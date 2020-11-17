Mini может расширить модельный ряд за счёт минивэна: отделка без хрома и кожи

Бренд Mini официально появился в Великобритании в 1959 году, в собственность баварской компании он перешёл в 1994-ом. Актуальный модельный ряд марки включает в себя трёх- и пятидверный хэтчбеки, кабриолет, версии Clubman и Countryman (а также гибридный вариант последнего) и автомобили серии John Cooper Works. Кроме того, в линейке есть в том числе электрическая «трёхдверка». Ранее в компании обещали, что в дальнейшем «зелёных» машин марки Mini станет больше. Судя по всему, одной из таких новинок станет минивэн.



концепт Mini Vision Urbanaut

На самом деле пока что компания Mini представила минивэн Vision Urbanaut в статусе концепта. Пока не ясно, пойдёт ли такая модель в серию. По данным британского Autocar, даже если в компании решат наладить выпуск «однообъёмников», это случится не раньше 2027 года. Однако компания намерена использовать конструктивные особенности шоу-кара при разработке следующего поколения нынешних моделей: первенцем станет трёхдверный хэтчбек, который должен появиться в 2023-ем.



Длина концепта Urbanaut составляет 4460 мм, этот показатель на 261 мм больше, чем у актуального Mini Countryman. Передняя часть минивэна, по сути, демонстрирует отсутствие фирменных фар и решётки радиатора. Здесь головная оптика находится под алюминиевой решёткой: она видна, только если включить фары (кстати, они многоцветные и способны показывать различные цветные изображения). Вместо традиционной шестиугольной решётки радиатора на «передке» расположена восьмиугольная заглушка. Она представляет собой панель, за которой «прячутся» датчики системы автономного управления ТС (как у показанного на прошлой неделе BMW iX).



На корме располагаются фонари, также закрытые решётчатыми алюминиевыми накладками. Контур заднего стекла минивэна по форме похож на заглушку, которая украшает переднюю часть модели. Концепт окрасили в зелёный металлик с оттенками синего и серого. Узор на боковых окнах даёт пассажирам достаточно приватности, но при этом пропускает свет в салон. Профиль также заметен благодаря колёсам бирюзового цвета с очертаниями британского флага.



Доступ в салон пассажирам обеспечивает сдвижная дверь сбоку. Интерьер может становиться гостиной: он рассчитан на четырёх седоков, причём передние кресла могут разворачиваться «лицом» к пассажирам, сидящим сзади. Если автомобиль не двигается, его приборная панель опускается, а водительское сидение становится «кушеткой». Помимо этого, во время стоянки можно поднять лобовое стекло. Напротив двери находится небольшой столик. Отметим, при отделке салона в компании решили полностью отказаться от хрома и кожи. Основной материал – ткань, а для рулевого колеса и пола использовали пробку.



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Пока что в компании не рассказали о том, какой «начинкой» оснастили концепт Vision Urbanaut. Известно только, что она является электрической. Вероятно, в случае, если компания решится выпустить минивэн, созданный по мотивам этого шоу-кара, он тоже будет работать на электротяге.



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Ранее стало известно о том, что в относительно скором будущем линейку марки пополнит электрокроссовер. По предварительным данным, для него могут возродить имя Paceman, а по габаритам он может быть схож с BMW X1. Вероятно, новинка будет использовать некую новую совместно разработанную с Great Wall платформу (BMW и Great Wall объявили о создании нового СП Spotlight Automotive Limited в Китае в конце ноября 2019-го).

