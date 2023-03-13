Поговори со своей машиной: GM разрабатывает голосового помощника в стиле ChatGPT

Голосовые ассистенты стали привычным явлением в современных автомобилях ещё в прошлом десятилетии, но корпорация General Motors совместно с Microsoft хочет добиться принципиально иного, более высокого уровня общения между человеком и машиной. Помощник следующего поколения сможет не только выполнять сотни различных бытовых задач, но и оперативно находить решения в нештатных и даже аварийных ситуациях.

Наверняка большинство наших читателей уже знают, что такое ChatGPT, но на всякий случай дадим краткую справку. ChatGPT — это запущенный в ноябре прошлого года первый в мире общедоступный текстовый чат с искусственным интеллектом (ИИ), который способен поддерживать непрерывное общение на любую тему, понимать и запоминать контекст беседы, причём на любом языке. ChatGPT разработан основанной в 2015 году американской компанией OpenAI. Одним из основателей и первых инвесторов OpenAI был Илон Маск, а сегодня одним из ключевых инвесторов OpenAI является IT-корпорация Microsoft.

OpenAI изначально была некоммерческой организацией: её главная задача — разработать добрый ИИ, который в случае реализации мрачных сюжетов в духе фильма «Терминатор» сможет противостоять злому ИИ и спасти человечество. Поскольку затраты на разработку ИИ очень большие, у OpenAI в 2019 году появилось коммерческое подразделение, плодами и услугами которой пользуется в том числе Microsoft. В феврале этого года Microsoft запустила собственный встроенный в поисковик Bing интеллектуальный чат-бот, при разработке которого был использован опыт ChatGPT, но при этом Bing Chat и ChatGPT — это разные, технически не связанный друг с другом системы.

Bing Chat пока не способен поддерживать непрерывное общение во всех возможных сценариях, допускает необоснованные эмоциональные высказывания и в целом проигрывает по возможностям ChatGPT, но Microsoft активно «допиливает» своего чат-бота и обещает быстрый прогресс. ChatGPT тоже пока далеко не идеален, допускает много ошибок и откровенного вранья, зато он готов болтать без остановки, сочинять истории и нехитрый контент для соцсетей — тысячи человек по всему миру уже лишились из-за него работы.

Разумеется, разработкой ИИ занимаются не только OpenAI и Microsoft, но и все крупный IT-компании, а также многие автомобильные компании (в том числе Tesla), но в свободном и бесплатном доступе сейчас есть только Bing Chat и ChatGPT, другие разработчики пока не могут или не хотят дать доступ к своим ИИ всем желающим.

В 2021 году General Motors и Microsoft заключили долгосрочное стратегическое партнёрство, а на прошлом неделе сетевое издание Semafor со ссылкой на вице-президента GM Скотта Миллера сообщило о том, что GM и Microsoft разрабатывают для автомобилей голосового помощника нового поколения на базе ИИ. Существующие голосовые помощники — это, строго говоря, вообще не ИИ: они просто распознают речь и выполняют команды, но не способны импровизировать, поддерживать беседу и уж тем более понимать контекст, как это делают Bing Chat и ChatGPT.

Новый голосовой помощник GM будет использовать облачную платформу Microsoft Azure для получения доступа к обширной базе знаний на любую тему, но в основном от него потребуется адекватная реакция в нештатных ситуациях. Например, если у машины прокололось колесо, а человек не знает, как его заменить, или в процессе замены что-то пошло не так, то ассистент должен дать конкретные советы, что делать, и/или показать на мониторе видеоролик-инструкцию. Если на щитке приборов появилось какое-то предупреждающее сообщение или загорелась контрольная лампа, то ИИ должен объяснить водителю, что это значит, можно ли продолжать поездку, а если нельзя, но очень нужно, рассказать, какие будут риски и возможные последствия.

Развлекательные функции у нового голосового помощника, разумеется, тоже будут, но о них представители GM пока рассказать не готовы. Когда будет официальный релиз умного ассистента, тоже пока неизвестно, но мы полагаем, что долго ждать не придётся: возможно, ИИ пойдёт в пакете с автопилотом нового поколения Ultra Cruise, который GM обещала представить в этом году.

