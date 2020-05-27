Кроссовер Mini Countryman обновлён: топовый мотор «придушили», зато больше версий имеют 8АКП

Кросс Mini Countryman второго поколения дебютировал в 2016-м, а сегодня, по данным компании, на паркетник приходится почти 30% от совокупного объема продаж марки по всему миру. Кстати, в Европе минувший год Countryman закончил пусть и с небольшим, но все же «плюсом»: согласно статистике ресурса CarSalesBase, кроссовер разошелся тиражом в 56 629 экземпляров, что на 1,6% больше, чем в 2018-м. Для сравнения, Jaguar E-Pace в 2019-м в Старом свете обрел 27 690 новых владельцев (в 2018-м было почти столько же), а выбор на родственном Кантримену BMW X2 там остановили 45 126 клиентов (+24%). Впрочем, до Audi Q2 и Volvo XC40 кроссоверу Mini еще далеко – 78 335 и 82 457 единиц соответственно (нулевая динамика и +74%). Усилить позиции Countryman и призван рестайлинг.

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Итак, паркетник обзавелся новыми радиаторной решеткой и бамперами (в переднем появились вертикальные воздухозаборники), а задние фонари теперь с рисунком Union Jack (то есть с узором британского флага). Светодиодная оптика отныне идет уже в «базе», за доплату можно заказать матричные адаптивные фары. Палитра цветов кузова пополнилась двумя новыми оттенками, расширен ассортимент дисков, плюс для кросса предусмотрен новый дизайн-пакет Piano Black (глянцевый черный декор вместо хрома).



Главная обновка в салоне – опциональная виртуальная «приборка», как у Mini Electric. Также улучшена мультимедийная система, добавлены новые варианты отделки, а еще во всех комплектациях Mini Countryman отныне имеет обтянутое кожей рулевое колесо.

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Как и прежде, Кантримен предложат с трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами, при этом они модернизированы. Так, у бензиновых двигателей имеются фильтры твердых частиц и выпускной коллектор, встроенный в головку цилиндров. А у дизелей улучшена система рециркуляции отработанных газов, вдобавок двухступенчатый наддув теперь применяется на всех версиях четырехцилиндрового дизельного мотора (ранее – только на самом мощном варианте).



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Бензиновая «тройка» 1.5 по-прежнему выдает 102 или 136 л.с., у дизельных трехцилиндрового 1.5 и четырехцилиндрового 2.0 отдача тоже не изменилась (116 и 150/190 л.с. соответственно). А вот мощность двухлитровой бензиновой «четверки» почему-то урезали – теперь 178 вместо 192 л.с. Также доступен подзаряжаемый гибрид Countryman SE с «турботройкой» 1.5 и электромотором на задней оси, совокупная отдача такого кросса – 220 л.с.



Коробки те же – шестиступенчатая «механика», семиступенчатая роботизированная Steptronic с двумя сцеплениями, 6АКП (положена только гибриду) или 8АКП. Но при этом восьмиступенчатый «автомат» отныне является стандартным для Mini Countryman ALL4 и Mini Cooper D Countryman ALL4, тогда как ранее он был только у более мощных версий с литерой S (другим вариантам 8АКП предлагалась в качестве опции).

Mini Cooper S Countryman ALL4 1 / 4 Mini Cooper S Countryman ALL4 2 / 4 Mini Cooper S Countryman ALL4 3 / 4 Mini Cooper S Countryman ALL4 4 / 4

В Европе кое-где уже открыли прием заказов на рестайлинговый кросс, «живые» продажи, скорее всего, стартуют осенью. В Британии, например, цена обновленного Countryman начинается с отметки в 23 500 фунтов (около 2 050 000 рублей по текущему курсу).



Позже также представят посвежевший «заряженный» Mini John Cooper Works Countryman.