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  • Mini работает над Countryman нового поколения: первое изображение

Mini работает над Countryman нового поколения: первое изображение

30.11.2021 610 0 0

Производство этого автомобиля британской марки, принадлежащей баварской компании BMW, будет налажено в 2023 году.

 

Компания Mini представила паркетник Countryman нынешнего второго поколения в 2016 году, в конце весны прошлого года модель пережила рестайлинг. По информации Carsalesbase, продажи компактного кроссовера в Европе снизились в течение «ковидного» 2020 года: дилеры реализовали в общей сложности 45 139 единиц, что на 20,3% меньше, чем годом ранее. В текущем году у модели снова «плюс»: всего за январь-сентябрь клиенты купили 34 664 экземпляра, что на 12,6% больше, чем за первые три квартала 2020-го.

На фото: актуальный Mini Countryman

Ранее мы уже рассказывали о том, что в Mini уже начали готовиться к выходу следующего поколения Countryman. По предварительным данным, премьера новинки британской марки пройдёт в конце следующего года, а производство наладят в начале 2023-го. Старт живых продаж намечен на весну того же года.

Официальной информации о том, как именно будет выглядеть Mini Countryman третьей генерации, пока нет. Ожидается, что внешне он будет ещё больше похож на настоящий кроссовер. У автомобиля, вероятно, будет больше черт, присущих современным SUV, но при этом часть узнаваемых «фамильных» линий модели оставят: не секрет, что многие поклонники бренда ценят модели Mini именно за аутентичный дизайн.

Свой вариант того, как может выглядеть Mini Countryman следующего поколения, представил дизайнер испанского издания motor.es. Рендер создан на основе шпионских снимков прототипа новинки, недавно попавших в Сеть. Судя по изображению, изменения во внешности автомобиля будут скорее эволюционными. Часть элементов является отсылкой к представленному в прошлом году концепту электрического минивэна Vision Urbanaut.

Рендер Mini Countryman нового поколения

Вероятно, форма головной оптики станет более круглой, чем у нынешнего Countryman. Радиаторную решётку могут объединить с воздухозаборником, интегрированным в нижнюю часть бампера, с помощью единой чёрной глянцевой рамки. При этом пластиковый обвес по периметру кузова станет менее заметным. По слухам, модель в новом поколении подрастёт в длину на 20 см, правда, в компании эту информацию пока не подтвердили.

Дверные ручки у модели на рендере установлены заподлицо (как у недавних новинок BMW). Кроме того, корпуса боковых зеркал заднего вида сменят форму на менее округлую. Изображения кормы пока нет, предполагается, что в целом оформление останется практически прежним, разве что место для крепления номера перенесут с багажной двери на задний бампер.

На фото: салон актуального Mini Countryman

Салон пока не попался в объективы фотошпионов. Ожидается, что аналоговые круглые приборы уйдут в прошлое, скорее всего, их заменит виртуальный щиток приборов в стиле последних новинок баварской марки. Также у модели будет крупный (диагональ, вероятно, будет равна около 12 дюймов) тачскрин информационно-развлекательной системы. В список опций войдёт новый проекционный дисплей.

По предварительным данным, Mini Countryman третьей генерации будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами, которые находятся в составе мягкогибридных установок, то есть работают в тандеме с 48-вольтовыми «электродовесками». Помимо этого, в линейку войдёт подключаемый гибрид, характеристики станут известны позже.

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