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  • Ещё больше «китайцев»: Great Wall запустит в РФ бренды Ora и Wey до конца года

Ещё больше «китайцев»: Great Wall запустит в РФ бренды Ora и Wey до конца года

25.07.2023 143 0 0

Компания Great Wall Motor (GWM) вслед за Chery делает ставку на мультибрендовую политику на российском рынке с целью занять максимально возможное количество ниш. К материнскому бренду Great Wall, Haval и недавно дебютировавшему в нашей стране Tank скоро присоединятся Ora и Wey.

Агрессивная мультибрендовая стратегия Chery даёт свои плоды: автомобили этой китайской компании и её дочерних брендов (Exeed, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Omoda) сейчас доминируют на российском рынке среди иностранных автопроизводителей, а GWM занимает почётное второе место.

Исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что GWM не стремится стать иностранным автопроизводителем №1 в России, но хочет доминировать в сегменте SUV (внедорожники и кроссоверы). Автомобили брендов Ora и Wey появятся в России до конца текущего года, они должны существенно расширить клиентскую базу компании.

Актуальный флагман модельного ряда Wey — большой трёхрядный кроссовер Blue Mountain (он же Lanshan) с габаритной длиной 5156 мм и колёсной базой 3050 мм.

Марка Wey была запущена в 2016 году, её имя — это дань уважения семье Вэй, основавшей GWM, Вэй Цзяньцзюнь (он же Джек Вэй) до сих пор занимает пост председателя правления компании. Wey позиционируется как премиальный бренд, в нашей стране его главным соперником, очевидно, будет Exeed. Современная модельная линейка Wey состоит в основном из разномастных кроссоверов, почти все они plug-in гибридные, притом что, по словам Андрея Акифьева, отношение к гибридам в РФ неоднозначное, их преимущества российским клиентам придётся тщательно разъяснять. К слову, в Китае все модели Haval тоже скоро станут гибридными — таково решение руководства GWM.

Недавно гамму кроссоверов Wey разбавил минивэн Alpine (он же Gaoshan), и у него тоже plug-in гибридная силовая установка.

Wey в отличие от Haval пока не смог занять лидирующих позиций на домашнем рынке, для него выход на российский рынок — хорошая возможность для развития бизнеса.

Ora — это электромобильная марка, запущенная в 2018 году, её актуальную модельную линейку составляют забавные легковушки в ретро-стиле, основой объём продаж приходится на субкомпактный хэтчбек Good Cat (он же Funky Cat, он же Haomao) — именно с этой моделью марка Ora вышла в прошлом году на европейский рынок и она же, судя по описанию Андрея Акифьева, будет дебютной в РФ. Благодаря интересному дизайну Ora Good Cat может стать звездой каршернига и альтернативой ушедшим с нашего рынка автомобилям Mini. Ora Good Cat оснащается единственным электромотором на передней оси мощностью 143 либо 171 л.с. и батареей ёмкостью 47,8 либо 63,1 кВт·ч. В прошлом году Ora Good Cat получил максимальные 5 звёзд рейтинга Euro NCAP.

Ora Good Cat
1 / 3
Ora Good Cat
2 / 3
Ora Good Cat
3 / 3

Машины новых для РФ китайских брендов будут довольно дорогими, но, к этому нам, к сожалению, уже не привыкать. Локализация моделей Ora и Wey пока не планируется, завод Haval в Тульской области сейчас работает на пределе своих возможностей, но компания рассматривает на перспективу различные варианты увеличения производительности.

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