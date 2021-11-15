Mini разрабатывает «зелёный» минивэн: первое изображение Traveller

У бренда Mini в течение последнего десятилетия были вполне устойчивые результаты продаж в Европе. Не считая, конечно, прошлого «ковидного» года, когда дилеры продали 172 798 экземпляров, что почти на 20% меньше, чем годом ранее. В текущем году динамика на старосветском рынке снова положительная: за январь-август (более свежих данных пока нет) клиенты купили 116 171 шт., что на 14% больше, чем годом ранее.



Концепт Mini Urbanaut

В дальнейшем марка Mini, как и многие другие, для которых европейский рынок остаётся одним из приоритетных, планирует в полном объёме перейти на выпуск электромобилей. Как стало известно ранее, «озеленение» британского бренда намечено на 2030 год, а к 2027-му на «батарейный» транспорт будет приходиться половина годового объёма продаж Мини. Отметим, сейчас в линейке марки есть «электрохэтч» Mini Electric. Его стартовый ценник на домашнем рынке равен 26 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу).



Линейка электромобилей Mini в будущем станет шире: ожидается, что в 2024 году её пополнит минивэн Traveller. В испанском издании motor.es предполагают, что новинка придёт на смену большому универсалу Mini Clubman. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть новый вэн бренда, нет, так что у художников есть возможность пофантазировать о внешности будущей модели.



Салон концепта Mini Urbanaut

Ожидается, что в основу серийного минивэна ляжет концепт Mini Urbanaut, который компания представила в примерно год назад. Тогда точной информации о том, пойдёт ли модель в серию, не было. Однако сообщалось, что компания, как минимум, будет использовать конструктивные особенности шоу-кара при разработке новинок. Если верить испанским коллегам, серийному автомобилю на базе концепта Urbanaut всё-таки решили дать зелёный свет.

Судя по рендеру, которым с нами поделился дизайнер motor.es, у автомобиля будут короткие свесы при длине около 4,4 метра. Это позволит сделать салон электрокара просторным для водителя и всех пассажиров. Этому будет также способствовать плоский пол (тяговую батарею у этого электромобиля, скорее всего, разместят под полом). Судя по экстерьеру, минивэн может получить иное оформление, чем у шоу-кара. Речь идёт о фирменной круглой головной оптике, заглушке вместо решётки радиатора узнаваемой формы, а также об исполнении боковых зеркал заднего вида и колёсных дисков, позаимствованном у Mini Electric.



Рендер минивэна Mini Traveller

Изображений кормы, а также интерьера будущей новинки британского бренда, пока нет. Ожидается, что салон будет рассчитан на пятерых седоков. Не исключено, что у автомобиля окажется совершенно новая передняя панель; вероятно, у автомобиля будет не оформленная «под ретро» виртуальная «приборка», а цифровой «щиток», как у BMW iX.

По предварительным данным, Mini разработает новый Traveller совместно с китайским холдингом Great Wall. В основу минивэна может лечь платформа FAAR We («тележка» была разработана баварской компанией BMW, которая владеет брендом Mini). О технике новинки станет известно позднее, ориентировочный ценник пока тоже не назван.

