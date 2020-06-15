Mini разбавит линейку двумя новыми кроссоверами: один из них будет размером с BMW X1

Британская марка Mini появилась в 1959 году, как производитель компактных малолитражных автомобилей. Сейчас бренд принадлежит баварскому концерну BMW и выпускает трёх- и пятидверные хэтчбеки, кабриолеты и кроссоверы с узнаваемым фирменным дизайном. В дальнейшем гамму Мини пополнят ещё два SUV – один из них будет с электрической «начинкой», второй – с ДВС.



На фото: Mini Cooper SE 1 / 2 На фото: Mini Cooper SE 2 / 2

Напомним, в конце ноября прошлого года стало известно о том, что BMW и Great Wall объявили о создании нового совместного предприятия Spotlight Automotive Limited. Строительство завода в городе Чжанцзяган (находится недалеко от Шанхая) будет завершено в 2022-ом. Известно, что на этой площадке наладят выпуск нескольких моделей для брендов Great Wall и электромобилей марки Mini.

Изначально планировалось, что первым электрокаром Мини, который запустят в Китае, станет трёхдверный хэтчбек, созданный по образцу концепта Rocketman (был представлен в 2011 году). По данным британского Autocar, на конвейер нового СП встанет не «трёхдверка», а пятидверный кроссовер, габаритами схожий с BMW X1. Позже в линейке может появиться и новый компактный «электрохэтч».



На фото: Mini Cooper Countryman ALL4 1 / 2 На фото: Mini Cooper Countryman ALL4 2 / 2

Ожидается, что «зелёный» кроссовер Mini будет использовать некую новую совместно разработанную с Great Wall платформу. Кроме того, он, вероятно, получит батареи нового поколения от фирмы SVolt – это бывшее подразделение Great Wall Motors, которое было отделено в 2018 году. Не исключено, что электрическая новинка Mini может стать основой для замены BMW i3. Отметим, электрический паркетник Мини будет продаваться не только в Китае: автомобиль предназначен в том числе для экспорта на другие рынки (в их числе Великобритания).

Второй новинкой Mini, возможно, станет другой SUV, который окажется больше электрокросса (и BMW X1 соответственно). Скорее всего, этот автомобиль станет самой крупной моделью Mini в линейке: предполагается, что он будет на ступеньку выше чем актуальный Countryman. По предварительным данным, новинке присвоят имя Traveller. Модель, вероятно, появится в 2024 году. По данным издания, под капотом у неё будет традиционный двигатель внутреннего сгорания, подробностей о моторе пока нет.



Новый SUV, вероятно, будет базироваться на платформе CLAR от BMW. Это позволит компании наладить производство модели в США, где выпускаются кроссоверы X3, X5, X6 и X7. Такой шаг позволил бы бренду улучшить свои показатели на этом рынке, ведь продажи Mini в Штатах снижаются уже четыре года подряд. Так в 2019-ом здесь всего было реализовано 36 092 автомобиля марки, что на 17,4% меньше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщили о том, что в отличие от Smart, бренд Mini пока не планирует полностью переходить на электротягу. Известно, что марка намерена сохранить ДВС как минимум до 2030 года. Напомним, в нынешней линейке Мини есть массовый электрокар, который был представлен летом 2019 года. На британском рынке стартовый ценник этого трёхдверного «хэтча» составляет 24 900 фунтов стерлингов (эквивалентно 2,2 млн рублей по текущему курсу).

