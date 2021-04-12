Планы Mini на ближайшие годы: маленький трёхдверный хэтчбек, кроссовер и минивэн

Бренд Mini был основан в Великобритании в 1959 году, а в состав BMW он вошёл в 1994-ом. В ближайшее десятилетие материнская компания переориентирует марку на выпуск только «зелёных» машин, так как в Европе продолжается ужесточение экологических норм, а Соединённое Королевство решило очистить свой рынок от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания в 2030 году.

На фото: Mini Cooper SE 1 / 2 На фото: Mini Cooper SE 2 / 2

Как стало известно ранее, к 2027 году половину годового объёма продаж Mini будут составлять электромобили – такими планами поделился глава BMW Group Оливер Ципзе. Он же отметил, что после 2030 года бренд перестанет предлагать модели с ДВС. Британская компания уже сейчас начинает активно двигаться в сторону выпуска «батарейных» машин.



На фото: салон Mini Cooper SE

Как сообщает Autocar, в период с конца 2022-го по 2025 год Mini выпустит несколько новинок, одной из них станет маленький трёхдверный электрический хэтчбек. Его длина составит всего 3,5 метра. Для сравнения, этот же габарит у актуального электрокара марки – Mini Cooper SE – равен 3845 мм. Ранее замаскированный прототип новинки уже ловили на дорогах в ходе испытаний. Не исключено, что компания решит возродить для новой модели название Minor.

Маленький «хэтч» разрабатывается совместными усилиями сотрудников концернов BMW и Great Wall, речь в частности идёт о новой платформе, которая легла в основу ситикара Mini. Напомним, выпускать этот электрокар будут в том числе и в Китае, что позволит снизить его цену для этого рынка (сейчас модели бренда импортируются из Великобритании, поэтому ценники на них высоки).



На фото: актуальный Mini Cooper Countryman 1 / 2 На фото: актуальный Mini Cooper Countryman 2 / 2

Ожидается, что у Mini Minor, пока будем называть его так, будет плоский пол в салоне, батарейный блок расположат под полом. В гамму должны войти новые электрические силовые установки, которые разрабатывает баварский производитель. По предварительной информации, у электромоторов будет жидкостное охлаждение, мощность около 137 л.с. и батарея ёмкостью примерно 35 кВт*ч. Запаса хода на одной зарядке «электрохэтчу» должно хватить на более чем 270 км.

Также Mini в ближайшие годы намерена разработать новое поколение для нынешней линейки бренда: предполагается, что её запустят в начале 2023 года. Трёх- и пятидверному хэтчбекам, а также версии Clubman изменят оформление внутри и снаружи, а также пополнят список оснащения. По словам главного дизайнера бренда Оливера Хейлмера, дизайн Mini «вернёт себе былую простоту, которая была утрачена за последние 20 лет». Машины будут базироваться на платформе FAAR (подходит для моделей с традиционными ДВС, с гибридными и электрическими силовыми установками).



На фото: салон актуального Mini Cooper Countryman

Как сообщает издание, следующий Countryman обещает стать полноценным SUV. В его основу тоже ляжет «тележка» FAAR, а ближайшим родственником будет новый BMW X1. Предположительно моделям оставят в линейке трёх- и четырёхцилиндровые двигатели, кроме того, ожидаются мягкогибридные варианты и модернизированные версии подзаряжаемого гибрида. В дальнейшем новому кроссоверу Countryman добавят и электроверсию.

Ещё одна предполагаемая новинка, которая должна появиться до 2025 года – это электрический минивэн под названием Traveller. Его предшественника – концепт Urbanaut – Mini показала в конце прошлого года. В основу MPV ляжет электрическая версия той же платформы FAAR. Длина и кроссовера, и минивэна окажется не менее 4,6 метра.

