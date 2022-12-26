Кроссовер Nio ES8 второго поколения: крупнее, мощнее и роскошнее предшественника

Китайская компания Nio завершила уходящий год мероприятием Nio Day 2022, на котором представила две новые модели — большой флагманский кроссовер ES8 второго поколения и купеобразный кроссовер EC7. Кроссоверу Nio EC7 мы посвятили отдельную заметку , а здесь поговорим о флагмане.

Основанная в 2014 году предпринимателем Уильямом Ли компания Nio во второй половине 2019 года пережила финансовый кризис и оказалась на грани банкротства, но сегодня она считается одним из самых успешных китайский электромобильных стартапов: за довольно короткое по историческим меркам время Nio удалось не только создать и запустить в производство полноценный модельный ряд, но и начать его обновление. Флагманский кроссовер Nio ES8 первого поколения вышел на китайский рынок в середине 2018 года, и вот уже готов полностью новый преемник на свежей модульной платформе NT2. При этом «первый» ES8 всё ещё продаётся, параллельное существование двух и более поколений одной модели — обычное дело для китайских компаний.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Nio ES8 второго поколения длиннее, шире и ниже предшественника: габаритная длина — 5099 мм (+77 мм), ширина — 1989 мм (+27 мм), высота — 1750 мм (-6 мм), колёсная база — 3070 мм (+60 мм). Кузов стал легче и прочнее благодаря крупноузловому литью несущих деталей днища, а в салоне теперь строго шесть мест с двумя раздельными креслами во втором ряду, тогда как у предшественника есть 6- и 7-местные версии.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Пространство между креслами второго ряда можно занять тумбой-органайзером со встроенным холодильником и полочками беспроводной зарядки для смартфонов. Кресла в первом и втором рядах снабжены множеством регулировок, подогревом, вентиляцией и массажёрами. Объём багажника за третьим рядом — 235 л, со сложенным третьим рядом — 552 л, а вот сложить второй ряд из-за сложной технической начинки кресел нельзя — только откатить вперёд и установить спинки ближе к вертикали.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

С места водителя ES8 мало чем отличается от младших соплатформенных кроссоверов ES7/EC7, но у флагмана своя палитра отделочных материалов и чуть более сложный дизайн дверных карт. Общий для всех новых моделей Nio центральный мультимедийный экран имеет диагональ 12,8 дюйма, над ним установлена говорящая голова робота-асисcтента Nomi. Водительский узенький приборный экранчик дополнен 16,3-дюймовым проекционным дисплеем. Аудиосистема с 23 громкоговорителями — самая мощная в гамме (2230 Вт!), развлечения (фильмы и игры) предоставляет фирменная консоль N-Box с очками виртуальной реальности.



Стандартная адаптивная пневмоподвеска Nio ES8 (передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная) может регулировать дорожный просвет в диапазоне 90 мм. Тормозные механизмы поставляет компания Brembo. Штатный размер колёс — 20, 21 либо 22 дюйма. В кузов интегрированы лидар, видеокамеры, радары и ультразвуковые сонары, необходимые для работы электронных ассистентов водителя и автопилота, но автопилоты 3 уровня и выше, позволяющие водителю не следить за дорогой, в Китае пока не легализованы. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,25.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Двухмоторная силовая установка (по одному мотору на ось) у Nio ES8 — такая же, как у младших кроссоверов ES7/EC7: передний электромотор выдаёт 180 кВт (245 л.с.) и 350 Нм, задний — 300 кВт (408 л.с.) и 500 Нм, максимальная совокупная отдача — 480 кВт (653 л.с.) и 850 Нм против 400 кВт (544 л.с.) и 725 Нм у топового ES8 первого поколения. До 100 км/ч новый ES8 разгоняется за 4,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.. Ёмкость батареи — 75, 100 либо 150 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по китайскому ездовому циклу CLTC — 465, 605 и 900 км соответственно.



Новый Nio ES8 уже можно заказать в Китае, но живые машины появятся только в июне 2023 года. Кроссовер с батареей на 75 кВт·ч стоит от 528 000 юаней (5,33 млн рублей в переводе по текущему курсу), с батареей на 100 кВт·ч — от 586 000 юаней (5,91 млн рублей). Цена топ-версии с батареей ёмкостью 150 кВт·ч пока не объявлена, она выйдет на рынок позднее. Батареи можно взять в аренду и платить за них ежемесячную абонентскую плату, в таком случае минимальная цена Nio ES8 составит 458 000 юаней (4,62 млн рублей). Чтобы не тратить время на зарядку, батареи по подписке можно менять на специальных терминалах за считанные минуты. К концу этого года количество таких терминалов в Китае достигнет 1700 шт., в Европе — 120 шт.



Юбилейным, трёхсоттысячным электромобилей Nio стал среднеразмерный седан ET5.

Добавим, что продажи Nio в январе-ноябре текущего года составили 106 761 электромобиль, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (данные самой компании). Совокупные продажи Nio с момента выхода на рынок достигли 273 741 шт. Между тем 12 декабря Nio отметила выпуск своего трёхсоттысячного электромобиля на заводе в городе Хэфэй. Этот завод — часть совместного предприятия Nio и JAC, первоначально его мощность составляла 100 000 машин в год, скоро её увеличат до 240 000 машин в год. В ближайшие полгода Nio хочет представить пять новых моделей, в том числе универсал на базе младшего седана ET5.

