Great Wall переделала кроссовер, который не понравился публике: встречаем Wey Lanshan

Новый шестиместный паркетник будет доступен в виде мощного подзаряжаемого гибрида. На рынок такой SUV выйдет в следующем году.

На фото минпрома КНР флагманский кросс премиального бренда Wey, коим владеет компания Great Wall, раскрылся еще в октябре. И такой SUV вызвал шквал критики в китайском сегменте Сети: дизайн пользователям не понравился, как и присвоенный модели индекс – Wey 80. Тогда марка предложила недовольным самим поучаствовать в разработке внешности грядущего паркетника. Ну а результат доработок продемонстрировали на открывшемся сегодня, 30 декабря, автосалоне в Гуанчжоу.

Первоначальный вариант нового кроссовера Wey, сертифицированный в Китае

В рамках выставки также объявили имя новинки: на китайском оно звучит как Lanshan, а в переводе означает Blue Mountain – это элитный сорт кофе. То есть «кофейная» серия Wey продолжена (на данный момент в гамму марки входят кроссоверы Macchiato, Latte и Mocha, он же «мокка»). К слову, заявлено, что на предложение бренда поделиться своим видением того, какой должна быть модель, откликнулись около 160 000 человек, всего было отобрано примерно 200 оригинальных дизайнерских работ.

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Итак, паркетнику полностью перекроили переднюю часть. Вместо крупных фар-галок появилась двухэтажная оптика: сверху расположены узкие полоски ходовых огней, ниже идут блоки основных фар, вдобавок кросс получил «клыки». Отказались и от безрамочной радиаторной решетки, да и саму решетку опустили почти к нижней кромке бампера, плюс Wey Lanshan получил отдельные противотуманки. Корму же реформы не затронули – видимо, она всех устроила.



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Переделанный паркетник оказался длиннее и выше сертифицированной изначально модели, а вот ширина, напротив, стала меньше. Новые размеры: 5156/1980/1805 мм (было: 5105/1985/1800 мм). Колесная база – прежние 3050 мм.



Интерьер еще не показали, вероятно, он пока не готов. При этом известно, что Wey Lanshan будет шестиместным (2+2+2).

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Новый кроссовер предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой DHT на основе бензинового турбомотора 1.5. По предварительным данным, совокупная отдача составит 517 л.с. и 933 Нм, дальнобойность без дозаправки – более 1200 км (по циклу WLTC). Также в Wey заявили о том, что первую «сотню» паркетник наберет за 4,9 секунды.



В Китае продажи трехрядного гибридного кроссовера Wey Lanshan стартуют в следующем году.