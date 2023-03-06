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  • Кроссовер Wey Lanshan от Great Wall, который досрочно сменил дизайн: первые фото салона

Кроссовер Wey Lanshan от Great Wall, который досрочно сменил дизайн: первые фото салона

06.03.2023 217 0 0

Согласно нынешней моде, внутри установили огромное табло. Для модели пока заявлена только шестиместная версия.

На фото минпрома КНР новый кроссовер марки Wey, которая принадлежит концерну Great Wall, засветился еще в октябре прошлого года, но первоначальный дизайн экстерьера вызвал шквал критики в китайском сегменте Сети. Производитель к мнению потенциальных клиентов прислушался (если, конечно, вся эта история не была задуманным PR-ходом), и изменил облик SUV: результат доработок продемонстрировали в конце декабря на мотор-шоу в Гуанчжоу. Но интерьер тогда не показали, двери выставленного кросса были заперты. Теперь же рассекречен и салон. Напомним, на домашний рынок паркетник выйдет под именем Lanshan (кроссовер на сертификационных снимках носил индекс Wey 80), что в переводе означает Blue Mountain – это элитный сорт кофе. То есть «кофейная» серия Wey продолжена (в гамму марки входят кроссы Macchiato, Latte и Mocha, он же «мокка»).

Было — стало

Внутри – модное ныне гигантское табло, состоящее из виртуальной приборки, дисплея мультимедиа-системы и экрана для переднего пассажира, причем два последних тачскрина выглядят единым целым. Под центральным дисплеем расположен ряд физических кнопок. На тоннеле – отсеки для мелочевки с крышками и площадка для беспроводной зарядки смартфона. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. Wey Lanshan также достались проекционный экран, системы распознавания лиц и мониторинга состояния водителя (в переднюю стойку встроена камера). Для паркетника пока заявлена исключительно шестиместная версия, с двумя раздельными креслами во втором ряду.

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Что же касается внешности, то новыми по сравнению с изначальным вариантом стали головная оптика (вместо фар-галок появились отдельные полоски ходовых огней и основной светотехники), передний бампер и радиаторная решетка. А вот корму переделывать не стали – фонари-игреки, видимо, всех устроили. Длина кроссовера Wey равна 5156 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1805 мм, колесная база – 3050 мм.

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Паркетник Lanshan будет доступен в виде последовательного гибрида с установкой Lemon DHT-PHEV, в состав которой вошли бензиновый турбомотор 1.5 (работает в режиме генератора, заряжая батарею) и пара электродвигателей. По предварительным данным, суммарная мощность «китайца» составит 517 л.с. и 933 Нм, только на электротяге кроссовер якобы сможет проехать 180 км (по циклу WLTC), дальнобойность с учетом полного бака бензина – около 1200 км. 

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На китайский рынок Wey Lanshan выйдет в этом году, местные профильные СМИ прочат ему стартовый ценник в 350 000 юаней (около 50 500 долларов по текущему курсу), то есть новый SUV станет самой дорогой моделью марки.

В России бренд Wey сегодня официально не представлен. Между тем не так давно в РФ застукали паркетник Mocha/ Mocca: не исключено, что Great Wall все же рассматривает возможность появления этой марки на нашем рынке.

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