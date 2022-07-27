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  • Mini готовит новинку: представлен прообраз будущего кроссовера

Mini готовит новинку: представлен прообраз будущего кроссовера

27.07.2022 141 0 0

Дебютировавший сегодня концептуальный SUV, которому дали имя Aceman, призван показать направление дизайна британского бренда. В дальнейшем модель пойдёт в серию.

 

Принадлежащей баварской компании BMW марке Mini давно пора расширить модельную линейку. На это намекают в том числе снижающиеся результаты продаж машин бренда в Европе: «минус» наблюдается в течение трёх последних лет. По данным сайта Carsalesbase, в 2019-ом был зафиксирован спад на 0,8%, в «ковидном» 2020-ом – почти на 20%, а за 2021-ый старосветские дилеры реализовали 172 461 шт., что на 0,2% меньше, чем годом ранее. В текущем году у Mini тоже отрицательная динамика: за первую треть клиенты купили 55 551 шт., что на 7% меньше, чем за январь-апрель прошлого года.

На фото: концепт Mini Aceman

Предполагается, что в дальнейшем продажи марки, принадлежащей BMW, вырастут из-за расширения модельного ряда. Одной из главных новинок станет компактный кроссовер, который в иерархии британского бренда займёт место между трёхдверным хэтчбеком и паркетником Mini Countryman. Его прообразом является шоу-кар Aceman, задача которого – показать направление дизайна британского бренда. Позже этот концепт доведут до товарной версии.

Новинка Mini в длину растянулась на 4050 мм, в ширину – на 1990 мм, а в высоту – на 1590 мм. Расстояние между осями компания пока не рассекретила. Известно, что концепт получил «внедорожный» обвес по периметру кузова из некрашеного пластика с угловатыми расширителями арок, 20-дюймовые колёса, двери без рамок и с утопленными ручками.

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Переднюю часть Mini Aceman украсили за счёт светящейся окантовки вокруг заглушки, которая расположена на месте традиционной решётки радиатора. В нижнюю часть бампера встроен лаконичный воздухозаборник, выше располагается надпись с названием шоу-кара, а над заглушкой – фирменный знак. Оптика у концепта полностью матричная. На крыше установлен дополнительный багажник с узором в виде британского флага, его же привычно видеть и на крупных задних фонарях.

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В компании назвали новую философию дизайна бренда Charismatic Simplicity. Разработчики объединили в ней простые черты и формы, обилие «чистых поверхностей», то есть меньшее количество декоративных элементов. В салоне её воплощением стал выбор тканей для обивки, оплетка руля из велюра, а также отказ от использования кожи (в том числе искусственной).

Интерьер интересен ещё отсутствием привычной «приборки», её заменяет обтянутая тканью передняя панель, на которую проецируется изображение, включающее в себя показания приборов и навигатор. Предусмотрены различные темы, которые можно менять «под настроение». По центру располагается центральный экран мультимедиа «фирменной» круглой формы, система – новая Mini OS, созданная на базе Android.

Информации о технике электрического кроссовера пока нет. Скорее всего, она появится ближе к презентации серийной версии Mini Aceman. По плану, дебют пройдёт в 2024 году. Напомним, Мини разрабатывает свои «зелёные» новинки в партнёрстве с китайским производителем Great Wall. Предположительно в начале следующего года свет увидит Mini Electric второго поколения: его выпуск наладят на новом автозаводе в Чжанцзягане (КНР).

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