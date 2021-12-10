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  • Новый Mini рассекретили в Сети: знакомое «лицо», неожиданная корма и круглый планшет

Новый Mini рассекретили в Сети: знакомое «лицо», неожиданная корма и круглый планшет

10.12.2021 183 0 0

Хэтчбек Mini нового поколения выйдет на рынок только в 2023 году, но в прошлом месяце британская марка, принадлежащая компании BMW, поделилась фотографиями закамуфлированного прототипа с электрической силовой установкой, а сегодня в соцсетях «всплыли» фотографии машины без маскирующих наклеек.

 

Mini-хэтч четвёртого по хронологии BMW поколения, как оказалось, таит немало сюрпризов: сделанные в Китае снимки гуляют по Сети, в частности в Твиттере немецкого автомобильного журналиста Грега Кабле, на них «голенький» новый Mini стоит в компании своих закамуфлированных сородичей — уж не знаем, как так получилось. Возможно, презентация состоится задолго до старта продаж в 2023 году и белый Mini без наклеек понадобился для промо-съёмки.

Самое главное открытие — корма: она сильно отличается от таковой у Mini предыдущих трёх поколений: на смену овалам задних фонарей пришли треугольники с сетчатым рисунком в стиле костюма Человека-паука. На ноябрьских официальных снимках были овальные фонари, но это, как выяснилось, фикция: овалы эти нарисованные, а косые линии разъёма у них — настоящие.

Внутренние уголки фонарей соединены чёрной глянцевой перемычкой, на которую нанесена надпись Cooper S – стало быть, перед нами не базовая, а «подогретая» версия, причём, скорее всего, электрическая, так как выхлопных патрубков нет. Верхняя линия разъёма багажной двери сильно сместилась вперёд. Сама дверь стала намного шире, а её стекло утоплено внутрь в верхней части, что придаёт облику Mini более динамичные очертания.

Спереди Mini узнаваем на 100% благодаря большим круглым фарам и характерной форме фальшрадиаторной решётки, но обратите внимание, что капот теперь не полностью накрывает фары — он уменьшился в размерах, а передние крылья, наоборот, увеличились и стали полноценными (прежде были только куцые «огрызки» длиной со взрослую ладонь).

В целом новый Mini кажется более компактным и поджарым на вид, чем хэтчбек третьего поколения, свесы кузова стали короче, а лобовое стекло сильнее завалено назад.

В салоне видим новый руль со смещёнными вниз боковыми спицами и гораздо более лаконичную, чем у «третьего» Mini, переднюю панель без традиционного щитка приборов — есть лишь маленький проекционный экран бюджетного типа, когда проекция идёт не на лобовое стекло, а на выдвижное отдельное стёклышко. Большой чёрный тонкий круг по центру — это, очевидно, новый мультимедийный сенсорный экран, под ними разместился овальный блок с физическими тумблерами. Зеркала заднего вида теперь скорее прямоугольные, чем овальные.

Хэтчбек Mini Cooper S третьего поколения после рестайлинга начала 2021 года.
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Хэтчбек Mini Cooper S третьего поколения после рестайлинга начала 2021 года.
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Хэтчбек Mini Cooper S третьего поколения после рестайлинга начала 2021 года.
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Хэтчбек Mini Cooper S третьего поколения после рестайлинга начала 2021 года.
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Добавим, что пока нет достоверных сведений о том, на какой платформе построен новый Mini. Официально были обещаны версии с бензиновой, дизельной и полностью электрической силовой установкой, так что в теории платформ может быть две — под версии с ДВС и под «электричку». Для Европы новый Mini будут собирать на головном для марки заводе в британском Оксфорде (в том числе кабриолет, который ожидается в 2025 году), а китайские Mini пропишутся на совместном предприятии с компанией Great Wall.

В 2023 году Mini представит также кроссовер Countryman нового поколения, в 2024 году — электрический компактвэн (его, предположительно, назовут Traveller). В 2025 году Mini выпустит на рынок свою последнюю модель с ДВС, а к 2030 году полностью переключится на электромобили.

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