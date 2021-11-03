Новый Mini: меньше и элегантнее предшественника, в продаже с 2023 года

Нынешнее поколение хэтчбека Mini — третье по счёту из тех, что созданы под крылом BMW, оно выпускается с 2013 года, но «четвёртый» Mini придётся ещё немного подождать, завод в британском Оксфорде освоит его производство лишь в 2023 году, причём версия с кузовом кабриолет (ожидается в 2025 году) будет выпускаться здесь же. Mini Cabrio третьего поколения производится отдельно от хэтчбеков — на заводе VDL Nedcar в Нидерландах вместе с Mini Countryman и BMW X1. Контракт BMW с VDL Nedcar на сборку машин заканчивается в 2023 году и продлён не будет, нидерландское предприятие перейдёт на сборку электромобилей американского стартап Canoo, а новый Mini Countryman пропишется на заводе BMW в немецком Лейпциге.

Прежде каждое поколение Mini было крупнее предыдущего, габаритная длина нынешнего трёхдверного хэтча составляет 3,8 м, то есть это полноценный В-класс, тогда как «первый» Mini начала 2000-х был короче 3,5 м. Многие поклонники Mini давно поругивает марку за то, что она «раздалась» — мол, пора переименовывать в Maxi. Но при подготовке четвёртого поколения критика была услышана, что подтверждают опубликованные вчера фотографии прототипа новой «трёхдверки». Свесы стали короче, формы менее одутловатыми, лобовое стекло сильнее завалено назад, благодаря чему профиль стал более стремительный.



Будет ли у «четвёртого» мини 5-дверная версия, пока неизвестно. Надписи на кузове говорят о том, что прототип снабжён электрической силовой установкой, которая наверняка окажется более эффективной, чем у нынешнего электрического хэтчбека Mini Cooper SE, что снабжён электромотором мощностью 135 кВт (184 л.с.), батареей ёмкостью 32,6 кВт∙ч и может проехать на одной зарядке не более 234 км циклу WLTP.



Интерьер нового Mini пока никак не засвечен, но известно, что он будет полностью новым и предложит больше вариантов кастомизации, в том числе съёмные панели.

Пока нет чёткого понимания, на какой платформе построен новый Mini — официальной информации нет, а слухи в зарубежных СМИ на эту тему противоречивые: одни источники говорят, что модель сохранит переднеприводную платформу UKL (она же FAAR) от BMW, другие утверждают, что по крайней мере электрический Mini получит абсолютно новую электромобильную платформу, разработанную совместно с китайской компанией Great Wall — дескать, она-то и позволила уменьшить габариты и сделать дизайн более гармоничным. Дебют китайских Mini также ожидается в 2023 году, так что довольно скоро мы узнаем, будут ли машины британской и китайской сборки отличаться — возможно, марка в итоге будет выпускать два параллельных семейства, А-класса и В-класса.



В любом случае, будущее Mini — за электромобилями, от ДВС марка полностью откажется в 2030 году, последняя модель с ДВС дебютирует в 2025 году, к 2027 году половина продаж Mini должна приходиться на электромобили. Хот-хэтч Mini John Cooper Works (JCW) в новом поколении тоже, скорее всего, станет электрическим и составит конкуренцию на рынке первым электрическим моделям Alpine и Abarth.



Новый Mini Countryman также ожидается в 2023 году и, как шепчут инсайдеры, станет крупнее нынешнего, то есть окончательно перейдёт в С-класс, а субкомпактную нишу займёт другой, чисто электрический кроссовер (вероятно, на платформе Great Wall). Также в гамме Mini появится электрический компактвэн по мотивам прошлогоднего концепта Urbanaut.

