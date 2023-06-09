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  • Haval готовится к полной гибридизации и показал новый угловатый SUV

Haval готовится к полной гибридизации и показал новый угловатый SUV

09.06.2023 188 0 0

Уже в следующем году каждая модель Haval в Китае будет иметь полноприводную гибридную версию — материнская компания Great Wall Motor (GWM) хочет таким образом укрепить своё влияние в быстро растущем «зелёном» сегменте китайского авторынка. Новый угловатый SUV, известный пока под внутризаводским индексом B26, изначально будет гибридным, его выход на рынок ожидается во второй половине текущего год.

В 2020 году GWM представила гибридную платформу Lemon DHT и с тех пор успешно запустила на ней несколько моделей своих дочерних брендов. Изначально эта платформа была рассчитана на базовый передний привод, а полный предлагался только на дорогих версиях, возможность зарядки батареи от внешнего источника тоже была факультативной.

Haval Xiaolong Max
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Haval Xiaolong Max
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Haval Xiaolong Max
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Недавно концепция изменилась: в мае GWM представила новую гибридную силовую установку Hi4 (Hybrid Intelligent 4 Wheel Drive) уже без привязки к конкретной платформе, хотя ясно, что это просто эволюция Lemon DHT. Полный привод и возможность зарядки от внешнего источника теперь являются обязательными, причём GWM гордо рапортует о том, что сделает гибридный полный привод доступным для всех — в том смысле, что его цена будет значительно ниже, чем у конкурентов. Первой серийной моделью с Hi4 стал среднеразмерный кроссовер Haval Xiaolong Max (он же Ruge Max), он только что вышел на китайский рынок и стоит от 159 800 юаней (1,84 млн рублей в переводе по текущему курсу). А вторым, вероятно, будет Haval B26, первые официальные фотографии которого компания опубликовала вчера.

Силовая установка Hi4 имеет параллельно-последовательную схему: это значит, что ДВС может быть механически соединён с передними колёсами через муфту и редуктор, но в основном работает в режиме генератора, то есть заряжает тяговую батарею, которая в свою очередь питает два электромотора, расположенные на передней и задней осях.

Haval Xiaolong Max

На Haval Xiaolong Max в роли ДВС выступает 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» (116 л.с., 140 Нм), отдача переднего электромотора — 70 кВт (95 л.с.) и 100 Нм, заднего — 150 кВт (204 л.с.) и 350 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 205 кВт (279 л.с.) и 585 Нм. Ёмкость батареи — 19,27 кВт·ч, её полного заряда хватит на 105 км пробега на электротяге по циклу NEDC или 83 км по циклу WLTP. До 100 км/ч Xiaolong Max разгонятся за 6,8 с, максимальная скорость — 180 км/ч. За свои деньги характеристики действительно очень приличные.

Haval B26

Совсем свежий Haval B26, коммерческое имя которого ещё не выбрано, по данным китайских СМИ, будет иметь точно такую же силовую установку, как Xiaolong Max, но, так сказать, в более брутальной упаковке. Силовая установка Hi4 предусматривает также возможность установки на переднюю ось более мощного электромотора на 80 кВт (109 л.с.).

Пока что неизвестны даже габариты Haval B26 — вероятно, это чуть более компактная модель, чем известный в России Haval Dargo. Кстати, в Китае уже продают Haval Dargo второго поколения, у него тоже есть гибридная версия, но прошлого поколения, то есть переднеприводная.

Ждём новых подробностей о Haval B26 и будем надеяться, что гибридный полный привод за адекватные деньги будет когда-нибудь доступен не только в Китае, но и в России.

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