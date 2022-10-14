Ещё один трёхрядный кроссовер от Great Wall: к дебюту готовится новый флагман марки Wey

Молодой премиальный бренд Wey появился в портфеле компании Great Wall относительно недавно, в 2016 году. В «ковидном» 2020-ом продажи машин марки на домашнем рынке серьёзно просели: всего было реализовано 78 500 экземпляров, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. Однако уже в следующем году производитель не только восполнил потери, но и добился нового рекорда по объёму продаж: клиенты купили 142 951 шт., что на 82,1% больше, чем в 2020-ом. Теперь, в 2022 году, у Wey снова наблюдается минус: за первые восемь месяцев в Поднебесной было продано 59 639 машин, что на 21,6% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

На фото: логотип бренда Wey

В дальнейшем у премиального китайского бренда появится новинка, причём она займёт место флагмана: речь идёт о большом кроссовере Wey 80, который был сертифицирован для домашнего рынка. Согласно данным из базы минпрома КНР, длина этого автомобиля равна 5105 мм, ширина – 1985 мм, высота – 1800 мм, а расстояние между осями составляет 3050 мм.



Известно, что у Wey 80 трёхрядный салон, причём, предполагается, что рассчитан он на шестерых седоков, очевидно с парой капитанских кресел во втором ряду (хотя не исключено, что у модели будут различные посадочные формулы, в том числе, к примеру, и 2+3+2, то есть со стандартным трёхместным диваном).

На фото: Wey 80

Судя по фотографиям, опубликованным в базе местного минпрома, у модели большая радиаторная решётка, расходящаяся к нижней части, при этом рисунок выполнен в виде плетения «под холст». В центре «гриля» находится вертикально вытянутый логотип премиального бренда. Головная оптика получила форму крупных уголков, в низ переднего бампера интегрирован сравнительно лаконичный воздухозаборник с сетчатым узором.



У Wey 80 традиционный пятидверный «универсальный» кузов, рейлинги на крыше, антенна «акулий плавник», утопленные дверные ручки, а также боковые зеркала на отдельных ножках, которые крепятся к дверям. Крупные задние фонари, также расходящиеся «клином», объединены между собой широкой, вероятно, светящейся полосой. В нижней части видны два трапециевидных патрубка выхлопной системы. Ожидается, что в списке оснащения этой новинки окажется система автономного управления с фронтальным лидаром.

Технические характеристики в полном объёме компания рассекретит позже, пока что известно, что флагманский кроссовер Wey окажется подключаемым гибридом. В основе его силовой установки DHT лежит бензиновый 1,5-литровый турбомотор, его отдача составляет 154 л.с. Он работает в тандеме с электродвигателем, но совокупная мощность системы пока не называется. Также нет данных о ёмкости тягового аккумулятора. Общая дальнобойность у такого гибридного SUV окажется равна 1200 км.



Официально стоимость Wey 80 пока не рассекречена, однако китайские СМИ уже назвали ориентировочный ценник. Предполагается, что заплатить за новый большой SUV придётся около 350 000 – 400 000 юаней (эквивалентно примерно 3,08 – 3,52 млн рублей по текущему курсу).

