Mini готовит новый кроссовер: Aceman в камуфляже попался в объектив

Британская марка Mini принадлежит баварской компании BMW. В скором времени она собирается расширить свой модельный ряд за счёт новинки: её роль исполнит кроссовер Aceman, который в иерархии бренда займёт место между трёхдверным хэтчбеком и паркетником Countryman. В статусе концепта этот SUV был представлен примерно год назад, в июле 2022-го. А сейчас производитель продолжает тестировать будущую новинку.

На фото: прототип Mini Aceman

Шоу-кар Mini Aceman был призван показать направление развития дизайна марки. Тогда же стало известно, что компания намерена довести его до товарной версии. Напомним, габаритная длина концепта равна 4050 мм, ширина – 1990 мм, а высота – 1590 мм; расстояние между осями в ходе премьеры не раскрыли.



Ещё шоу-кар снабдили обвесом по периметру кузова из некрашеного пластика, «оквадраченными» расширителями арок, колёсными дисками размером 20 дюймов, безрамочными дверями с утопленными ручками. Такой Mini Aceman получил заглушку на месте традиционной решётки радиатора со светящейся окантовкой, небольшой воздухозаборник и полностью матричную оптику.



Салон отделан тканью (причём даже передняя панель), на неё проецируется изображение, включающее в себя показания приборов и навигатор. В центре находится тачскрин мультимедийной системы «фирменной» круглой формы, при этом используется новая Mini OS, созданная на базе Android. Технические характеристики Aceman производитель оставил в секрете.



Сейчас Mini продолжает заниматься разработкой серийной версии нового кроссовера: прототип Aceman продолжает серию летних дорожных испытаний. Порцией «шпионских» фотографий новинки с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Тестовый автомобиль спрятан за маскировочной плёнкой с забавным ярким принтом. Этот камуфляж скрывает большую часть экстерьера, хотя некоторые детали разглядеть всё-таки можно.



На фото: салон прототипа Mini Aceman

Судя по снимкам, автомобиль сохранил силуэт концепта, ещё у него головная оптика такой же формы, а вот воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, получил более узкую, но горизонтально вытянутую форму, причём он имеет перемычку по центру. Вероятно, модель сохранила обвес по периметру кузова и задние фонари. У электрокара имеется спойлер на верхней части багажной двери, а на крыше можно увидеть обычные рейлинги.



Фотошпионы сумели заснять и салон новинки, однако его тоже спряли с помощью маскировки. Видно панорамную крышу, а в центре передней панели имеется врез для органов управления информационно-развлекательной системой и другими функциями. Предполагается, что у Mini Aceman будет проекционный дисплей.

По предварительным данным, серийный кроссовер разделит «начинку» с Mini Cooper Electric. Так, базовый Aceman E оснастят единственным 178-сильным электромотором, установленным на передней оси, а также тяговой батареей ёмкостью 40 кВт*ч; запас хода на одной зарядке у этой версии составит 300 км (при расчёте по циклу WLTP). У варианта Aceman SE, вероятно, установят 218-сильный мотор и аккумулятор ёмкостью 54 кВт*ч; предполагается, что его дальнобойность окажется равна 400 км.



Электрический паркетник дебютирует в рамках Мюнхенского автосалона грядущей осенью, а в продажу Mini Aceman, скорее всего, поступит ближе к середине 2024 года.