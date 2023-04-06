Haval представил два новых кроссовера и анонсировал ещё несколько премьер

В родном Китае оба свежих паркетника будут доступны исключительно с гибридными установками, причем для старшей модели также предусмотрена полноприводная версия. В продажу новинки поступят уже в этом году.

На фото минпрома КНР два новейших кросса Haval засветились еще в феврале, и тогда же принадлежащий концерну Great Wall бренд распространил несколько фирменных картинок. В конце марта были объявлены товарные имена для «поднебесного» рынка: младший паркетник назвали Xiaolong, второй – Xiaolong Max (прежде машины были известны под внутризаводскими индексами A07 и B07 соответственно). А теперь Хавейл раскрыл почти все подробности, вдобавок у моделей появились свои страницы на местном потребительском сайте марки. Кстати, пусть кроссоверы и являются тезками, но и кузов, и дизайн у каждого свой, также есть отличия в плане техники. Начнем с того, что поменьше.

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В основе Haval Xiaolong лежит «тележка» Lemon, на которой построены все последние Хавейлы. Спереди – стойки McPherson, сзади – трехрычажка. Длина Xiaolong равна 4600 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2710 мм. То есть по своим габаритам этот кросс сопоставим с Toyota RAV4.



Haval Xiaolong

Особенности внешности – гладкий передок в стиле электрокаров, Т-образные фары и раздвоенный спойлер. В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, причем первый чуть утоплен. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок, а на двухэтажном центральном тоннеле имеются сразу две площадки для беспроводной зарядки смартфонов. Объем багажника Haval Xiaolong – 420 литров, со сложенными креслами второго ряда – 1175 литров. Также есть 29 мест для хранения мелочевки. Еще модели обещаны шесть подушек безопасности, панорамная крыша, камеры кругового обзора и автопарковщик.



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В Китае Haval Xiaolong предложат исключительно в виде переднеприводного подзаряжаемого гибрида с установкой Lemon DHT на основе «атмосферника» 1.5 (101 л.с.), который работает в основном в режиме генератора для подзарядки батареи. Предполагается, что суммарная мощность такого кроссовера составляет 190 л.с. и 370 Нм. Только на электротяге паркетник, по данным производителя, сможет проехать 96 км (по циклу WLTC).



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Кроссовер Haval Xiaolong Max тоже базируется на платформе Lemon, но сзади у него – более крепкая многорычажка, как у Dargo. По размерам старший SUV близок к нынешнему Hyundai Santa Fe или Geely Monjaro: длина «китайца» — 4758 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1725 мм, расстояние между осями – 2800 мм. При этом Макс строго пятиместный.



Haval Xiaolong Max

У Xiaolong Max более узкие фары с «клыками» и безрамочная радиаторная решетка. Фишки интерьера – отдельный крупный тачскрин мультимедиа для переднего пассажира, необычные кнопки на центральной консоли, две разные площадки для зарядки смартфонов (на 50 ватт + охлаждение и 15-ваттная) и уже 32 места для хранения. Также для Макса предусмотрены проекционный дисплей и адаптивный круиз-контроль.



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Старший SUV тоже бывает только гибридом, причем у него две установки. Базовая – такая же, как у «просто» Xiaolong, но атмосферный мотор 1.5 выдает 116 л.с. Вторая система объявлена новой, ее концерн Great Wall назвал Hi4 (HybridIntelligent 4WD), она включает бензиновый полуторалитровый движок и два электромотора (один из них установлен на задней оси, то есть это полноприводный гибрид). Суммарная мощность трехмоторного Haval Xiaolong Max – 279 л.с. и 585 Нм. С места до «сотни» такой кросс разгоняется за 6,8 секунды, заявленная дальнобойность на электротяге – 90 км (WLTC).



Haval Xiaolong Max

Публичную премьеру Haval Xiaolong и Xiaolong Max справят на Шанхайском автосалоне, который откроется в середине апреля. Между тем в этом году Хавейл обещает еще несколько новинок: анонсированы большой рамный внедорожник H5, полностью электрическая версия Xiaolong без приставки, модернизированный кроссовер H6 третьего поколения и минимум четыре подзаряжаемых гибрида. Доберется ли что-то из этого многообразия до России – пока неизвестно.

