологичной), задние фонари имеют анимированную пиксельную начинку. Штатные колёса — 16-, 17- либо 18-дюймовые.

Салон тоже визуально упростился, передняя панель и дверные карты обиты текстилем из переработанного полиэстера, кожа на сиденьях искусственная, третья спица на руле — это натянутый тканевый ремешок. Отдельного приборного щитка у Mini больше нет, он интегрирован в центральный круглый мультимедийный экран диаметром 240 мм, а оперативные показания выводятся на проекционный экран на лобовом стекле.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
Новый Mini Cooper
9 / 9

Под круглый экран разработана собственная операционная система Mini 9 на движке Android с виртуальным ассистентом Спайком и несколькими вариантами «обоев», в том числе в стиле классического хронографа. Под мультимедийным экраном есть небольшой пульт с физическими клавишами, на него вынесены селекторы ездовых и дизайнерских режимов, флажок запуска силовой установки, кнопка стояночного тормоза и «крутилка» громкости аудиосистемы.

Новый Mini Countryman
1 / 5
Новый Mini Countryman
2 / 5
Новый Mini Countryman
3 / 5
Новый Mini Countryman
4 / 5
Новый Mini Countryman
5 / 5

Новый Mini Countryman тоже пока представлен только в электрических версиях. У базового Countryman E единственный электромотор расположен на задней оси, его максимальная отдача — 150 кВт (204 л.с.) и 250 Нм. До 100 км/ч Countryman E разгоняется за 8,6 с, максимальная скорость — 170 км/ч, полного заряда батареи ёмкостью 66,45 кВт·ч хватит на 462 км пробега.

Совокупная отдача силовой установки двухмоторной полноприводной версии Countryman SE All4 — 230 кВт (313 л.с.) и 494 Нм, батарея у него такая же, как у заднеприводной версии, запас хода на одной зарядке — 433 км. Первую «сотню» Countryman SE All4 набирает за 5,6 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Максимальная мощность зарядки батареи — 130 кВт.

В бензиновой линейке Countryman сохранится спортивная версия JCW с полным приводом и 2,0-литровым турбомотором мощностью 300 л.с.

Новый Mini Countryman
1 / 3
Новый Mini Countryman
2 / 3
Новый Mini Countryman
3 / 3

Со сменой поколений Countryman вырос по всем по всем направлениями и дорос до полноценного С-класса, чтобы угодить семейным покупателям и освободить нишу для младшего кроссовера Aceman. Габаритная длина Countryman третьего поколения — 4433 мм, ширина — 1843 мм, высота — 1656 мм, колёсная база — 2692 мм. Объём багажника — 460 л, со сложенными задними сиденьями — 1450 литров. Штатный размер колёс — от 17 до 20 дюймов.

Новый Mini Countryman
1 / 16
Новый Mini Countryman
2 / 16
Новый Mini Countryman
3 / 16
Новый Mini Countryman
4 / 16
Новый Mini Countryman
5 / 16
Новый Mini Countryman
6 / 16
Новый Mini Countryman
7 / 16
Новый Mini Countryman
8 / 16
Новый Mini Countryman
9 / 16
Новый Mini Countryman
10 / 16
Новый Mini Countryman
11 / 16
Новый Mini Countryman
12 / 16
Новый Mini Countryman
13 / 16
Новый Mini Countryman
14 / 16
Новый Mini Countryman
15 / 16
Новый Mini Countryman
16 / 16

В салоне кроссовера — та же эргономика с «цветомузыкой», что у нового Mini Cooper, но передняя панель потолще, воздуховоды вертикальные, а не горизонтальные, тряпочная обивка имеет градиентный окрас, мест для мелочей больше — есть в том числе полочка с беспроводной зарядкой на два смартфона. Оснащение «на максималках» будет очень богатым, вплоть до автопилота второго уровня. Производиться новый Countryman будет на заводе BMW в Лейпциге (Германия).

Продажи новых Mini Cooper и Mini Countryman начнутся только в 2024 году, электрический Cooper будет стоить в Великобритании от 30 000 фунтов стерлингов, электрический Countryman — от 41 500 фунтов стерлингов.

хэтчбек кроссовер электромобиль новинки Mini Mini Countryman Mini Cooper

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Электромобиль Рост продаж электромобилей в США: почему он продолжается и почему России это не грозит Каждый раз, когда мы заводим речь об электромобилях, материал превращается в «подсчет убытков» и «буклет обещаний о светлом будущем». Так было и в 2019 году, когда электромобили еще мало и... 165 2 0 01.09.2023
Статьи / Заводы Давай по полной: чем Sollers Atlant, выпущенный на Соллерсе, отличается от JAC Sunray После ухода из России легкового подразделения Ford многие грустно вздохнули. Но ещё более грустно вздохнули представители малого бизнеса, когда в прошлом году Ford Sollers перестал производи... 1695 13 0 30.08.2023
Статьи / Электромобиль Электрический автопарк: опыт 5 крупнейших компаний мира За прошлый год в мире было реализовано порядка 10 миллионов электромобилей – к слову, в 100 раз больше, чем 10 лет назад. Однако это число все равно незначительно по отношению к количеству а... 6956 3 0 29.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 25061 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 23115 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 18643 12 0 14.07.2023
Change privacy settings