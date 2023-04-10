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  • Щенячий восторг: Mini снабдит новые модели виртуальным помощником в виде бульдога

Щенячий восторг: Mini снабдит новые модели виртуальным помощником в виде бульдога

10.04.2023 47 0 0

Британская марка Mini, входящая в состав BMW Group, анонсировала анимированного виртуального помощника по имени Спайк (Spike), который «поселится» в мультимедийной системе каждого нового Mini и будет помогать хозяину во всех его делах.

Мультяшные виртуальные помощники сегодня кажутся чем-то устаревшим — вроде «скрепыша» сотоварищи из старого офисного пакета Microsoft, на повестке дня стоит интеграция ChatGPT и его аналогов в операционную систему автомобилей, но Mini решилась на выпуск электронного ассистента под видом английского бульдога Спайка — он считается талисманом марки и был засвечен в прошлом году ещё в физическом виде, сидящим на заднем сиденье концепта Mini Aceman.

Виртуальный Спайк также будет показан впервые на концепте Mini Aceman — его привезут на открывающийся на следующей неделе автосалон в Шанхае, впоследствии со Спайком смогут коммуницировать все владельцы новых Mini. Виртуальный персонаж проделал большой путь от эскизов и фигурок до анимированного ассистента, который подскажет дорогу, найдёт нужный адрес, контакт, радиостанцию, точку на маршруте и проч. Дети наверняка его полюбят, да и многим взрослым Спайк будет люб и мил.

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Для марки Mini очень важны азиатские рынки — Китай, Корея, Япония, а здесь даже взрослые люди в массовом порядке любят милые детские игрушки, используют их в качестве аксессуаров и украшений, делают с их помощью интерьеры домов и машин более уютными.

Аналогов у Спайка в современном автопроме немного, ближайший — это робот-асисcтент Nomi в электромобилях китайской компании Nio, причём он отчасти физический — голова Nomi буквально торчит из передней панели. Спайк же будет «обитать» в круглом экране мультимедийной системы Mini нового поколения, а желающим его пощупать наверняка предложат брелки и игрушки в форме Спайка.

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Добавим, что Mini готовится к полному обновлению модельного ряда, начиная с базового трёхдверного хэтчбека, который всё ещё можно будет купить с «углеводородными» силовыми установками. В 2025 году Mini выпустит на рынок свою последнюю модель с ДВС, к 2030 году полностью переключится на электромобили.

новинки авто и технологии Mini

 

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