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  • Mini готовится к выпуску Countryman нового поколения: кроссовер пропишется в Лейпциге

Mini готовится к выпуску Countryman нового поколения: кроссовер пропишется в Лейпциге

19.11.2020 186 1 0

Паркетник британской марки, принадлежащей баварскому концерну BMW, в очередной раз сменит поколение в 2023 году.

 

Компания Mini представила кросс Countryman актуального второго поколения в 2016 году. Весной 2020-го, по данным производителя, на этот паркетник приходилось немногим менее трети от общего объёма продаж бренда по всему миру. Продажи модели в Европе идут, в целом неплохо: так, по информации Carsalesbase, в 2019-ом дилеры реализовали на этом рынке 56 629 экземпляров (на 1,6% больше, чем годом ранее). С января по сентябрь текущего года клиенты купили лишь 30 782 машины (-28%), однако основное падение пришлось на месяцы ограничений из-за пандемии коронавируса.

На фото: актуальный кроссовер Mini Countryman

Несмотря на то, что Mini Countryman пережил рестайлинг совсем недавно (компания показала обновлённую модель в конце мая текущего года), в компании уже начали готовиться к выходу следующего поколения паркетника. Как сообщает британский Autocar, начало его выпуска намечено на 2023 год, более точной даты пока нет. 

Известно, что новый Countryman будет сходить с конвейера завода в Лейпциге (Германия), принадлежащего баварскому концерну BMW. Сейчас на этом предприятии налажен выпуск BMW 1 series и 2 series Active Tourer. С ними «третий» Mini Countryman впоследствии разделит платформу. Сообщается, что на этом заводе будут производить как электрическую версию паркетника, так и вариант с ДВС. Актуальный кросс выпускается на заводе в Нидерландах.

На фото: салон актуального Mini Countryman

Напомним, смена генерации в том же 2023 году ждёт и трёхдверный хэтчбек Mini: при этом его бензиновые модификации по-прежнему будут выпускать на заводе в Великобритании, а «зелёные» версии пропишутся в Китае. В компании отметили, что начиная с этого года у каждой модели бренда будет вариант на электротяге.

Предполагается, что новинки будут использовать конструктивные особенности представленного на днях концепта – электрического минивэна Vision Urbanaut. О его технике в компании не рассказали, сосредоточившись на салоне, который может превращаться в гостиную, а также на том, что шоу-кар оснащён автопилотом (радары и датчики системы располагаются за панелью, которая заменяет традиционную радиаторную решётку).

Баварский производитель уже инвестировал примерно 300 млн евро в модернизацию предприятия в Лейпциге: это позволило увеличить производственные мощности завода до 350 000 машин в год (сюда включены как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили). В дальнейшем BMW вложит ещё 100 млн евро в строительство сборочной площадки компонентов для электрокаров (она должна открыться в 2021 году), здесь, в частности, наладят выпуск литий-ионных батарей.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в относительно скором будущем линейку марки пополнит электрокроссовер. По предварительным данным, для него возродят имя Paceman, а по габаритам он может быть схож с BMW X1. Вероятно, новинка будет использовать некую новую совместно разработанную с Great Wall платформу (BMW и Great Wall объявили о создании нового СП Spotlight Automotive Limited в Китае в конце ноября 2019-го).

кроссовер новинки Mini Mini Countryman

 

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1 комментарий
19.11.2020 21:58
Андрей Пилипенко

В названии статьи, скорее всего МИНИ ГОТОВИТСЯ....

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