Хэтчбек Mini пятого поколения: тест-драйв за полтора года до старта производства

Первые официальные снимки закамуфлированных прототипов нового Mini были опубликованы в ноябре прошлого года, а в декабре в Сеть утекли сделанные в Китае фотографии хэтчбека без маскировочной обёртки, так что внешность, по сути, больше не секрет, но в Швеции машины следующего поколения по-прежнему бороздят снежные просторы в пёстрых разводах (на сей раз в жёлтых) и с обманной «оптикой». Круглые фары кажутся больше, чем есть на самом деле, из-за фальшивых внешних ободков, а задние фонари прикидываются овальными, хотя на самом деле они треугольные, со светодиодной сеткой в в стиле Человека-паука.

Тем не менее в целом маскировка довольно лёгкая, пропорции кузова она не скрывает: со сменой поколений у хэтчбека Mini вырастет колёсная база, а свесы кузова, наоборот, уменьшатся, что в сочетании с увеличенным наклоном ветрового стекла делает профиль более динамичным. О платформе официальных сведений по-прежнему нет: известно лишь, что новый Mini будет предлагаться с бензиновой, дизельной и электрической силовыми установками (прототип на фотография — электрический), а выпускать новое поколение будут в Великобритании и в Китае.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Пресс-служба BMW Group считает, что новое поколение хэтчбека — пятое по счёту, хотя если считать только машины, сделанные под крылом BMW, то четвёртое. Британский журнал Autocar, представителя которого позвали на тесты в Швецию, сообщает, что серийное производство нового Mini начнётся через 18 месяцев, то есть в конце лета — начале осени 2023 года, официальную премьеру наверняка проведут гораздо раньше.



Британские коллеги подтверждают сделанные нами по шпионским снимкам выводы об интерьере нового Mini верные: по центру передней панели разместится круглый сенсорный планшет, традиционного щитка приборов не будет — его заменит проекционный экран. На официальных снимках можно заметить маленький узкий экранчик, закреплённый на рулевой колонке, но его назначения мы не знаем — возможно, это просто временное «табло», сделанное специально для прототипов, на снятой в Китае машине без камуфляжа его не было.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Autocar пишет, что новый Mini ощутимо тише предыдущего и ведёт себя более стабильно на неровных поверхностях, а инженер Клаус Брамер, отвечающий за доводку ездовых качеств машины, пообещал куда более умную систему управления тягой, чем у нынешнего электрического Cooper SE, с проактивными алгоритмами, которые позволят проходить повороты более быстро и плавно.



Напомним, что в 2023 году Mini представит также кроссовер Countryman нового поколения, а в 2024 году ожидается электрический компактвэн (его, предположительно, назовут Traveller). В 2025 году Mini выпустит на рынок свою последнюю модель с ДВС, к 2030 году полностью переключится на электромобили.

