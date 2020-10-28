В линейке Mini станет больше «зелёных» моделей, но от бензина и дизеля бренд не откажется

Британская марка Mini была зарегистрирована в Великобритании в 1959 году. Баварский производитель купил её в 1994-ом. Нынешний модельный ряд бренда включает в себя трёх- и пятидверный хэтчбеки, кабриолет, версии Clubman и Countryman (а также гибридный вариант последнего) и автомобили серии John Cooper Works. Также в линейке имеется ещё и электрическая «трёхдверка». В дальнейшем «зелёных» машин марки Mini станет больше.



На фото: Mini Cooper SE

Как сообщает Autocar, уже в относительно ближайшее время клиенты Mini получат возможность купить автомобиль марки из семейства электрокаров. При этом в компании при описании дальнейшей продуктовой стратегии добавили, что бензиновые и дизельные двигатели по-прежнему останутся в строю: они всё ещё будут востребованы среди тех покупателей и на тех рынках, где полностью электрические автомобили пока не удовлетворяют потребности аудитории.

Ожидается, что следующим электромобилем марки, который пополнит новое семейство, станет кроссовер. О планах по выпуску паркетника с «зелёной» начинкой мы сообщали раньше. По предварительным данным, для него могут возродить имя Paceman, а по габаритам он может быть схож с BMW X1. Вероятно, новинка будет использовать некую новую совместно разработанную с Great Wall платформу (BMW и Great Wall объявили о создании нового СП Spotlight Automotive Limited в Китае в конце ноября 2019-го).



На фото: Mini Countryman

Не исключено, что SUV марки Mini получит батареи нового поколения от фирмы SVolt (это бывшее подразделение Great Wall Motors, которое было отделено в 2018 году). Также есть вероятность, что электрическая новинка окажется основой для замены BMW i3. По плану, электрический паркетник будут продавать не только в Китае: автомобиль предназначен в том числе для экспорта на другие рынки, в их числе Великобритания.

В компании пока не называют дату запуска электрического кроссовера в серию, однако известно, что завод пока строится, его сдадут в эксплуатацию в 2022 году (он находится недалеко от Шанхая). Здесь же впоследствии должны наладить также производство серийного автомобиля, созданного по мотивам концепта Rocketman 2011 года. Ожидается, что он будет ситикаром длиной менее 3,5 метра, на одной зарядке такой компакт, вероятно, сможет проехать до 350 км.



На фото: Mini Clubman

Кроме того, в семейство электромобилей Mini может войти минивэн (не исключено, что его назовут Traveller). Ожидается, что в его основу ляжет платформа FAAR разработки баварского концерна. Этот автомобиль будет иметь не только чисто электрическую «начинку»: возможно, у него будут и различные версии гибридов, в том числе и подключаемых.

Сообщается, что Countryman следующего поколения можно будет купить как с традиционным ДВС, так и с электрифицированными двигателями. А «маленькие» трёх- и пятидверные хэтчбеки в ближайшее время останутся только с обычными моторами. Как мы сообщали ранее, такую политику марка, вероятно, будет поддерживать до 2030 года, после которого возможен полный переход на электротягу.

