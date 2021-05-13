Mini представит «зелёный» кабриолет следующего поколения в 2025 году

У марки Mini на старосветском рынке весьма устойчивая позиция: почти постоянный прирост наблюдался с 2014 года. Слегка «выбился из графика» 2019-ый, когда было зафиксировано небольшое снижение на 0,8%, и, конечно же, 2020-ый, по итогам которого спад составил 19,7% (в прошлом году дилерам в Европе удалось реализовать 172 798 машин бренда).



На фото: актуальный Mini Cooper S Cabrio

Напомним, в Европе продолжается ужесточение экологических норм, кроме того, Великобритания решила ввести запрет на продажу новых автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания в 2030 году (гибридам разрешат остаться до 2035-го). С 1994-го Mini принадлежит баварской BMW. Материнская компания намерена переориентировать британскую марку на выпуск только «зелёных» машин к 2030-му. Ранее мы сообщали о том, что к 2027 году половину годового объёма продаж Mini будут составлять электромобили.

Одним из будущих электрических новинок марки станет «двухдверка» Mini Convertible следующего поколения. Появление такого автомобиля изданию Auto Express подтвердил глава Mini Бернд Кербер. Напомним, «обычный» Mini Hatch новой генерации, который поступит в продажу в 2023 году, по габаритам станет меньше по сравнению с текущей версией модели. В основу «хэтча» легла электрическая платформа, разработанная Mini совместно с китайским партнёром – компанией Great Wall.



В Mini отметили, что электрическая «двухдверка» с открытым верхом появится через два года после нового Hatch, то есть её можно ждать на рынке в 2025 году. Вероятнее всего, его производство будет налажено там же, где планируется выпускать Mini Hatch следующего поколения – на заводе СП BMW и Great Wall, который расположен в Чжанцзягане (Китай).

Информации о будущем кабриолете пока мало. Скорее всего, он вслед за «хэтчем» станет меньше в размерах, но, несмотря на это автомобиль, вероятно, по-прежнему останется четырёхместным. Информации о «технике» Mini Convertible следующего поколения пока нет.



На сегодняшний день у кабриолета Mini текущего поколения осталось не менее двух-трёх лет до завершения жизненного цикла. Пока что компания даже не начала тестировать прототипы будущей новинки на дорогах общего пользования.

Предполагается, что Mini Convertible будет бороться за покупателей с новым полностью электрическим Fiat 500 C. Кроме того, в соперники «британцу» прочат пока не существующую модель – кабриолет, созданный на базе хэтчбека Volkswagen ID.3 (ранее мы публиковали эскизы). Отметим, актуальная «пятидверка» немецкого бренда поступила на европейский рынок в сентябре 2020 года. Со старта продаж и до конца марта 2021-го дилеры VW реализовали в общей сложности 66 478 экземпляров.

